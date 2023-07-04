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  •   ABD’li Bankacılık Devi Goldman Sachs Bildirdi! Bitcoin ve Altcoin Kralı İçin Bir Pozitif Sinyal Daha!

ABD’li Bankacılık Devi Goldman Sachs Bildirdi! Bitcoin ve Altcoin Kralı İçin Bir Pozitif Sinyal Daha!

Özet

  • Goldman Sachs, borsalardaki Bitcoin ve Ethereum'un arzının Haziran ayında büyük oranlarda düştüğünü bildirdi.
  • Borsalardaki BTC arzı Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyelere yaklaştı.
  • Borsalardaki ETH'nin arzı ise 2018'in Mayıs ayından bu yana görülmeyen seviyelere düştü.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:30
4 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan ABD’li Goldman Sachs, bugün yayımladığı bir raporda, on-chain (zincir üzeri) verilere dayanarak borsalardaki Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) arzının, artan düzenleyici baskısı ve ağırlıklı olarak kendi kendine saklamanın tercih edilmeye başlanmasıyla Haziran ayında büyük oranlarda düştüğünü bildirdi.

Borsalardaki BTC ve ETH Arzı Son Zamanların En Düşük Seviyesinde

Goldman Sachs’ın yayımladığı rapora göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para olan BTC‘nin borsalardaki arzı Haziran’da yüzde 4 oranında düşerek Kasım 2020’den bu yana görülen en düşük seviye olan Aralık 2022 seviyelerine ve 2021 boğa piyasasının başlamasından hemen önceki seviyelere yaklaştı. Piyasa değeri ile en büyük altcoin olan ETH’nin borsalardaki arzı ise aynı dönemde yüzde 5,8 düşüşle 2018’in Mayıs ayından bu yana görülmeyen seviyelere düştü.

Bankacılık devi, bu eğilimin bir dizi faktörle desteklendiğini belirterek “Büyük merkezi spot borsalar, yatırımcıları alarma geçiren düzenleyici rüzgarlarla karşı karşıyalar. Siber saldırılar ve hırsızlık kripto para piyasası için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Varlık sahipleri popüler bir söz olan ‘anahtarları sizde değilse, coin’ler sizin değildir’ doğrultusunda kendi kendine saklamaya yönelmiş durumda. Özellikle Ethereum için stake edilen ETH’lerin çekim işlemlerinin başlatılması, yatırımcıların coinler’ini borsalarda tutmak yerine stake etmeye yönelmelerine neden oldu.” denildi.

Piyasa gözlemcilerine göre borsalardaki BTC ve ETH arzının son yılların en düşük seviyesine düşmesi potansiyel satış baskısının önüne geçebileceğinden dolayı fiyat için pozitif bir sinyal olarak kabul edilebilir.

Bitcoin Madencileri Ayı Rekor BTC Satışıyla Kapattı

Goldman Sachs’a göre Haziran ayının Bitcoin madencilerinin satışlarında rekor bir ay oldu ve madencilerin en büyük kripto paranın gösterdiği güçlü performansı satış yapma fırsatı olarak değerlendirdikler. Raporda madencilerden borsalara aylık bazda yaptıkları toplam BTC girişlerinin Mayıs ayına kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 99 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Fiyat verilerine göre o dönemde Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 12 yükseldi.

Raporda ayrıca Mayıs ayında Bitcoin ağında yaşanan ağ tıkanıklığının ardından Haziran ayında işlem ücretlerinin normale döndüğü, BTC ve ETH için aylık adres aktivitesinin toparlanarak sırasıyla yüzde 15,5 ve yüzde 37,5 arttığı da eklendi. Goldman Sachs, ortalama günlük ETH yakımının yüzde 65,1 oranında düştüğünü ve ortalama günlük işlem ücretinin bir önceki aya göre yüzde 63,3 oranında azaldığını da ekledi. Bununla birlikte her iki kripto para ağının zincir üzeri aktivitesinin önemli oranda arttığı, Bitcoin ve Ethereum için günlük oluşturulan ortalama yeni adres sayısının bir ay öncesine kıyasla yüzde 9,8 ve yüzde 48,2 oranında arttığı belirtildi.

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