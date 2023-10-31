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525 Gün Sonra İlk Defa Oluyor! Binance Borsasındaki Bu Altcoin Roketleri Ateşledi

Özet

  • RUNE Coin fiyatı 2,9 dolarlık direnç alanını 525 gün sonra geçildi.
  • Eğer ralli devam ederse Elliot dalga sayımına göre 3,5 dolar hedeflenecek.
  • Direnç bölgesinin üzerinde kapanışlar olmazsa 2 dolara düşüş olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:50
31 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatının 34.500 dolar üzerindeki ısrarcı duruşu altcoinlerin bugün yeniden hareketlenmesini sağladı. Popüler kripto paralar güne yükselişle devam ediyor. RUNE Coin de çift haneli artış yaşayan kripto paralar arasında yerini aldı. Peki güncel veriler bize ne söylüyor? RUNE Coin yükselişi sürecek mi?

RUNE Coin Yorum

Bitcoin fiyatının eşsiz yükselişi ayı piyasalarındaki öfke ve acının açtığı yaraları sarıyor. Altcoinlerde ciddi hareketlenmeler var. Üstelik birçok kripto para yaklaşık 3 haftadır istikrarlı biçimde artarken güçlü mumlar oluşturuyor. RUNE Coin fiyatı da üç haftadır yükseliyor öyle ki 1,9 dolarlık kritik direnç alanı da bu süreçte geçildi.

Bugün ralli ivme kazandı ve fiyat 2023 zirvesini aşarak 2,92 doları aştı. Şimdi de 2,9 dolarlık yatay direnç alanı içinde işlem görüyor. Bu bölge son derece kritik çünkü popüler kripto para 525 gündür bugün geçilen bölgenin üzerinde kapanış yapamıyordu. Üstelik bu güçlü direnç alanının ötesinde ralliyi sınırlandıracak bölgeler nispeten daha zayıf.

Haftalık grafikteki RSI okuması rallinin devamını öngörüyor. RSI ile birlikte yükselen fiyat bize eğer BTC kötü bir sürpriz yapmazsa fiyat artışının devam edebileceğini gösteriyor.

RUNE Coin Grafik Yorum

Günlük grafikteki okumalar da RUNE Coin için pozitif. RSI ve Elliot dalga sayımı yeni zirvelere gebe. Daha önce birçok kez BTC ve altcoinlerde Elliot dalga sayımlarının doğru sonuçlar verdiğini görmüştük. Eğer RUNE Coin için son okumalar doğruysa fiyatın Haziran ayında beş dalgalı bir yukarı yönlü harekete başladığını söyleyebiliriz.

Beşinci dalga, birinci ve üçüncü dalgaların toplam uzunluğunun üzerine çıkarak genişlemiştir. Bu seviyenin üzerine çıktığı için en olası hedef 3,5 dolarda bulunuyor. Haftalık grafikteki okumalar ve her iki zaman dilimindeki RSI verileri 3,5 dolar hedefinin makul olduğunu gösteriyor.

Ancak 2,9 dolarlık direnç alanı çok taze ve yazı hazırlandığı sırada fiyat tam olarak bu bölgede dalgalanıyor. Eğer kritik direnç alanı üzerinde kapanışlar göremezsek RUNE Coin’in yaklaşık yüzde 30 kayıpla 2 dolarlık destek bölgesine gevşemesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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