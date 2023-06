Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün saat 18:00’da kripto para yatırımcıları aniden Bitcoin fiyatının düşmeye başladığını gördü. Beklenen şey olmuştu. Uzun süredir SEC’in Binance ve Coinbase borsalarına dava açması bekleniyordu. Sadece zaman meselesi olan hamle şimdilik Binance için atıldı. Üstelik ciddi suçlamalarla. CFTC de yakın zamanda benzer bir dava başlattı.

Binance Davasının Özeti

Bu dava oldukça uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından açıldı. Herkes SEC’in kripto kuralları konusunda gevşek davrandığını düşünürken kurum meğer bu suçlamalara hazırlanıyormuş. Davaya dönecek olursak 4 kişi ve kurum suçlanıyor.

Changpeng Zhao

Binance Holdings Ltd.

Bam Trading Services Inc.

Bam Management US Holdings INC.

Suçlamalar genel çerçevede şunlardan oluşuyor;

Kayıtsız trade platformu işletmek.

Kayıtsız menkul kıymetlerin satışı ve tanıtımı

Yatırımcıları dolandırmak

Manipülatif trade

Yalan beyanlar

CEX, broker-dealer ve takas kurumu rollerinin birleştirilmesi

SEC, CZ’nin Binance Holdings Limited, CPZ Holding ve Coinmarketcap’i kontrol eden şirket de dahil olmak üzere diğer birkaç şirketin %100 sahibi olduğunu iddia ediyor.

SEC tarafından şikayette açıklanan şirket planları şu bölgelerde bulunan şirketlerden oluşmaktadır;

Cayman Adaları

Britanya Virjin Adaları

Delaware

İsviçre

New York merkezli ve Nevada merkezli tröst şirketleri

İddialara göre Bam Management US Holdings Inc ve Bam Trading Services Inc adlı iki şirket, Binance ABD platformunun işleyişini bağımsız olarak kontrol etmek için Binance tarafından oluşturuldu. Ancak SEC’e göre bu, CZ tarafından ABD yasalarından gizlice kaçmak için tasarlanan ve uygulanan çok adımlı planın sadece bir unsuruydu.

Belgede, bu iki şirketin yatırımcılara Binance platformunun ABD versiyonu hakkında yanlış beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor. SEC’e göre Binance, iki şirketin Binance US’in yaptığını iddia ettiği kontrolleri hiçbir zaman uygulamadı ve 200 milyon yatırımcı fonu ve milyarlarca işlem hacmi çekti. Belgede, Binance borsasının Binance US platformunda BAM Trading ve BAM Management’ın yatırımcılara reklamını yaptığı ticaret gözetimi veya manipülatif ticaret kontrollerini uygulamadığı iddia ediliyor. Bunun da ötesinde SEC, CZ ve Binance’in ABD vatandaşlarının Binance platformunun küresel bir versiyonunu kullanmasını yasaklama konusunda yalan söylediğini iddia ediyor. Nitekim bu husus CFTC şikayetinde de yer alıyordu.

SEC, Binance borsasının aslında büyük sermayeli ABD müşterilerinin Binance platformunun küresel sürümünü kullanabilmeleri için kontrolleri atlatmalarına yardımcı olduğunu iddia ediyor. SEC’e göre Binance, ABD düzenlemelerinden kaçmış ve milyarlarca yatırımcı sermayesini riske atarak uyumluluğuna ilişkin yanlış beyanlarda bulunmuştur. Bunun da ötesinde SEC, CZ’nin Binance’teki fonları serbestçe manipüle etmek için “Merit Peak Ltd” adlı bir şirket için gizli Binance hesabına sahip olduğunu iddia ediyor.

SEC Ne İstiyor?

Binance borsasının yasaları ihlal etmesini durdurun.

Haksız kazançların faiziyle birlikte geri ödenmesi

Binance, SEC ile girdiği bu mücadeleyi kaybederse, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere söz konusu olan önemli miktardaki para nedeniyle iflas edebilir.