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2022’deki Çöküşü İle Manşet Oturmuştu! Popüler Altcoin’de Ana Engel Geçildi! Yükseliş İçin Hazır!

2022'deki çöküşü ile manşet olan popüler altcoin'de ana engel geçildi ve yükseliş için hazır. İşte altcoin için hedef seviyeler.
18:01
29 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’nin son çeyreğindeki çöküşü ile gündeme oturan ve o zamandan bu yana toparlanma sinyalleri veren Solana (SOL) fiyatı 20,4 dolar seviyesindeki birleşik destek ve kırılmış bir direnç trend çizgisinden toparlandı ve yüzde 15 oranında yükseldi. Popüler altcoin ayrıca 22,75 dolar direncini de kırdı. Bu çıkış, alıcıların taze bir toparlanma rallisi başlatmak için önemli bir zemin kazanmasını sağladı.

Solana Fiyat Analizi

Uzun zamandır beklenen direnç kırıldıktan sonra Solana fiyatı sürdürülebilir bir boğa koşusuna giriyor. Genel piyasa satışlarının SOL fiyatında neden olduğu son düşüş, alıcıların kırılan direnç seviyelerini savunarak yükseliş trendinin sürdürülebilirliğini onaylamalarına neden oldu. Ayrıca, yenilenen yükseliş momentumu sayesinde 22,75 dolar direnci de geçilerek fiyattaki toparlanma için ilave bir onay sağladı.

Bu yeniden test, ilgili yatırımcıların potansiyel bir ralliye dahil olmaları ek giriş fırsatı sundu. Şimdi, alıcıların SOL fiyatını ek olarak yüzde 20 oranında yükselterek 26 dolar direncine ulaşmak için potansiyel bir ralli başlatmaları bekleniyor.

Ancak, bahsedilen 200 günlük EMA ile hizalanan direnç, Solana’ya ilgi gösteren yatırımcılar tarafından izlenmesi gereken kritik bir arz bölgesi olarak kalmaya devam ediyor. Ayrıca, Fibonacci uzatma aracına göre potansiyel ralli sırasında SOL fiyatı yüzde 34 oranında yükselerek 38,5 dolar seviyesine kadar çıkarabilir.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, SOL gün içinde kaydettiği yüzde 5,30 yükselişe 23,67 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SOL İçin Teknik Göstergeler Ne Diyor?

Teknik göstergelerden Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi (mavi) ve sinyal (turuncu) orta çizginin üzerinde kalmaya devam ederek hakim trendin yükseliş olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bu eğriler arasındaki boğa kesişmesi, potansiyel bir alım sinyali olarak değerlendirilebilir.

Son yükselişle birlikte popüler altcoin’in fiyatı, 20, 50 ve 100 günlük EMA’ları yeniden geçerek yükseliş bekleyen yatırımcılar için ilave bir onay sundu.

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