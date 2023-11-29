BINANCE COIN (BNB)

205 Dolar İmkansız Değil, En Büyük Kripto Paralar Arasında

Özet

  • BNB Coin fiyatını 225 dolar desteği tutuyor.
  • BTC fiyatındaki kayıpla eğer destek altı kapanışlar olursa 205 dolar test edilebilir.
  • Binance uzlaşısı BNB Coin fiyatını negatif etkiledi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yüksek volatilitesiyle meşhur kripto para piyasalarında birçok büyük projenin yerle bir olduğuna şahit olduk. Henüz üzerinden 1 yıl geçmiş olan FTX çöküşü yatırımcılar için büyük bir dersti. En büyük kripto paralar arasında yer alan BNB Coin de yıkılmasa da sarsıldığı bir sürece girdi. Peki bundan sonraki aşamada beklenti ne yönde?

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BNB Coin YorumBNB Coin Fiyat Tahmini

BNB Coin Yorum

Kötü haber şu ki yazı hazırlandığı sırada BTC fiyatı 38.000 doları kaybetti ve popüler bir balina 8 bin BTC değerindeki long pozisyonunu kapattı. Bu durum direnç üzerinde parabolik yükseliş anlatısının zayıflamaya başlamış olabileceğini gösteriyor. Hülasa BNB Coin için görünüm henüz onun özelinde değerlendirmeye girişmeden daha kötü (genel piyasa hissiyatı negatife dönerken) olmaya başladı.

Haziran 2022’de uzun vadeli yatay destek alanından sıçrayan fiyat o zamandan bu yana bölgenin üzerinde tutunuyor. Temmuz ayında bölge kaybedilse de hızla geri alındı.

Geçtiğimiz hafta 275 dolara tırmanan BNB Coin fiyatı bunu da devam ettiremedi ve üst fitil satıcıların baskınlığını vurguluyor. Elbette son negatif havada Binance uzlaşısının ve CZ istifasının da payı var.

RSI haftalıkta boğaların avantajlı olduğunu söylese de birkaç gün içinde bu da negatife dönebilir.

BNB Coin Fiyat Tahmini

Teknik okumalar haftalık grafikte düşüş eğilimini destekliyor. Günlük grafikse BTC fiyatındaki dalgalanmanın etkisiyle nispeten daha az negatif. Ancak BTC dirençten dönmeye başladığı için buradaki negatiflik de artabilir.

225 dolarlık destek alanını koruyan BNB Coin fiyatı eğer başarılı olabilirse yükselişe işaret eden ikili dip oluşturabilir. Ancak BTC fiyatının olası aşırı satış dalgasına maruz kaldığı ortamda BNB Coin için işler daha da zorlaşacak gibi görünüyor. Eğer BTC satışları derinleşir ve aylık kapanışı kendi lehine çevirmek isteyen ayılar oyuna dahil olursa 225 dolarlık destek kaybedilebilir.

BNB Coin için olası destek kaybında 205 dolara kadar gerileme muhtemel. Bunun altındaysa korku ve panik artabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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