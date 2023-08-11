Binance‘in BNB Zinciri, kötü niyetli bir blockchain’in yeniden düzenlenmesi olasılığını azaltmak ve diğer Ethereum Sanal Makinesi (EVM) blockchain ağlarıyla uyumluluğu artırmak için Ağustos 2023’te iki hard fork’tan geçecek.

BNB Chain İçin 2 Güncelleme Yolda

Plato ve Hertz yükseltmelerinin, kapsamlı testlerin ardından sırasıyla 10 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor. Halihazırda gerçekleşmiş olan Plato yükseltmesi BEP-126’yı tanıtıyor. En son evrim önerisi, blokların geri döndürülebilme özelliğini ortadan kaldırması beklenen hızlı bir kesinlik mekanizması uyguluyor.

BNB Chain’de kıdemli çözüm mimarı olan Arno Bauer, verdiği bir röportajda ağ yükseltmelerinin özelliklerini açıkladı. Hızlı kesinlik mekanizmasının, zincirin yeniden düzenlenme olasılığını azaltması ve blok üretimini stabilize ederken, kullanıcıların en son kesinleşmiş bloktan doğru bilgilere anında erişmesine olanak sağlaması bekleniyor. Bauer şunları söyledi:

Genel olarak BEP-126, hızlı bir kesinlik mekanizması getirerek BNB Akıllı Zincirinde blockchain güvenliğini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Bauer, kesinliğin blockchain teknolojisinin temel bir kavramı olduğunu ve bir işlemin veya işlem bloğunun artık değiştirilemeyeceği veya tersine çevrilemeyeceği noktaya atıfta bulunduğunu sözlerine ekledi. Kesinlik, blockchain sistemlerinde güvenin korunması ve çifte harcamaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

BEP-126, bir dizi adımla hızlı kesinlik getirmekte. Doğrulayıcılar ağa bir blok önererek başlar ve bu blok diğer doğrulayıcılara yayılır. Doğrulayıcılar daha sonra kendi özel anahtarlarını kullanarak blok için imza atar ve bir oylama mesajı oluşturur. Daha sonra, doğrulayıcı oylarının bir havuzda toplanması ve doğrudan ana bloğun yeterli oya sahip olması halinde bir araya getirilmesiyle oy toplama işlemi gerçekleşir.

Doğrulayıcılar bloklar için oy verirken, aynı yükseklik için iki farklı oy yayınlamamak gibi belirli kurallara uymalı. Kesinlik kuralları ayrıca, alt bloğun başlığında bir tasdik varsa bir bloğun “gerekçelendirilmiş” olduğunu belirler ve hem blok hem de doğrudan alt bloğu gerekçelendirilmişse kesinleşir.

En yüksek gerekçelendirilmiş bloğu içeren fork, diğer zincir çatalları daha yüksek bir zorluk toplamına sahip olsa bile en uzun zincir olarak kabul edilir. Blokların üretilmesi ve blokların sonlandırılması da ihtiyaç duyulan doğrulayıcı sayısı açısından farklı gereksinimlere sahiptir.

BNB Chain İçin Gözler 30 Ağustos’ta

Son olarak, BNB Zinciri doğrulayıcıları, Ethereum’un proof-of-stake protokolüne benzer şekilde, oylama kurallarını ihlal edenlerin kesilmesiyle oylama için ödüllendirilir. Hertz hard fork’u 30 Ağustos’ta yapılacak ve BNB Chain’i EVM blockchain’in en son gelişmeleriyle güncel tutmayı amaçlıyor. Bauer’in açıkladığı gibi, BNB Zincirinin blok ve işlem yapılarının yanı sıra temel EVM’sini Ethereum’un yakın zamanda uygulanan Berlin ve Londra çatallarıyla eşleşecek şekilde güncel tutması gerekiyor. Konu hakkında şöyle bir açıklama yapıldı:

Bu nedenle, uyumluluk nedenleriyle, sorunsuz bir gelişim ve ekosistem büyümesi sağlamak için bu EIP’lerin BSC’de de etkinleştirilmesi önemlidir.

Bauer, hızlı sonlandırma mekanizmasının merkezi olmayan uygulamalar (DApp’ler) için daha güvenli bir ortam sağlaması gerektiğini, daha hızlı işlem sonlandırmanın ise BNB Zinciri üzerinde çalışan DApp’lerin yanıt verebilirliğini ve verimliliğini artırması gerektiğini söyledi.