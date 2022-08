Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), ABD hisse senedi piyasalarının kırmızıya dönmesiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Popüler Ethereum rakibi altcoin ise 10 dolar seviyelerini hedeflerken şimdi 3 dolara düşme riskiyle karşı karşıya. Kripto para yatırımcılarını ilerleyen saatlerde daha fazla kayıp bekliyor olabilir. Piyasanın son durumu ve popüler altcoin için olası senaryolar haberimizde.

Near Protocol (NEAR)

Near için daha fazla kayıp yakın mı? Geçtiğimiz üç hafta boyunca, NEAR fiyatı, 6 dolarlık genel dirençte aşırı arz girişiyle karşılaştıktan sonra %33,6 düştü. Düzeltme aşaması NEAR fiyatını 4,3 doların altına çekti. Kritik talep bölgesi 3,75 dolarda test edildi. Ek olarak, son derece hızlı düşüş eğilimi, artan işlem hacmiyle desteklendi ve NEAR 20 günlük EMA’nın altına düştü. Şu anda, NEAR tokeni, yukarıda bahsedilen destekten bir gecede yukarı yönlü dönüşün ardından 4 dolara yakın işlem görüyor. Ancak günlük grafikteki yüksek fiyat reddi ve Bitcoin’in negatif görünümü daha fazla kayba işaret ediyor.

Şimdilik NEAR yatırımcılarının 3,75 dolar seviyesini yakından izlemesi gerekiyor. Eğer altcoin bu bölgeyi koruyabilirse 4,3 dolara kadar bir toparlanma yaşanabilir. Peki NEAR için en kötü senaryo ne?

Near Protocol (NEAR) Fiyat Hedefi

3,75 dolarlık desteğin kaybedilmesi 10 dolarlık fiyatı bekleyen yatırımcıları fazlasıyla üzecek. Yükseliş tezi geçersiz hale gelecek ve NEAR fiyatı 3 dolara kadar düşecek. NEAR fiyatlarındaki yükselişin tersine dönmesi, Di çizgilerinde bir tersine dönüşle sonuçlanır ve çaprazlama olasılığını artırır. Ancak düşen ADX çizgisi zayıf bir trend momentumunu yansıtıyor. MACD histogramlarındaki düşüş eğilimi, hızlı ve yavaş çizgilerde yükseliş eğilimi gösteriyor. Bu nedenle, teknik göstergeler uzun süreli bir yükseliş eğilimi olasılığına işaret ediyor.

Aşağı eğimli 20-100 günlük EMA, düşüş eğiliminde hem uzun vadeli hem de kısa vadeli eğilimleri gösterir. Ayrıca, 20 günlük EMA, altcoin fiyatına dinamik direnç sunuyor. Bitcoin’in ilerleyen saatlerde 19.200 doları da kaybetmesiyle NEAR keskin bir düşüş yaşayabilir. Ancak BTC’nin 20.000 dolar üzerinde kapanışlara yeniden başlaması 4,3 dolar ve üzerindeki hedefleri mümkün hale getirecektir.

Yatırımcılar 3,75 ve 3 dolar destekleriyle 4,3 ve 4,7 dolar dirençlerini takip ediyor olacak. NEAR yazı hazırlandığı sırada 3,97 dolardan alıcı buluyordu.