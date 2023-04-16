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8.8 Milyar Dolarlık Dev Para Girişi Altcoin’i Uçurmuştu! Fiyatı Tekrar 1 Dolar Olacak Mı?

Yaşadığı sıkıntılarla yatırımcılarını sürekli olarak tetikte bekleten altcoin'e 8.85 milyar dolarlık nakit girişi olmuştu. Fiyat yeniden yükselir mi?
21:30
16 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son haftalarda XRP en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olarak ortaya çıktı ve Ripple ile Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC) arasında devam eden yasal savaş bu artışta kısmi bir rol oynadı. Özellikle XRP, önemli direnç seviyelerini kırarak ve yatırımcılardan sürekli ilgi toplayarak etkileyici performansını sergiledi.

XRP Fiyat Analizi

Yatırımcı ilgisi, XRP’nin bir ay içinde piyasa değerinde yaklaşık 8,85 milyar dolarlık bir giriş kaydetmesiyle sonuçlandı. CoinMarketCap verilerine göre, yazım saatine kadar token piyasa değeri 26,93 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 17 Mart’ta kaydedilen 18,07 milyar dolardan yaklaşık %49’luk bir büyümeyi temsil etti.

Ayrıca, tutarlı satın alma baskısı XRP’yi nihayet 2023’ün büyük bir bölümünde kırılmadan kalan 0,50 dolarlık zor direnç pozisyonunu kırmaya itti. XRP şu anda 0,52 dolardan işlem görüyor ve son 30 gün içinde %40’lık kayda değer bir büyüme kaydetti. Bu süre zarfında XRP, 29 Mart’ta en yüksek değeri olan 0,57 dolara ulaştı.

Mevcut durumda, XRP 1 dolar pozisyonunu hedefliyor olabilir, ancak varlığın bu noktaya gidişi boyunca kırması gereken birkaç engel var. XRP yükselişini sürdürürse, 0,60 dolar seviyesi 1 dolara doğru olası bir yol izlemeden önce aşılması gereken kilit nokta olmaya devam ediyor.

Bu arada, XRP teknik analizi ağırlıklı olarak yükseliş yönünde. Bir günlük göstergelerin bir özeti, 14’teki satın al duyarlılığı ile uyumlu görünüyor. Hareketli ortalamalar 13’te güçlü alım yönündeyken, osilatörler 9’da nötr kaldı.

XRP Temelleri

XRP’deki artış muhtemelen Ripple ve SEC arasında devam eden yasal mücadelede olumlu bir sonuç bekleyen token topluluğunun artan iyimserliğinden kaynaklanıyor. Davanın kararının 2023’ün ilk yarısında açıklanması bekleniyor ve bu spekülasyon XRP’nin performansındaki son artışa katkıda bulunuyor olabilir.

Gerçekten de, dava Ripple lehine sonuçlanırsa, XRP için olası bir yükseliş tetikleyicisi olarak görülüyor. Odaklanılan alanlardan biri, SEC’in ilk menkul kıymet sınıflandırmasına bir bakış sunan Hinman belgelerinin mühürlerinin açılması oldu.

Yakın zamanda yapılan önemli bir güncellemede, Ripple’ın hukuk ekibi SEC’in özet karar talebini destekleyen ek yetki mektubuna yanıt verdi. Ripple’ın avukatı Michael K. Kellogg, SEC’in davasının devam eden davada adil bildirim savunmasını reddetmek için gerekçe sağlamadığını belirten bir mektup sundu.

Daha önce SEC, Ripple’a karşı yeni bir argüman sundu. Ripple’ın adil bildirim savunmasını reddetmeyi ve SEC’in özet karar talebini kabul etmeyi haklı çıkarmak için Commonwealth Equity Services davasına atıfta bulundu. Ripple, Commonwealth davasının adil bildirim savunmasını destekleyecek çağdaş kanıtlardan yoksun olduğunu, oysa devam eden davanın SEC kayıtları ve ajans ile dış taraflar arasındaki yazışmalar da dahil olmak üzere önemli kanıtlara sahip olduğunu savundu. Genel olarak, XRP’nin piyasa değerine bir ay içinde 8 milyar doların üzerinde giriş olması, devam eden dava ile bu kritik aşamada varlık için umut verici bir gelişme olarak yorumlanabilir.

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