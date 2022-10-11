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600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!

Kripto para ve NFT piyasasındaki düşüş devam etse de bu alan üzerine yapılan girişimler gün geçtikçe artıyor. Tabi bu süreçte yaşanan kayıplardan etkilenenlerden biri de Logan Paul.
11:30
11 Ekim 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

Logan Paul’un 600 bin dolarlık NFT’si 10 dolara düştü. Amerikalı YouTuber Logan Paul tarafından 2021 yılında 623.000$ maliyetle satın alınan NFT, Eylül ayı sonunda dramatik bir değer kaybı yaşayarak 10$’a düştü. Ancak sosyal medyada trend olduktan sonra fiyatında küçük bir artış görüldü. Paul’un 0N1 Force K4M-1 #03 NFT’sinde 600.000 doların üzerinde değer kaybı yaşadığı aylardır kamuoyunda konuşuluyordu ancak YouTuber’ın 27 Eylül’de Snapchat’inde bu konudan bahseden bir gönderi paylaşmasının ardından, birkaç Twitter kullanıcısı hikayeyi ele alarak NFT’nin daha fazla ilgi görmesini sağladı.

Şimdi, token OpenSea’de 1,5 ETH’lik bir teklife sahip, bu da yazı yazıldığı sırada yaklaşık 1.900 dolar’a denk geliyor.

Kripto piyasasının Mayıs ayında keskin bir düşüşe geçerek devam eden kripto ayı piyasasının başlangıcını yapmasının ardından sıkıntıyı hisseden tek kişi Paul değil. NFT işlem hacmi Ocak ayı sonunda görülen 6,2 milyar dolardan %98 düşüşle bugün 114,4 milyon dolara geriledi.

Ford, Jack Daniel’s ve daha fazlası Eylül ayında kayda değer kripto ticari marka başvuruları yaptı. Ticari marka avukatı Mike Kondoudis’in Twitter’da paylaştığı verilere göre bu yıl şimdiye kadar ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisi’ne (USPTO) Metaverse ve sanal ürün ya da hizmetlerle ilgili 4.618 ABD ticari marka başvurusu yapıldı ve bunların 367’si Eylül ayında gerçekleşti. Bu ayın önemli başvuruları arasında otomobil markası Ford’un tüm ana kamyon, otomobil ve minibüs modellerinin bir NFT’de sanal araçlar olarak temsil edilmesi için 19 ticari marka başvurusu yer alıyor.

Viski üreticisi Jack Daniel’s 19 Eylül’de NFT onaylı medya, sanal içecekler, bar gereçleri, giysiler ve dijital koleksiyon ürünleri için yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu.

Medya markası Viacom International 12 Eylül’de Teenage Mutant Ninja Turtles için iki ticari marka başvurusunda bulunarak markayı NFT destekli medya, kripto koleksiyon ürünleri ve kripto koleksiyon transfer yazılımına genişletti.

Paramount Pictures da 12 Eylül’de Mean Girls markası için NFT destekli medya, kripto koleksiyon ürünleri ve kripto transfer yazılımına genişletmek üzere iki ticari marka başvurusunda bulundu.

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