Kısa süre önce yükselişin devam edeceğini gösteren simetrik üçgen formasyonunun direnç çizgisini geçen Conflux (CFX) için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalım.

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Conflux‘deki (CFX) parabolik yükseliş altcoin’in fiyatının 0,48 dolara ulaşmasıyla sonuçlandı. Ortaya çıkan yatay fiyat hareketi CFX’in iki paralel trend çizgisi içinde harekete geçmesiyle bir simetrik üçgen formasyonunun oluşumuna neden oldu. Altcoin’in fiyatı kısa süre önce bu formasyonun direnç çizgisini aştı ve bu yükselişin yeniden başladığı anlamına geliyor. CFX için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Conflux Fiyat Analizi

4 saatlik Conflux fiyat grafiği bir simetrik üçgen formasyonunun oluştuğunu gösteriyor. Teoride yükselişin devam formasyonu olan bu simetrik üçgen formasyonu satış baskısının emildiği ve alıcıların daha yüksek fiyat seviyesi üzerinde sürdürülebilirlik gösterdiği kısa bir kırılma dönemi sunar. Simetrik üçgen formasyonunda fiyatın, üçgenin yüzde 50-75 arasında kısmından, mevcut trend yönünde dışa doğru kırılması ile trade işlemine giriş sinyali alınmış olur. Bir başka deyişle, simetrik üçgen formasyonu oluşmadan önceki trend, yukarı yönde bir yükselen trend ise fiyatın üçgeni yukarı doğru kırması beklenir.

CFX fiyatı 10 Nisan’da yükseliş momentumunun serbest kalmasının ve önceki toparlanmanın yeniden başlamasının bir işareti olarak üçgen formasyonun direnç trend çizgisinden sert bir kırılım yaptı. Altcoin’in fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 16’lık yükselişle 0,44 dolardaki direnç seviyesini geçmeye çalışarak 0,43 dolar seviyesinde işlem görüyor

Satış baskısının devam etmesi halinde CFX’in geçtiği yatay trend çizgisini veya 0,4 dolar seviyesini yeniden test etmesi ve yatırım fırsatı sunmak için küçük bir geri çekilme yapması beklenebilir. Bununla birlikte, simetrik üçgen formasyonu Conflux’daki yükselişin devam edebileceğini ve 0,48 dolar seviyesinin test edilebileceğini gösteriyor.

CFX için Teknik Göstergeler

Conflux için teknik göstergeler ise karışık sinyaller veriyor. MACD (mavi) ve sinyal (turuncu) çizgileri orta çizginin üzerine sıçrayarak bir alım işareti verirken Bollinger Bantları’nın üst bandındın üzerine çıkan fiyat, satın alım baskısının çok agresif olduğuna, bu nedenle yükseliş hareketinin dengelenmek için küçük bir geri çekilme yapabileceğini gösteriyor.