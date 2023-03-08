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ABD Düğmeye Bastı! Binlerce Bitcoin Coinbase’e Taşındı!

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) son haftalarda satış baskısı altına girmiş durumda. Fiyat aşağı yönde hareket ederken yaklaşık 40 bin Bitcoin'in harekete geçmesi yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. İşte olup bitenler.
11:15
8 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) son haftalarda satış baskısı altına girmiş durumda. BTC, yazım sırasında 425.6 milyar dolar piyasa değeri ile gün içinde kaydettiği yüzde 1,87 düşüşle 22 bin 42 dolardan işlem görüyor. Fiyat aşağı yönde hareket ederken yaklaşık 40 bin Bitcoin’in harekete geçmesi yatırımcılar arasında paniğe neden oldu. İşte olup bitenler.

40.000 BTC Hareket Halinde

Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode geçtiğimiz günlerde, ABD yönetiminin kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla el koymasıyla bağlantılı cüzdandan yaklaşık 40 bin Bitcoin’in şu anda hareket halinde olduğunu bildirdi. Bunların büyük bir kısmı dahili transferler gibi görünse de, bir kısmı da kripto para borsası Coinbase’e taşındı. Glassnode yaptığı bildirimde “Silk Road hacker’ından ele geçirilen yaklaşık 9 bin 861 BTC kripto para borsası Coinbase’e gönderildi.” notunu düştü.

Söylendiği gibi, Bitcoin satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam etti ve grafiklerde de zayıflık gösteriyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, IntoTheBlock’un verilerine atıfta bulunarak Bitcoin’in olası seyrine ilişkin şunları söyledi:

Bitcoin, 1.63 milyon adresin 910 bin BTC’nin üzerinde alım yaptığı 23 bin 50 dolar ila 23 bin 730 dolar arasındaki kritik destek bölgesinin altına düştü. Bu bölgenin destek olarak yeniden kazanılamaması BTC’yi 20 bin 700 dolara hatta 19 bin 300 dolara iten bir satışı tetikleyebilir.

Öte yandan, binden fazla BTC tutan Bitcoin cüzdanlarının toplam sayısı da geçen hafta içinde düştü. Bu türden yaklaşık 24 Bitcoin cüzdanı satış yaptı.

Bitcoin ve Makrolar

Şu anda Bitcoin ayılarının boğalar üzerinde baskın bir konumda olduğu görülüyor. Bitcoin önemli destek seviyelerinin altına inerek aşağı yönde hareket etmeye devam ederken, bazı analistler de BTC fiyatının 20 bin doların altına düşebileceğini tahmin ediyor. Öte yandan, makro faktörler şu an itibariyle herhangi bir rallinin yaşanmasını desteklemiyor gibi görünüyor.

7 Mart’ta ABD Kongresi önünde ifade veren Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının daha fazla faiz artırımına devam edeceğini ve enflasyonu yüzde 2’nin altına çekmeye kararlı olduklarını belirtti.

Öte yandan ABD’li bir yargıç, spot Bitcoin ETF’sini reddetmesi kararı üzerine SEC’i sorguladı. Sonuç olarak, GBTC hisse fiyatı daha da yükseldi.

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