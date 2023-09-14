85 Dolar Olursa Kimse Şaşırmasın! En Büyük Altcoinlerden Biri Hareketlendi!

Özet

  • LTC Coin fiyatı günlük grafikteki okumalarda 85 doları hedefliyor.
  • Uzun vadeli alçalan direnç çizgisi aşılabilirse fiyat 23 dolarlık artış yaşayabilir.
  • Tersi senaryoda 50 dolara kadar düşüş riski devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:20
14 Eylül 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasaları son gelen makro verilerin ardından iyimser tarafta kalmaya devam ediyor. Henüz net yükselişler başlamadı. Ancak BTC fiyatının 26.300 dolar üzerinde tutunmaya başlayışı yatırımcılar için moral verici oldu. Peki en büyük altcoinlerden olan LTC için sırada ne var?

Litecoin Yorumları

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.444 dolardan alıcı buluyor. Son gelen verilerin ardından piyasalarda bir düşüş görmedik. Yatırımcılar Fed toplantısı yaklaşırken beklentiden çok uzak gelmeyen veriler nedeniyle rahatlamış görünüyor. Litecoin (LTC) fiyatı 17 Ağustos’tan bu yana artarak çift dipli bir yükseliş formasyonu oluşturdu. Azalan direnç çizgisinden ikna edici bir kırılma düzeltmenin tamamlandığını ve dibin geride kaldığını doğrulayacaktır.

Dünkü değerlendirmede de ifade ettiğimiz üzere LTC Coin fiyatı günlük grafikte azalan direnç çizgisinin altına indi. 3 Temmuz zirvesinin ardından gelen bu düşüş 17 Ağustos tarihinde fiyatın 56 dolarda yeni bir dip yapmasını sağladı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 62 dolardan alıcı buluyor ve boğalar umutlu görünüyor.

LTC Fiyat Tahminleri

Dünkü değerlendirmede yatırımcı sayısındaki yeni ATH ve balinalardaki yeniden artan birikimden bahsetmiştik. Yukarıdaki yükseliş beklentisi RSI’daki sapmayla da birleştiğinde trend çizgisinin aşılması bekleniyor. Bu doğrultuda hedef 85 dolar seviyesindedir. Altı saatlik grafikteki okumalar da günlük grafikteki yükseliş beklentisini destekliyor. Günlük zaman dilimine benzer şekilde, altı saatlik RSI’da da önemli bir yükseliş sapması var.

Kısa vadeli zaman dilimindeki grafikte direnç çizgisini aşan fiyat da 85 doları hedefliyor. Ancak bu iki grafik tarafından desteklenen yükseliş beklentisine rağmen uzun vadeli alçalan direnç çizgisinden çıkılamaması fiyatın 50 dolar bölgesine inmesini sağlayabilir.

Önümüzdeki Çarşamba günü yapılacak Fed toplantısı dışında çok ciddi bir gelişme yok. SEC’in XRP Coin özet kararıyla ilgili temyiz başvurusuna henüz cevap gelmedi. SEC ayrıca Grayscale kararıyla ilgili bir itiraz başvurusu yapmadı. Bu iki olayla ilgili sürpriz bir gelişme önümüzdeki günlerde volatiliteyi katlayabilecek güçtedir. SEC’in GBTC’yi ETF’e dönüştürme onayı vermesi LTC ve diğer altcoinler için ciddi bir yükseliş hareketini başlatabilir.

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