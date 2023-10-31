31 Ekim Kripto Tahminleri: LUNA Coin ve AVAX Grafik Yorumları

Terra geçtiğimiz yıl çöktü ve kurucusu Do Kwon bu yıl nihayet hapse girdi ancak token halen ayakta kalmayı başarıyor. Zorlu ayı piyasasına rağmen devasa kayıplar yaşayan LUNA Coin yatırımcıları inatla fiyatın toparlanmasını bekliyor. Avalanche (AVAX) ise 2023 yılında enflasyonun kurbanı oldu. Piyasaya sürülen yeni arz fiyatı ciddi anlamda etkiledi.

LUNA Coin Yorumları

11 Ekim tarihinde 0,39 dolara kadar düşen fiyat 8 gün sonraki dibin ardından toparlanmaya başladı. LUNA Coin genel piyasa hissiyatındaki toparlanmanın da etkisiyle düne kadar daha yüksek tepeler yapıyordu. Fakat 0,5 dolar eşiğinden gelen ret nedeniyle tekrar yön aşağı çevrildi. Yazı hazırlandığı sırada 0,47 dolarda bulunan LUNA Coin eğer 0,463 dolar altı kapanışlara başlarsa 0,44 ve 0,42 dolara inebilir.

Haftalık grafiğe bakıldığında 2023 başında ivme kazanan düşüş halen tersine dönmüş değil. Fiyat istikrarlı biçimde sıfır dolar hedefine koşuyor. Gerçek bir geri dönüşten bahsedilebilmesi için 0,84 dolar üzeri kapanışlara ihtiyaç var. Ancak ne ağ verileri ne de yeni CEO bunun olabileceğine dair umut vermiyor.

Terra davası sürüyor ve çok çeşitli suçlamalar var. Bu durum 40 milyar dolarlık ekosistemin artık yok olmak için zaman saydığını gösteriyor. En azından eski ihtişamlı günlerine dönmesi zor. Yatırımcı güveni önemli ölçüde zedelendi, fiyatı besleyecek UST ortadan kalktı ve 2021 yılında değiliz çok fazla Terra alternatifi blockchain var.

Avalanche (AVAX) Yorum

Rakibi SOL Coin 40 doları hedeflerken AVAX fiyatı 11,9 dolar direncini aşamıyor. Yıllık %40 enflasyonla kalıcı güçlü bir toparlanma da zor görünüyor. Özellikle ayı piyasalarında böylesine devasa arzların açtığı yaralar öldürücü olabiliyor. Neyse ki Avalanche sağlam temelleri olan fayda üreten bir blockchain ve 13,7 dolar üstü kapanışlarda ralli ivme kazanabilir.

Günlük grafikte son kırmızı mum dikine yükselişin tersine dönemeye başlayabileceği konusunda uyarıyor. 11,4 dolar altı günlük kapanışlar fiyatın yeniden 10,2 dolar bölgesine inmesini sağlayabilir. BTC 34.500 doları birçok kez aşsa da burayı desteğe çevirebilmiş değil.