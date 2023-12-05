Teknik Analiz

ADA, DOGE ve LINK Coin İçin Tek Tek Fiyat Hedefleri

Özet

  • ADA Coin 0,4 doları geri aldı ve bunu koruyabilirse 0,46 dolara yükselebilir.
  • DOGE fiyatı eğer BTC ciddi bir düşüş yaşamazsa 0,1 dolara tırmanabilir.
  • LINK Coin 16,6 doları aştı ancak koruyamadı ve 14,58 dolara inebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Aralık ayı kripto para piyasaları için son derece güzel başladı ve Bitcoin yeni 2023 zirvesini 42.154 dolarda belirledi. Binance uzlaşısının ardından yatırımcılardaki risk iştahının artabileceğinden günlerdir bahsediyorduk. Aynı zamanda spekülatif hareketlerin azalacağına dair iyimserlik de talebi canlı tutuyor. Ve elbette yaklaşık 2024 ve beklentilerin de bunda etkisi oldu.

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Cardano (ADA)Dogecoin (DOGE)Chainlink (LINK)

Cardano (ADA)

ADA Coin fiyatı nihayet 0,4 dolarlık direnç alanının üzerinde ve bu basit direnç aylardır boğaları zorlayan bir duvara dönüşmüştü. Günlük mumdaki uzun üst fitil BTC fiyatındaki dalgalanma ve ADA Coin satıcılarıyla bağlantılı oluştu. Halen ADA Coin’in dar aralıkta tutmaya çalışan satıcılar daha yüksek seviyeleri engelliyor.

Ayıların hedefi 0,38 dolar altı kapanışlarla fiyatı 0,34 dolara itmek. Tam tersi yönde çabalayanları amacıysa 0,42 dolar üstü kapanışlar ve ardından 0,46 doların desteğe çevrilip 0,52 doların test edilmesi. Bitcoin şimdilik boğaları destekliyor ve ETF dosyalarındaki güncellemeler de motivasyonu artırıyor.

Dogecoin (DOGE)

Bugünkü yükseliş havasıyla 0,09 doları aşsa da DOGE fiyatı tekrar 0,088 dolarda oyalanıyor. Her iki hareketli ortalama da yukarı doğru eğimli RSI artık talebi yansıtan aşırı alım bölgesine doğru tırmanıyor. Boğalar için sonraki zorlu direnç 0,1-0,11 dolar aralığında olabilir. Bitcoin’in konsolidasyon aşamasına geçmesiyle 0,09 doların destek olarak çalışması umuluyor.

Fakat olası BTC düzeltmesinde 0,08 dolar kaybedilirse yükseliş hayalleri yeniden suya düşecek. Bunun altındaki kırılma ve kapanışlar kar satışlarının baskınlığı ve orta vadeli görünüme dair iyimserliğin zayıflığını yansıtır. Düşüşün 0,07 dolar dibine kadar devam ettiği görülebilir.

Aralık ayının LINK Coin için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Stake havuzu genişliyor ve önümüzdeki yılın ilk yarısında daha büyük adımların da atıldığını görebiliriz. Swift ortaklığı ve RWA alanındaki artan ilgi derken uzun uzun LINK Coin’in potansiyelinden bahsetmeye lüzum yok.

Teknik analiz bakımından yükseliş trendi devam ediyor ve boğalar 16,60 doları aştı. Boğalar şimdilik diğerlerinde olduğu gibi direnci desteğe çevirememiş olsa da yukarı yönlü kırılmayla 18,3 ve 20 dolar hedefleri test edilebilir.

Eğer 15,6 dolardaki güncel fiyat direnci geri alamazsa 14,58 dolara kadar düşüş riski devam edebilir. Sonraki duraksa 13 dolar hedefidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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