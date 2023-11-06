  3 Ralli Altcoini Kasım Ayında Yeni Dipler Görebilir, Binance Borsasındaki Kripto Paralar Alarm Veriyor

Kripto paralar Ekim ayında güçlü ralliler yaşadı ve Kasım da güzel başladı. Ancak ilerleyen günlerde sürprizler olabilir. Binance borsasında işlem gören 3 popüler kripto para için düşüş kurulumları belirginleşiyor. Yatırımcıların olası BTC destek testi hareketiyle tetiklenebilecek satışlara karşı temkinli olması gerekebilir. Peki güncel hedefler kaç dolara işaret ediyor?

Maker (MKR) Düşer Mi?

24 Ekim tarihinde 1.651 dolarla yıllık zirvesine ulaşan altcoin yükselen kama içinde işlem görüyordu. Fiyat zirveden bu yana düştü. Yükselen kama bir düşüş formasyonudur ve genelde satıcıları cesaretlendirilen kırılmalara neden olur. Düşüşten önce RSI’da öncü sinyal geldi ve beklenen olursa yüzde 25’lik kayıp muhtemel görünüyor.

Aşağı yönlü hareketin Kasım ayında ivme kazanması durumunda 1000 dolarlık yatay destek alanı test edilebilir. Eğer MKR Coin fiyatı 1.550 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse yüzde 70 artışla 2.250 dolarlık sonraki direnci hedefler ve düşüş senaryosu askıya alınır.

TomoChain (TOMO) Grafik Yorum

Mayıs ayındaki 2,55 dolar zirvesinden bu yana TOMO Coin fiyatı düşüyor. Satıcılar fiyatı 1,75 yatay direnç alanının da altına itti. Geçtiğimiz hafta direnci aşmak için başarısız bir deneme yapan altcoin’in RSI’ı düşüş sapması oluşturdu.

Geçtiğimiz haftaki kazançları silen mum bize kayıpların derinleşebileceğini gösteriyor. Eğer satıcılar güç bulmaya devam ederse fiyatın yüzde 30 kayıpla 0,95 dolara gerilediğini görebiliriz. Düşüş tahminin geçersiz kılınabilmesi için direnç bölgesinin aşılması ve üzerinde kapanışlar olması gerekiyor. Bu durumda hedef fiyat girişte bahsettiğimiz yıllık zirve olacak.

Apecoin (APE) Fiyat Tahmini

13 Ekim’de uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden kurtulan fiyat diğer GameFi tokenleriyle iyi bir yükseliş dalgası oluşturdu. Boğalar 1,49 dolarda yeni zirvesini yaptı ancak Elliot dalga sayımı bize yükselişin artık bitmiş olabileceğini söylüyor.

Eğer sayım doğruysa son yükseliş beşinci dalgayı temsil ediyor. Bu durumda fiyatın 1,55 dolara kadar yükselişini devam ettirme ihtimali var. Ancak sonra 1,3 dolarlık desteğe geri çekilme göreceğiz. Bunun altında kapanışlar daha derin bir düzeltme doğurabilir. Düşüş hareketinin geçersiz kılınması için 1,55 dolara ulaşılması ve üzerinde kapanışlarla 1,85 doların hedeflenmesi gerek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.