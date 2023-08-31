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Kripto para piyasası, insanları finansal olarak bağımsız olmaya itebilecek yenilikçi varlıklarla dolu olabilir. Merkezi olmayan yapıları ve uygun maliyetli modelleriyle kripto paralar, geleceklerini güvence altına almak isteyen herkes için güvenilir bir seçenek olarak nitelendiriliyor. Şu anda iddialara göre InQubeta (QUBE), Ripple ve Hedera gibi isimler kripto kullanıcılarının en çok tercih ettikleri arasında yer alıyor. Analistlere inanılacak olursa, 2023 sona ermeden önce 1 dolarlık bir yatırımı 25 dolara dönüştürme potansiyeline bile sahipler.

Ripple ve Hedera birkaç yıl önce piyasaya sürülürken, iddialara göre InQubeta’nın meteorik yükselişi herkesi şaşırttı. Ethereum tabanlı platform, yapay zekâdan yararlanan girişimlerin gerçek yatırımcılara ulaşmasına yardımcı oluyor. Önde gelen blok zinciri denetim şirketleri tarafından incelenen son teknoloji özellikleri ve sağlam güvenlik çerçevesiyle hem analistleri hem de kripto kullanıcılarını etkilemiş olabilir.

Kripto projesi şu anda üçüncü satış öncesi aşamasında ve InQubeta ekibinin tahsis ettiği tokenlerin %80’ini satıldı. Satış öncesi finansmanı şu anda 2,3 milyon dolar seviyesinde.

InQubeta: DeFi Çözümü

InQubeta, gelişmekte olan girişimlerin fikirlerini hayata geçirmek için doğru finansmanı bulabilecekleri bir platform olarak tanımlanıyor. Öte yandan yatırımcılar, gelecek vaat eden projelere piyasaya sürülmeden önce erişebildikleri için erken giriş avantajı elde ederler. Ağdaki tüm işlemleri yapmak için InQubeta topluluk üyeleri kendi yerel parası olan QUBE token’ı kullanmak zorundad

Yapılan açıklamalara göre QUBE tokeninin 12 haftalık bir hak ediş süresi vardır ve satın alınan tüm tokenler yalnızca kilitleme süresi sona erdikten sonra piyasaya sürülecek.

Açıklamalara göre QUBE token ERC-20 standardına göre modellenmiştir ve token fiyatındaki dalgalanmaları azaltmaya yardımcı olan deflasyonist bir modele sahiptir. Bu, arzı kıt ve talepten daha az tutarak yapılır. Arz talep seviyesinin üzerine çıktığında, ilave tokenlar bir yakım cüzdanına gönderilerek yakılır.

InQubeta, ilgilenen girişimler için şirketlerine yatırım yapmaları karşılığında yatırımcıya ne sunmak istediklerine karar vermeleri gereken basit bir katılım süreci tasarlamıştır. Tokenizasyon kullanılarak teklif bir NFT olarak basılır ve daha sonra potansiyel yatırımcıların girişimlerin tekliflerini değerlendirip satın alabilecekleri InQubeta’nın NFT pazarına yüklenir. Şartları kabul ederlerse, QUBE tokenleri ile ödeme yaparak NFT’nin tamamını veya bir kısmını satın alabilirler.

Ripple 8 ülkenin CBDC kurmasına yardımcı oluyor

Ripple, işletmeler için kurumsal düzeyde çözümler sunan ve gelirlerini uygun maliyetli bir şekilde artırmalarına yardımcı olan merkezi olmayan bir platformdur. Kripto ödemelerinin işlenmesinden merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini çıkarmalarına yardımcı olmaya kadar, Ripple şu soruya güvenilir bir cevap olan çok yönlü bir kripto projesidir: hangi kriptoyu satın almalıyım? XRP token, Ripple ekosisteminin resmi kripto para birimidir.

Yakın tarihli bir gelişmede, Ripple’ın Merkez Bankası Dijital Para Birimi platformu şu anda sekiz ülkenin kendi kripto para birimlerini çıkarmasına yardımcı olduğunu duyurdu. XRP Ledger’dan yararlanan ülkeler arasında Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Karadağ, Uruguay ve Rusya yer alıyor.

Hedera destekli Dropp, FedNow’un hizmet sağlayıcı vitrininde

Hedera, ölçeklenebilir dApp’ler oluşturmak için yüksek performanslı araçlar sağlayan kurumsal düzeyde bir halka açık blok zinciridir. İstikrarsızlık ve yavaş hız gibi eski blok zinciri tabanlı platformların sınırlamalarını ortadan kaldırma yeteneği ile geliştiricilerin beğenisini kazanmıştır. Yerel kripto para birimi HBAR tokenidir. Platform, bir token hizmeti içeren çoklu ağ hizmetleri sunmaktadır. Hedera’nın token hizmeti ile kripto kullanıcıları, herhangi bir kapsamlı kodlama yapmadan değiştirilebilir ve değiştirilemez tokenler basabilir.

Platform, ABD Merkez Bankası Federal Reserve’ün ödeme hizmeti FedNow’un hizmet sağlayıcıları vitrinine Hedera tabanlı bir mikro ödeme portalı olan Dropp’u eklemesinin ardından kısa süre önce manşetlere çıktı.

Sonuç

Kripto paralarda yeniyseniz, iddialara göre Ripple, Hedera ve InQubeta bugün piyasada bulabileceğiniz en iyi seçenekler arasındadır. Bununla birlikte, uzun vadeli senaryoyu düşünüyorsanız, potansiyel olarak uzun vadeli kazançlar için QUBE’nin satış öncesi aşamasına yatırım yapılabileceği iddia ediliyor. İddialara göre üç tokenı inceleyen analistler, InQubeta’nın büyüme potansiyeli nedeniyle diğer iki kripto para birimine göre daha avantajlı olduğuna inanıyor. Platform yalnızca gelişmekte olan girişimlerin büyümesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda potansiyel yatırımcıların geleceğe hazır projeler geliştirmesine de yardımcı oluyor. Bu kombinasyon, platformu uzun vadede getiri elde etmek için iyi bir donanıma sahip kılıyor. Dijital varlıklar kısa vadede çok fazla dalgalanma gösterdiğinden, yeni kullanıcılar yeni başlayanlar için kripto para birimi ticaretine yönelik öğrenme kaynaklarını aktif olarak kontrol etmelidir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.