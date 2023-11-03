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Abu Dabi’den Dikkat Çeken Adım: Web3 Sektörünün Yeni Merkezi

Özet

  • Abu Dabi, Dubai ile birlikte bir kripto merkezi olmayı hedefliyor.
  • Bölgede yapılan yasal düzenlemeler birçok kripto şirketi için dikkat çekici.
  • Yeni yasal düzenlemelere göre merkezi olmayan platformlar yasal haklara kavuşacak.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:10
3 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık ikinci bölgesi olan Abu Dabi, Orta Doğu’da kripto varlık inovasyonununda liderlik hedefini ikiye katladı. Buna göre merkezi olmayan kripto kuruluşlar (DAO) ve diğer kripto varlık toplulukları için bölge yetkilileri düzenleyici bir çerçeveyi gündeme aldı. Yeni yasal çerçeve, DAO’ların bölgede yasal olarak faaliyet göstermelerine ve platform kullanıcılarına token ihraç etme olanakları tanıdı ve kripto varlık sektöründe yer alan şirketler için düzenleyici netlikler ortaya çıktı.

Bölge Yetkililerinden Dikkat Çeken Adım

Abu Dabi, Dubai ile birlikte bir kripto merkezi olmayı hedefliyor ve bu alana yönelik daha geniş blockchain ve kripto varlık sektöründeki faaliyetleri teşvik etmek için daha büyük bir girişimi ele alıyor. Blockchain ağlarının temelini oluşturan dağıtılmış defter teknolojisi (DLT), verilerin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak için bir ağ içindeki farklı defterlere bilgi kaydetme ve saklama sistemi olarak dikkat çekiyor.

Abu Dabi Küresel Pazarı (ADGM), sektör paydaşlarıyla yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından DLT Temelleri Yasasını uygulamaya koyarak ileriye dönük bir yaklaşım benimsiyor. Açıklamaya göre, bu yasal çerçeve küresel standartları oluşturmanın ötesinde; verimliliği ve şeffaflığı arttırmayı amaçlıyor ve böylece blockchain sektöründe dikkat çekmek istiyor.

Abu Dabi ve Dubai Arasındaki Rekabet

Kamuoyuna sunulan açıklamada ADGM Başkanı Ahmed Jasim Al Zaabi, Abu Dabi’nin kripto varlık benimsemesi için hızlı bir merkeze dönüştüğüne dikkat çekti ve teknolojik ilerlemeyi teşvik eden bir ekosistemi desteklemeye yönelik adıma dikkat çekti.

Bu adım ile birlikte Abu Dabi’nin ileriye dönük bir yasal etki alanı olarak itibarını yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda daha geniş Web3 topluluklarına önemli avantajlar sunuyor. Abu Dabi, bu sektörde birçok teşvik programı ele alarak ve bu sektörün merkezi olmayan ilkelerini kabul ederek uluslararası finans merkezleri için dikkat çeken bir bölge oluyor.

Abu Dabi, Dubai’nin kripto varlıklar sektörünü benimseme çabalarına paralel olarak kendisini bir kripto para merkezi olarak konumlandırmak için ciddi bir rekabete dahil oldu. Abu Dabi’deki yasal çerçeve, dünyanın diğer bölgelerinde bulunan düzenlemelerden farklı bir benimsenmeyi ele alıyor ve bu durum kripto şirketlerinin ilgisini çekiyor.

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