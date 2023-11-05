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  •   3 Altcoin İçin Hedefler! Ünlü Kripto Yorumcusu: Yüzde 300 Yükseldi Ama Ralli Hedefine Ulaşılamadı!

3 Altcoin İçin Hedefler! Ünlü Kripto Yorumcusu: Yüzde 300 Yükseldi Ama Ralli Hedefine Ulaşılamadı!

Özet

  • Kripto yorumcusuna göre SOL Coin yükselişi devam edecek. Birçok uzman 50-80 dolar arasında yeni bir zirve hedefliyor.
  • SUSHI Coin için 0,91 dolar analiste göre makul bir giriş noktası olabilir.
  • LINK Coin fiyatı 9,5 doları test edebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:00
5 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Kasım ayında 35.000 doları üzerinde yeni zirveler için mücadelesini sürdürüyor. Altcoinler de hareketlendi. Spot Bitcoin ETF onayı için artan heyecan yatırımcıların altcoinlerdeki risk iştahını da kabarttı. Popüler kripto para analisti 2 altcoin için cezbedici hedeflerini açıkladı. Peki sırada ne var? Yüzde 300’lük yükselişe rağmen ralli neden devam edecek?

Solana (SOL) Uzman Fiyat Hedefi

Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen yorumcu Altcoin Sherpa son günlerin gözde altcoinini ele aldı. Solana (SOL) fiyatı etkileyici bir rallinin ortasında ve analiste göre aksi ispat edilmedikçe göz kamaştırıcı SOL Coin rallisi devam edecek. Stratejist ayrıca, iflas eden kripto borsası FTX’in 31 Ağustos itibariyle 1,16 milyar dolar değerindeki Solana varlıklarına ne olacağından emin olmadığını söylüyor.

SOL Coin için 35-32 doların düşüş bölgeleri olduğunu düşünüyorum. FTX arzına ne olacağını bilmiyorum ama aksi gösterilinceye kadar bu ralli devam etmeli”.

SOL Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 40 doların üzerinde ve 2023 başındaki dip bölgeden oldukça uzaklaşmış durumda. Fiyat kısa süreliğine 8 dolar seviyelerine kadar inse de tarihi dipten güçlü bir ralli başlattı. Yüzde 300’ün üzerinde artan fiyata rağmen birçok uzman 50 ile 80 dolar arasında daha yüksek bir tepe noktasına ulaşılmasını bekliyor.

LINK ve SUSHI Coin Fiyat Hedefi

Merkezsiz kripto para platformu SushiSwap bu ay herkesi şaşırtan bir ralli başlattı. Analiste göre 0,91 dolar bölgesinde ve buna yakın seviyelerde alım yapmak mantıklı olabilir. Haftalıkta nerdeyse yüzde 100’e yakın artış yaşayan fiyat BTC fiyatı şimdilik 35.000 doları koruduğu için güçlü seyrini devam ettiriyor.

“SUSHI: Bence 0,91 dolar atın almak oldukça sağlam görünüyor. S/R (destek ve direnç) seviyesi vb.”

Popüler kripto para yorumcusu Chainlink’in yerel kripto para birimi LINK Coin için de umutlu ancak kısa vadede sürpriz hareket görebiliriz. Tokenize varlıklar alanından en büyük kripto girişimi olan Chainlink gelecekte çok fazla rakiple savaşmak zorunda kalacak. Ancak yılların tecrübesi ve Swift gibi devasa kurumsal ortaklar onu bir adım ileri taşıyor.

Analiste göre LINK Coin için 9,5 dolar seviyesinde bir destek testi görmemiz şaşırtıcı olmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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