2025’e Kadar Yükseleceği İddia Edilen 3 Kripto Para: NUGX, XRP ve SOL 

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İddialara göre NuggetRush (NUGX), gerçek dünya etkisine sahip bir oyna-kazan oyun deneyimi sunarak geleneksel memecoin modeline meydan okudu. Öte yandan XRP (XRP), National Bank of Georgia ile ortaklık ve Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından onaylanarak ivme kazandı.

Bu arada Render Foundation, Render Network’ü (RNDR) Solana’nın (SOL) blok zincirine başarıyla taşıdı.

NuggetRush (NUGX) Oyna-Kazan Oyun Deneyimi

Memecoin’ler tarihsel olarak pratik faydadan yoksun ve her zaman oldukça değişken olmuştur. Ancak, NuggetRush (NUGX) bunu değiştirmeyi hedefliyor. Diğer oyna-kazan (P2E) oyunlarına benzeyen NuggetRush (NUGX), oyuncuların cazip oyun içi deneyimleri kullanarak gelir elde etmelerini sağlar.

NuggetRush (NUGX), ekip çalışması ve saha keşfi yoluyla bir madencilik imparatorluğu yaratmayı içeriyor. Oyuncular madencilik tesisleri inşa eder, oyun içi varlıkları takas eder, nadir bulunan non fungible token’ları (NFT’ler) toplar ve “usta madenci” statüsüne ulaşmak ve madencilik imparatorlukları aracılığıyla servet biriktirmek için uzman ekipler kurar.

Ayrıca, açıklamalara göre NuggetRush (NUGX) oyun içi etkinlikler yoluyla çeşitli gelir akışları sunar. Oyuncular savaşlardan, görevlerden ve turnuvalardan ödüller kazanıyor. Ayrıca NuggetRush’ın pazarında oyun içi koleksiyon eşyalarını takas edebilirler.

Açıklamalara göre oyun az gelişmiş ülkelerdeki zanaatkâr madencilik topluluklarını destekliyor. Tüm bu kullanım alanları NUGX’i satın almak için bir kripto haline getiriyor olabilir.

Oyuncular, NuggetRush’ın (NUGX) ön satışı ilerledikçe token talep edebilirler. Bu ön satışın her aşaması, NUGX token sahipleri için token talep etme fırsatları sunmaktadır. Bununla birlikte, NuggetRush’ın ön satışı sona erdikten sonra, yatırımcıların kalan tokenlardan herhangi birini talep etmelerine izin verilecektir.

NUGX, ön satışın 2. Turunda 1. Tur değeri olan 0,010$’dan 0,012$’a yükselerek %20’lik bir kazanç elde etti.

XRP National Bank of Georgia Ortaklığı ve DFSA Onayı ile İvme Kazandı

Ripple’ın XRP’si (XRP), merkez bankaları, büyük finans kurumları ve hükümetlerin sınır ötesi ödeme teknolojisini aşamalı olarak entegre etmesiyle benimsenmesinde önemli bir ivme kazanıyor. Bu XRP kilometre taşı, 2 Kasım 2023 tarihli bir haber bültenine göre, Gürcistan Ulusal Bankası (NBG) ile yapılan bir ortaklıktır.

İlginçtir ki, ortaklık haberi Dubai Finansal Hizmetler Kurumu’nun (DFSA) Ripple’ın XRP’sini şirketlerin dijital varlık hizmetlerine dahil etmelerine izin verdiğini onaylamasından birkaç saat sonra geldi.

Ripple’ın Merkez Bankası Dijital Para Birimi’ne (CBDC) güç veren teknoloji XRP Ledger (XRPL) tarafından desteklenmektedir. Dolayısıyla, bu ortaklıkların XRP fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olması bekleniyordu.

17 Kasım 2023 tarihinde XRP 0,61215 dolardan işlem görüyordu. Analistler, XRP’nin ağındaki gelişmelerle desteklenerek 2023 yılı sonuna kadar 0,6675 dolara yükselmesini bekliyor.

Render Foundation, Render Network’ü (RNDR) Solana’ya (SOL) Taşıyor

2 Kasım 2023 tarihinde Render Vakfı, Render Network’ün (RNDR) Ethereum’dan (ETH) Solana’ya (SOL) başarılı bir şekilde geçtiğini doğruladı.

Bu eylem, Yükseltme Asistanının tanıtımı ve token sahiplerinin tokenlerini Wormhole aracılığıyla Solana’ya (SOL) aktarmalarını teşvik etmek için 1,14 milyon RNDR tokeninin hibe edilmesiyle aynı zamana denk geldi.

Bu bağlamda, hibe programı üç ay boyunca aktif olacak ve bu süre zarfında yatırımcılar RNDR tokenlerini işlem ücreti ödemeden Solana’nın (SOL) blok zincirine taşıyabilecek.

Başka bir yerde, Whale Alert verileri, birkaç Solana balinasının 2 Kasım’da önemli miktarda SOL tokenı transfer ettiğini gösteriyor. Bu Solana işlemlerinden üçü Binance borsasına gitti.

İlkinde 256.652 SOL (11,3 milyon $ değerinde), ikincisinde 249.999 Solana token (10,8 milyon $) ve üçüncüsünde 282.695 SOL (12 milyon $) hareket etmiştir.

Balinaların eylemine rağmen, SOL’un fiyatı yükselişinden düştü . 17 Kasım 2023’te Solana (SOL) 30,63 dolardan işlem görüyordu. Analistler, Solana’nın (SOL) talep ve ağındaki gelişmelerle desteklenerek 2023 yılı sonunda 47,50 $’a yükselmesini bekliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.