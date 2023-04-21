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350 Doları Aşacak Mı? Popüler Kripto Para İçin Olası Senaryolar!

En olası senaryo hangisi? İlerleyen saatlerde popüler altcoinin yatırımcılarını neler bekliyor?
01:00
21 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin halen 28.000 dolar desteğinden uzaklaşmış değil ve her saatlik kapanışta yeni testler yapıyor. Önümüzdeki saatlerde kral kripto para biriminin yönü artık belirlemesi halinde altcoinler daha ciddi hareketler yapabilir. Peki BNB Coin için olası senaryolar neler?

Binance Coin (BNB)

Birçok altcoin son BTC fiyat düşüşüyle birlikte destek seviyelerini kaybetti. Kripto paraların kümülatif değeri ise kritik 1,2 trilyon dolar desteğini kaybetti. Genel görünüm pek parlak olmasa da Bitcoin’in 2023 başından beri benzer düzeltmeler yaparak istikrarlı biçimde yükseldiğini gördük. 2022 çöküşünün ardından bu yıl tepe noktasında %90’a yakın yükselen BTC artık bir tamam veya devam noktasında.

Binance Coin son on gün içinde fiyat grafiklerinde 309 dolardan 350 dolara tırmanırken iyi kazançlar elde etti. Ancak piyasalardaki son satış baskısı BNB’nin de kazanımlarını sildi. Bitcoin 28.600 dolarlık desteği şimdilik koruyamıyor ve son günlük kapanışının da 28.800 doların hemen altında yaptığı için yatırımcıları haklı bir tedirginlik kapladı.

BNB Coin Yorum

Şimdilik BNB Coin için görünüm BTC nedeniyle negatif. BTC’nin 30 bin doları geri alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor, bu seviyeyi koruyamaması satıcıların avantajlı olduğu anlamına geliyordu. Bu nedenle, BNB alıcıları dikkatli olmalıdır. Görünür Aralık Hacim Profili aracı, Değer Alanı Yüksek ve Değer Alanı Düşük seviyelerinin sırasıyla 335 ve 262,2 dolar olduğunu gösteriyor. Görünür aralık Mayıs 2022’ye kadar uzanarak bu seviyeleri dikkat edilmesi gereken önemli uzun vadeli seviyeler olarak işaretledi.

Ocak ayında BNB 268 dolarlık direnç seviyesini aşmayı başardı ve Mart ayında bu seviyeyi destek olarak tekrar test etti. Mart ayı sonunda 340 dolara devam eden yükseliş fiyatın yukarı yönlü devam edeceği hissiyatını güçlendirdi. RSI 51,6’da durduğu için Binance Coin 310-315 dolar aralığında bölgesel bir dip yapıp buradan bir sıçrama yapabilir. 90 gündür elinde BNB tutan adreslerin sayısı Şubat başından bu yana yükseliyor. 30 günlük aktif adresler nispeten sabit kalırken, günlük aktif adresler Nisan ayında yükselme eğilimi gösterdi. Bu durum kullanımın son zamanlarda BNB birikiminin arttığını gösteriyor.

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