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Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?

Kolay para heyecanıyla acele edenler pişman oldu. SOL Coin detaylı teknik analizi kritik seviyelerin önemini vurguluyor.
16:53
30 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok yatırımcı bugün erken saatlerdeki SOL Coin sürprizi nedeniyle kayıplar yaşadı. Peki bundan sonra ne olacak? Fiyatın 8 dolar seviyesinden hızla 10,89 dolara sıçraması geç açılan açığa satış (short) pozisyonların önemli kısmının tasfiye edilmesine neden oldu. Peki trader ve yatırımcılar SOL Coin için neler beklemeli? Kritik seviyeler neler?

Solana Yükselir Mi?

Solana, FTX çöküşü sırasında popüler kripto dolandırıcısı SBF ciddi miktarda SOL Coin sattığı için 30 dolarlık fiyat seviyesinden sert biçimde düştü. Kasım ayında FTX kurucusu, yatırımcısı olduğu Solana’yı zor durumda bırakacak satışlarını FTT Token’i 21 dolar üzerinde tutmak için yapmıştı. Aralık ayındaysa düşüşler devam etti. Santiment’e göre SOL’un %70’in üzerindeki kaybı, geliştirme faaliyetlerinin durağanlaşmasıyla bağlantılı olabilir. Yazı hazırlandığı sırada SOL 9,44 dolardan işlem görüyor ve FUD’un güçlenmesi halinde fiyatı daha da düşebilir.

Dün Vitalik Buterin’in destek paylaşımıyla yükselen fiyat short pozisyonlarda ciddi tasfiyeleri beraberinde getirdi. Son 24 saatte SOL Coin vadeli işlemlerinde 12,59 milyon dolar tasfiye edildi. Bu durum aceleci ve düşüşten şüphe duymayan yatırımcıların kayıplarını yansıtıyor.

SOL Coin Teknik Analiz

Peki teknik analiz cephesinden bakıldığında SOL Coin için kritik seviyeler nereler? Günlük grafikte SOL’un Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinin derinliklerinde olmasına rağmen, fiyatın tersine dönmesi beklenmiyordu. RSI’ın aşırı satım bölgesine düşmesi, alım baskısının büyük ölçüde azaldığını ve bunun da satıcıları desteklediğini gösterdi. OBV de keskin bir şekilde düşerek alım baskısını güçlendirmek için gereken işlem hacmini ortadan kaldırdı. Bu nedenle satış baskısı yoğunlaştı ve SOL 8 dolara kadar düştü.

SOL Coin boğaları 8,12 dolarda bir destek bulmuş olsa da bu seviyenin kaybedilmesi 5,99 doların yeni destek seviyesi olacağını gösteriyor. Ancak 10,74 dolar üzerinde kapanışlar düşüş senaryosunu geçersiz kılabilir. Bu hedef için boğaların 9,66 dolar üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Aslında aceleci olmayan ve stop, kar alma seviyelerini iyi ayarlayan yatırımcılar bu volatiliteden kazançlı çıkabilir.

Messari’ye göre, yazı hazırlandığı sırada SOL’un Sharpe Oranı -3,46% idi. Sharpe oranı, ABD devlet tahvilleri gibi risksiz varlıklara kıyasla bir varlığın ne kadar kârlı veya riskli olduğunu gösterir. Negatif bir oran, SOL’un risksiz varlıklara kıyasla daha fazla zarar ettiğini gösterir. SOL’un volatilite oranı -0,67 idi ve bu da mevcut değerinin alıcı için bir indirim olduğunu gösteriyordu. Birin üzerindeki volatilite bir varlığın aşırı değerli olduğunu gösterirken, negatif volatilite düşük değerli bir varlığa işaret eder.

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