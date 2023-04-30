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Sürekli gelişen kripto para dünyasında, ilk kripto para teklifleri (ICO’lar) yatırımcıların yeni projelere temelden katılmak için başvurdukları bir yol olarak görülüyor.

2023 yılı yaklaşırken, DigiToads ICO’sunun bir rakip olarak ortaya çıktığı ve onu rekabetten ayıran bir özellik ve büyüme potansiyeli karışımı sunduğu iddia ediliyor. DigiToads ve 2023’ün dikkat çekeceği iddia edilen 4 ICO ile ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

DigiToads (TOADS)

DigiToads, deflasyonist token modeliyle kendisini diğer altcoinlerden ayırmayı hedefliyor. Token arzı zaman içinde azaldıkça, değerlerinin önemli ölçüde artma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor. Bu kıtlık odaklı mekanizmanın DigiToads’u ICO’ya katılanlar için kazançlı bir yatırım haline getirebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

DigiToads’un en çekici yönlerinden biri ekibin iddiasına göre, oynayarak kazanma (P2E) oyunu. Ekibin açıklamalarına göre diğer meme coin’lerden farklı olarak DigiToads, kullanıcıları eğlendiren ve onlara ek kazanç fırsatları sağlayan oyun öğeleri içerir. P2E oyun trendi ivme kazanmaya devam ederken, DigiToads bu büyüyen pazardan faydalanmak için iyi bir konumda olarak değerlendiriliyor.

Non fungible tokenler (NFT’ler) kripto dünyasını kasıp kavurdu ve iddialara göre DigiToads da bu kervana katılmak istiyor. Eşsiz koleksiyon karakterleri, kullanıcılara platformla etkileşime girmeleri için ilgi çekici bir yol sunarken, NFT stake etme, NFT’lerini stake ederek ödüller kazanmalarına olanak tanır. NFT kullanımı ve kazanç potansiyelinin bu kombinasyonu projeye önemli bir değer katmayı hedefliyor.

Ekibin iddialarına göre DigiToads, Dogecoin gibi diğer meme tabanlı kripto para birimlerinde görülenlere benzer büyük fiyat artışları potansiyeli ile meme coin fenomeninden de faydalanmaktadır. Meme coinlerin eğlenceli doğası birçok yatırımcının ilgisini çekmiştir ve DigiToads’un eğlenceli teması ICO’ya önemli bir ilgi ve yatırım sağlayabilir.

Ekibin iddiasına göre Özel Platin kurbağalar, DigiToads’un yatırım potansiyelini daha da artırıyor. Bu nadir ve değerli NFT’ler hem koleksiyonculara hem de yatırımcılara hitap ediyor ve piyasada prim yapması bekleniyor.

DigiToads’un öne çıkan bir özelliği de hayır işlerine ve çevresel girişimlere olan bağlılığı olarak lanse ediliyor. Proje, kendisini sosyal açıdan bilinçli yatırımcıların değerleriyle uyumlu hale getirerek çeşitli nedenleri aktif olarak desteklemeyi amaçlıyor. Ekibin iddiasına göre olumlu bir etki yaratmaya odaklanan bu odak, DigiToads’u diğer kripto para birimlerinden ayırır ve potansiyel ICO katılımcıları için dikkat çekici olabilir.

Ekibin açıklamalarına göre DigiToads ön satışı şimdiden 1,8 milyon doların üzerinde fon toplayarak projeye olan yoğun ilginin altını çizdi. Halen mevcut olduğu iddia edilen önemli büyüme potansiyeli ile ICO’ya katılan yatırımcılar bu erken aşama fırsatından yararlanabilirler. ICO’ya erişim kolaylığı, birçok büyük coinin ödeme olarak kabul edilmesi ve doxxed bir ekip tarafından sağlanan şeffaflık, DigiToads’u cazip bir olasılık haline getirmeyi hedefliyor. Dahası, bir hak ediş süresinin olmaması, yatırımcıların lansmandan hemen sonra olası fiyat artışlarından tam olarak yararlanmalarına olanak tanır.

Proje ile ilgili bilgi almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Collateral Network (COLT)

Network (COLT), yerleşik oyuncuları geride bırakma potansiyeline sahip olduğu iddia edilen, gelişmekte olan bir defi kripto altcoinidir. Collateral Network, dünya çapındaki kullanıcıların gerçek dünya varlıklarına karşı borç almak için blockchain teknolojisini kullanmalarını sağlayan yeni nesil bir eşler arası borç verme platformudur. Platform, sanat koleksiyonları, gayrimenkuller, değerli taşlar veya diğer değerli eşyalar gibi somut varlıkları dijital dünyaya teminat olarak getirmek için sorunsuz bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır.

İddialara göre Collateral Network’ün ön satışı devam ediyor ve yatırımcılara COLT’a erken erişim sağlıyor. COLT token, sahiplerine stake etme, alım satım indirimleri ve pasif gelir elde etme olanağı dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.

Collateral Network kullanıcıları, karmaşık kredi değerlendirmelerinden ve yüksek faiz oranlarından kaçınarak kendi varlıklarını teminat olarak kullanarak kredilere erişebilirler. Platform ayrıca borçlulara sabit bir faiz oranıyla kredi vererek kullanıcılara daha iyi güvenlik sağlar. Ayrıca, iddialara göre Collateral Network platformu ve Dapp, kullanıcıların kredi portföylerini takas etmelerine ve transfer etmelerine olanak tanıyarak token sahiplerine ek hizmetler sunmaktadır.

Özetle Collateral Network (COLT), kullanıcıların gerçek dünyadaki varlıklarını blok zinciri teknolojisi aracılığıyla teminat olarak kullanarak kredilere erişmelerini sağlayan yenilikçi bir DeFi çözümüdür. COLT tokenı, sahiplerine stake etme, alım satım indirimleri ve pasif gelir yaratma dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunmaktadır. COLT tokeninin devam eden ön satış aşaması ve öngörülen %3500’lük değer artışı, ekibinin iddiasına göre platformun kripto alanında önemli bir etki yaratma ve piyasadaki yerleşik oyuncuları geride bırakma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Uwerx (WERX)

Uwerx (WERX), ilk küresel, blok zinciri destekli serbest çalışma platformunu sunarak serbest çalışma endüstrisini dönüştürmeyi amaçlayan bir kripto para birimi projesidir. İddialara göre Polygon ağı üzerine inşa edilen Uwerx, platform içinde gelişmiş güven ve sağlam güvenlik için gerekli olan düşük ücretler ve daha fazla şeffaflık sağlamaya odaklanmaktadır. Gelişen serbest ekonomi sınırsız fırsatlar sunuyor ve blok zinciri teknolojisi hem işletmeler hem de serbest çalışanlar için sayısız fayda sağlıyor olabilir.

İddialara göre Uwerx, ön satış fiyatı olan 0,005 dolardan 2023’te 3,50 dolara kadar işlem yapabileceğini öngören kripto analistlerinin dikkatini çekti ve bu da onu gelecekte mavi çipli bir proje olmak için birincil aday haline getirdi. Proje, sektörün önde gelen iki ismi olan InterFi Network ve Solidproof tarafından tam bir denetimden geçti ve Uwerx geliştiricileri, ön satış sona erdikten sonra önümüzdeki 25 yıl boyunca likiditeyi serbest çalışma platformuna kilitlemeyi planlıyor ve bu da onu uzun vadeli kazançlar için potansiyel olarak güvenli bir yatırım haline getiriyor olabilir.

İddialara göre İş ekonomisi alanındaki ilk protokol olan Uwerx, pazarı önemli ölçüde etkilemek için benzersiz bir konuma sahiptir. Platformun ana hedeflerinden biri, Upwork gibi rakipler tarafından alınan %20’lik ücrete kıyasla serbest çalışanlar için %5 gibi düşük bir ücret talep etmektir.

Chimpzee (CHMPZ)

Chimpzee, insanların hayvanların korunmasını desteklerken ve iklim değişikliğiyle mücadele ederken pasif gelir elde etmelerini sağlayan yenilikçi bir projedir. Ön satış sırasında satın alınan CHMPZ tokenleri, çeşitli ödüllerin ve avantajların kilidini açmanın anahtarı olan Chimpzee NFT pasaportunu edinmek için kullanılacaktır. Bu avantajlar arasında pasif gelir elde etme ve özel fırsatlara erişim yer almaktadır.

Chimpzee ekosistemi, platformun tüm özelliklerinin çekirdeğini oluşturan CHMPZ tokenı etrafında toplanmıştır. Kullanıcılar, çeşitli işlemler için kullanılabilen bu token ile ödüller alır.

Platformun ana özelliklerinden biri, ekosistemin merkezi ticaret merkezi olarak hizmet veren Chimpzee Shop’tur. Kullanıcılar CHMPZ tokenlerini çeşitli benzersiz ürünler ve emtialar için harcayabilir. Ayrıca, iddialara göre NFT pazaryeri, ağdaki aktif ticaret kullanıcılarıyla ticaret ücreti karlarının bir yüzdesini paylaşan dünyada türünün ilk örneğidir.

Chimpzee platformu ayrıca ekosistemin birincil eğlence bileşeni olan Zero Tolerance adlı bir kazan-kazan oyununu da içermektedir. Kullanıcılar oyunda belirli kilometre taşlarına ulaşarak CHMPZ tokenleri kazanabilirler. Bu eğlenceli ve ilgi çekici oyun, kullanıcıların token kazanmalarını sağlarken aynı zamanda hayırsever amaçlara pasif olarak katkıda bulunmalarını sağlar.

Projenin adı olan Chimpzee, Orta ve Batı Afrika’ya özgü büyük maymunlar olan şempanzelerden esinlenilmiştir. Şempanzeler, bonobolarla birlikte insanların yaşayan en yakın akrabalarıdır ve genetik planımızın %98,7’sini paylaşırlar. Bu son derece sosyal primatlar, insan kaynaklı ormansızlaşma ve kaçak avlanma nedeniyle artık çoğunlukla Orta Afrika ormanlarıyla sınırlıdır.

Chimpzee’nin misyonu iki yönlüdür: kullanıcılara pasif gelir elde etmenin ve çevreyi ve hayvanları korumayı olumlu yönde etkilemenin bir yolunu sağlamak.

AiDOGE (AIDOGE)

AiDoge platformu, sürekli gelişen kripto ortamına göre uyarlanmış yapay zeka destekli bir meme oluşturma deneyimi sunuyor. Kullanıcı tarafından sağlanan metin istemlerine dayalı olarak ilgili memler oluşturmak için gelişmiş AI teknolojisini kullanır. Platformun ana özellikleri arasında yapay zeka destekli bir meme oluşturucu, metin tabanlı istemler ve kredi satın almak için kullanılabilecek Ai tokenleri bulunmaktadır.

AiDoge’un meme üreticisi, kapsamlı meme veri kümeleri ve en son kripto haberleri üzerinde eğitilmiş son teknoloji yapay zeka algoritmalarını kullanır. Bu yaklaşım, iddialara göre bağlamsal olarak alakalı olan yüksek kaliteli ve güncel memlerin üretimini garanti eder.

DigiToads Yorumları

DigiToads, benzersiz özellik ve büyüme potansiyeli karışımı nedeniyle 2023’teki dikkat çeken kripto ICO’su olarak iddia ediliyor. Projenin deflasyonist modeli, P2E oyunu, NFT entegrasyonu, Platin kurbağaları ve hayırseverlik ve çevre girişimlerine olan bağlılığı onu cazip bir yatırım fırsatı haline getirmeyi amaçlıyor. Devam eden ICO, ekibin iddiasına göre, yatırımcılara erken giriş yapma ve projenin büyüme potansiyelinden yararlanma şansı sunuyor. Benzersiz ve yenilikçi olduğu iddia edilen DigiToads, defi kripto ve meme coin piyasalarında dalgalar yaratmak istiyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.