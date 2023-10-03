3 Popüler Kripto Para Ekim Ayında Düşebilir, Fiyat Hedefleri ve Detaylar

Bitcoin fiyatı yeni aya yükselişle başladı. Tarihsel olarak Ekim ayı genelde çift haneli fiyat artışlarına ev sahipliği yapar. Şimdilik kripto paralarda yükseliş beklentisi artıyor ancak BTC henüz daha yüksek seviyelerde kapanışlar yapamadığı için her geri çekilme altcoinleri sarsıyor. Diğer taraftan hacim de fiyatla birlikte arttığı için pozitiftir.

İçerik Rehberi Toggle Ekim Ayı Altcoin Analizleri

Ekim Ayı Altcoin Analizleri

Kripto para piyasaları yeni aya yükselişle başlasa da 3 popüler kripto para için düşüş riski dikkat çekiyor. Apecoin (APE), Chiliz (CHZ) ve EOS uzun vadeli azalan direnç çizgilerinin yakınında geziyor. Peki bu ne anlama geliyor. Korumaları gereken fiyat seviyeleri hangileri?

Apecoin (APE)

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma altcoinlerdeki düşüş kurulumlarını sarssa da yıkamadı. Örneğin APE Coin yazı hazırlandığı sırada 1,18 dolarda alıcı buluyor ve düşüş senaryosu devam ediyor. Üstelik BTC fiyatındaki artışın hızla tersine döndüğü senaryoda yeterince artmayan fiyat endişe edilenden hızlı bir düşüş yaşayabilir.

APE Coin 12 Nisan tarihinde kritik azalan trend direnç çizgisinin altına indi ve son olarak buraya XRP Coin özet kararı sırasında Temmuz ayında test etti. 17 Eylül tarihinde fiyat 1,06 dolara kadar geriledi. Trend çizgisi aşıldığı taktirde 2 doları hedefleyebilecek fiyat şimdilik 1,05 ve altına düşme riskiyle karşı karşıya.

Chiliz (CHZ)

Benzer bir görünüm CHZ Coin için de geçerli. Fiyat yılın başından bu yana azalan bir direnç trend çizgisinin altına düştü. Düşüş 11 Eylül’de 0,055 dolarlık dibi doğurdu. Chiliz neredeyse 0,065 dolarlık direnç alanına ulaştı. Kritik bölge birçok kez direnç olarak çalıştığı için aşılması halinde düşüş senaryosu tersine dönebilir.

Eğer direnç bölgesi aşılırsa 0,077 dolara çift haneli bir artış mümkün. Ancak direnç bölgesinin reddi halinde yaklaşık %10 düşüşle fiyatın 0,057 dolarlık en yakın desteğe indiğini görebiliriz.

EOS Coin Yorum

Bir zamanların en popüler altcoinleri arasındaydı ancak alternatiflerin artması onun popülerliğini olumsuz etkiledi. EOS fiyatı, Haziran 2021’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu çizgi en son Nisan ayında test edildi.

EOS Coin fiyatı 0,5 dolar altı kapanışlarda %80 erime riskiyle karşı karşıya. Fib hedefi 0,12 dolarlık destek bölgesine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.