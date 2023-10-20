20 Ekim: Solana (SOL) ve Injective (INJ) Grafik Yorumu

Bitcoin fiyatı ABD piyasalarının açılışına yakın 30.000 dolardan döndü ve altcoinler haftalık kapanışa odaklandı. Birçok kripto para destek seviyesinin üzerinde ancak direnç testleri için BTC fiyatındaki toparlanmanın devamını bekliyor. Aylardır her yükselişin ardından gelen satışlar nedeniyle yatırımcıların cesareti tam anlamıyla kırıldı.

Solana (SOL) Yorum

ETF haberleri, SEC’in mağlubiyetleri derken kripto paraların 2022 yılındaki kabus dolu günleri unutulmaya başlandı. Kripto para kralı 30.000 doları bu sefer sahte haber olmadan aştı. Şimdilik kritik bölgede kapanışlar yapamasa da haftalık kapanışın 28.800 dolar üzerinde olmasıyla yeni zirvelere kapı aralanabilir.

SOL Coin genel piyasadan farklı olarak daha pozitif seyrediyor. Mart ayından bu yana SOL fiyatı bir ters baş ve omuz formasyonu içinde işlem görmekte. Bu bir yükseliş formasyonudur ve kurumsal yatırımcılardan gelen gözle görülür talep net bir geri dönüş için umutları besliyor.

Ters baş ve omuzlar yükseliş formasyonudur dedik, SOL Coin eğer formasyonu yukarı kırarsa bu önemli bir rallinin başlangıcı anlamına gelebilir. Eğer beklenen fiyat hareketi gerçekleşirse 40 dolarda cesaret verici bir zirve görebiliriz. Ancak 27 dolarlık direnç alanının altında kapanışlar fiyatı yüzde 21 düşmesine neden olabilir.

Burada belirleyici olan şey BTC fiyat performansı olacağı için yatırımcıların haftalık kapanışa odaklanması önemli.

Injective (INJ) Grafik Yorumu

INJ Coin popülerliği arttı üstelik son zamanlardaki güzel haberler nedeniyle yatırımcı hissiyatı da olumlu. Tüm bunlara BTC rallisi de eklenirken fiyat yeni zirveler hedefliyor. INJ Coin Nisan ayından bu yana uzun vadeli simetrik bir üçgen içinde işlem görüyor. Elliot dalga sayımıysa fiyatın beş dalgalı yukarı hareketin dördüncü dalgasında olduğunu söylüyor.

Eğer Elliot doğru söylüyorsa INJ üçgenden çıkacak ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 25,6 doları hedefleyecek. Teknik analiz aşırı iyimser bir hedef verse de yüzde 200’lük artış imkansız değil. Tıpkı trendin tersine dönüp üçgenin aşağı kırılmasıyla fiyatın 4 dolara düşme ihtimalinin olduğu gibi.

Volatilite artıyor ve eğer ABD Adalet Bakanlığı sürpriz bir dava duyurmazsa piyasa hissiyatı şimdilik iyimser senaryoları destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.