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Kurumsal talep kripto para yatırımcıları için daha büyük bir benimseme dalgasının kilidi olarak görülüyordu. Halen de öyle ancak son haberler iyi değil. Özellikle Avrupa bölgesinde kurumsal yatırımcıların kripto paralara yatırım yapabilmesine olanak sağlayan 5 fon kapatıldı. Fon ihraççısı şirket daha fazla fonun kapatılabileceğini söyledi.

Kripto Paralara İlgi Azaldı

Bankacılık çöküşünün ardından 2023 yılında kripto para fonlarına giren para bir hafta içinde çıktı. Daha büyük bir iflas dalgasının piyasaları baskılaması beklenirken Hazine Bakanı bugün enflasyonla ısrarlı mücadelenin devam etmesi gerektiğini savundu. Bu durum Fed’in faiz artışlarına devam edebileceği şeklinde yorumlandı. Federal Rezerv ve diğer merkez bankaları enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükseltmeye başladığından beri, kripto para piyasaları azalan ilgiye karşılık olarak düşüyor. Hacimlerin günlükte 20 milyar dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Bitcoin geçtiğimiz yıl 15.500 dolara kadar düştü.

Tüm bunlar, birçok bireysel ve kurumsal yatırımcıyı kripto paralardan uzaklaştırdı. Bitcoin bu yıl büyük bir ralli yapsa da halen 25.000 doların altındaki fiyatı 69.000 dolarlık ATH seviyesinden oldukça uzak. Üstelik haftaya alınacak faiz kararının ardından daha büyük bir düşüş yaşama potansiyelimiz de bulunuyor.

Kripto Para Fonları Kapanıyor

İsviçre merkezli 21Shares kripto paralara yatırım yapılmasına olanak tanıyan ve kurumsal yatırımcıları hedefleyen 5 fonunu kapatıyor. Bunun arkasındaki gerekçe her ne kadar azalan ilgi olarak gösterilse de aşırı çeşitlendirilmiş fonlar zaten ürün bazında yoğun bir ilgi göremeyecekti. Dönemin hype kripto varlıklarına da odaklanan şirket çok sayıda fon çıkardı ve bunların çoğu yatırımcıların sürekli ilgi göstereceği türden değildi.

Kapatılan borsa yatırım fonları (ETP) şunlardır;

S&P Risk Kontrollü Bitcoin Endeksi ETP

21Shares S&P Risk Kontrollü Ethereum Endeksi ETP

21Shares DeFi 10 Infrastructure ETP

21Shares Crypto Layer 1 ETP

21Shares USD Yield ETP

ETP’ler için son işlem günü 6 Nisan. Şirket ayrıca 12 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 21Shares Terra Classic ETP’yi (LUNA) de listeden çıkarıyor. Altı fonun toplam varlıkları 700.000 doların altında. Bundan belki de 10 yıl sonra ilgi görebilecek fonlar olması gereken dönemden çok erken piyasaya sürüldü ve şimdi toplam varlıklar 700 bin dolara kadar düştü. Örneğin Binance borsasındaki DeFi altcoinlerin günlük işlem hacmi bundan çok daha fazladır. O halde kurumsallar henüz bu tarz fonlara hazır değil. Nitekim bugün Bitcoin ETF onayı gelse bile potansiyel kurumsal talep tartışılıyorken bu tarz ETP’lerin ilgi azlığından kapanması normaldir. Belki de boğa sezonunun daha uzun süreceğini tahmin ederek bu fonlara ilgi beklediler. Ancak olmadı.

Hany Rashwan, 2018 yılında Ophelia Snyder ile birlikte 21Shares’i kurdu. Şirket, o yılki kripto çöküşü sırasında ilk fiziksel destekli kripto ETP’sini piyasaya sürdü ve Rashwan geçmişte, gerileme dönemlerinin konsolide olmak, inşa etmek ve yenilik yapmak için iyi zamanlar olabileceğini söylüyordu. Şirketin ilk fonu 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL) halen yaklaşık 100 milyon dolarlık varlığa sahip.