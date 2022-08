Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain for Europe and the Digital Euro Association, AB’ye düzenlediği kripto para mevzuatına ilişkin bir uyarı mesajında bulundu.

Yüksek Volatiliteye Sebebiyet

Blockchain for Europe and the Digital Euro Association, Avrupa Birliği’nin hazırladığı kripto para düzenlemesinin piyasaları mevcut konumunda oldukça kötü anlamda etkileyeceğini ve yüksek volatiliteye sebep olacağı konusunda uyardı. AB Konseyi’ne gönderilen bir mektupta, Blockchain for Europe ve Digital Euro Association, MiCA’nın kripto para birimlerine kısıtlama getirme planlarının USDT, USDC ve BUSD’yi etkileyebileceğini öne sürdü. Mektuba göre mevcut MiCA yönergeleri, 2024 yılında kripto para ekosistemi genelinde ciddi yayılma etkileri olacak ilk üç stablecoin’i etkin bir şekilde yasaklayacak. Ayrıca mevcut konumda uygulanacak bir yasağın piyasaları oldukça etkileyeceğini ve “potansiyel olarak istikrarsızlaştıracağını belirtti.

AB’nin MiCA mevzuatı, birliğin 27 üye devletinden birinin resmi para biriminde, belirtilmeyen tokenlerın verilmesini ve kullanılmasını sınırlamayı önermektedir. Teklif, alım-satım için kullanılan stablecoin’lere uygulanabileceğinden, Blockchain for Europe ve Digital Euro Association’un piyasaya sürdüğü bir takas aracı olarak kullanılan tokenlara sınırlama getirme planlarını içeriyor.

Mevzuatın Dezavantajları

AB Konseyi’ne gönderilen mektuba göre önerilen mevzuat uygulanırsa, kripto para piyasalarında ” kısa vade de aşırı volatilite”, “dislokasyon etkileri”, “parçalanmış likidite” ve AB’den kripto para inovasyonu çıkışına neden olacak. Mektupta kısıtlamaların, kullanıcıları AB dışında düzenlemiş hizmetleri kullanmaya teşvik edeceğini ve “AB’nin kripto para ve Blockchain potansiyelinden yararlanma çabalarından ödün vereceğine” dair ifadelere yer verildi.

Mevzuat euro cinsinden stablecoin’leri etkilemeyecek olsa da, Blockchain for Europe ve Digital Euro Association, piyasaların ciddi bir şekilde etkileneceğini ileri sürüyor. Bunun nedeni olarak ise euro stablecoin’lerinin USDT, USDC ve BUSD’e göre pazarın küçük bir bölümünü oluşturması. Ayrıca mektupta “Euro referanslı stablecoin’lerin, işlem hacminde USD referanslı stablecoin’leri yakalamasını ve öngörülebilir gelecekte ticaret paritelerini değiştirmesini beklemek gerçekçi olmadığı” söylendi.