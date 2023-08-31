Web arama devi Google, Bulut operasyonlarını Bitcoin‘i ihale olarak tamamen yasallaştıran tek ülke olan El Salvador’a genişletiyor. Amerika hala kriptoyu baskı altında tutarken ve diğer uluslar bunu benimserken, endüstri gözlemcileri kendi sonuçlarını çıkardılar. Bu hafta, küresel teknoloji devi Google Cloud ve El Salvador hükümetinin, yasama onayını bekleyen 7 yıllık bir stratejik ortaklığa girdiğini duyurdu.

Google ve El Salvador Hareketi

30 Ağustos’ta Swan Genel Müdürü Steven Lubka, El Salvador’un Bitcoin’i benimsemesinin faktörlerden biri olduğu sonucuna vardı.

Google’ın El Salvador’da faaliyete geçmesi tamamen Bitcoin’i benimsemelerinden kaynaklanıyor ve ben bunun aksini iddia etmeyeceğim.

Tether ve VanEck danışmanı Gabor Gurbacs şunları söyledi:

Bitcoin ve onun bölgeye getirdiği teknoloji ve yatırım odağı olmadan bu mümkün olmazdı.

31 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Nayib Bukele anlaşmaya ve ülkesinin teknoloji deviyle ortaklıktan elde edeceği faydalara ilişkin bir video paylaştı. Duyuruya göre Google Cloud El Salvador’da bir tüzel kişilik ve ofis kuracak.

Google Cloud şu açıklamayı yaptı:

Bir ofis açacağız ve El Salvador’a dijital altyapı getireceğiz. Bulut teknolojisi ülkenin kamu hizmetleri, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki modernizasyonunun merkezinde yer alacak.

Ayrıca ortaklık, dijital devlet de dahil olmak üzere üç alana odaklanıyor. Google Cloud, Dağıtılmış Bulut hizmetlerini kullanarak devlet süreçlerinin dijitalleştirilmesine yardımcı olacak. Google Cloud AI, sağlık hizmetleri için gerçek zamanlı bilgilerle doktorlara yardımcı olacak ve birleşik bir Eğitim Veri Platformu uygulanacak.

El Salvador bunu, Bitcoin’in benimsenmesiyle başlayan Orta Amerika’da kendisini bir teknoloji ve inovasyon merkezi olarak konumlandırmak olarak görüyor. Nayib Bukele şu yorumu yaptı:

El Salvador ileriye doğru gidiyor. Teknoloji ve yabancı yatırımın kalkınmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz. Hızla bir inovasyon merkezi haline geliyoruz.

Google, 2022 yılında önümüzdeki beş yıl içinde Latin Amerika ve Karayipler’de 1,2 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu arada Strike, Binance ve Tether, El Salvador’a yönelik hamlelerinin sinyalini verdi.

El Salvador Bitcoin’lerinde Son Durum

El Salvador, mevcut fiyatlarla yaklaşık 80 milyon dolar değerinde 2.954 BTC’ye sahip. Ancak, Eylül 2021’de başlayan yatırımlar yaklaşık %33 oranında azalmış durumda. Dahası, Nayib Tracker’a göre bu BTC alımlarının dolar maliyeti ortalaması 41.000 dolar civarında. Kasım 2022’de Nayib Bukele, ileriye dönük olarak günlük 1 BTC satın alacaklarını açıkladı.

Bu arada, BTC fiyatları bu haftaki Grayscale mahkeme zaferinin ardından artışa devam etti. Varlık, kısa ömürlü pompadan elde edilen kazançları tüketen yazım sırasında 27.190 $ ‘a düşerek gün içinde% 0.8 daha düştü.