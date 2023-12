10 Kat Getiri Hedefleniyor: BorroeFinance, Ethereum Classic, Polygon  

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

İddialara göre 2024 yılında 10x ROI sağlayabilecek bir kripto arıyorsanız, BorroeFinance ($ROE) değerlendirilebilir. Bu yeni platform, web3 bağış toplama konusunda devrim yaratmayı hedefliyor ve yatırımcılar başarılı olması için onu destekliyor olabilir. Ayrıca, bazı yatırımcılar Ethereum Classic (ETC) ve Polygon’un (MATIC) ekosistem ilerlemesini izliyor.

BorroeFinance Yorumları

Ekibin iddialı açıklamasına göre şimdi BorroeFinance ($ROE) satın almanın tam zamanı. BorroeFinance, dünyanın ilk web3 blockchain fatura iskonto NFT pazarı olarak tanımlanıyor. Bu merkezi olmayan yapay zeka tabanlı bağış toplama platformu, web3 işletmelerinin gelecekteki dijital kazançlarını destekleyici topluluklara satarak anında nakit toplamasına olanak tanır. Açıklamalara göre kripto yatırımcıları BorroeFinance’e şimdiden 1,8 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

$ROE şu anda üçüncü ön satış aşamasında 0,0175 $’a satılıyor ve token, ikinci ön satış aşaması fiyatı olan 0,015 $’dan %16,7 değer kazandı. Tüm ön satış aşamaları sona erdikten sonra, $ROE ana kripto piyasasına girecek ve iddialara göre 0,04 $’a satılacak. Analistler, iddialara göre bu fiyat hareketinin 2024 yılında erken $ROE yatırımcıları için %128,6’lık bir yatırım getirisini garanti edeceğini söylüyor.

ETC Aralık Ayında Çift Haneli Artış Kaydetti

Kasım ayında BlackRock (dünyanın en büyük yatırım firmalarından biri), iShares Ethereum Trust’ı girişim dostu Delaware Eyaleti’nde tescil ettirdi. Bloomberg’in kıdemli analistlerinden Eric Balchunas’a göre BlackRock, SEC’e Ether Spot ETF başvurusunda bulunmak için ilk adımı attı ve Ethereum Classic yatırımcıları bu gelişmeye olumlu tepki verdi.

Bu hamlenin bir sonucu olarak, Ethereum Classic ve Ether ile ilişkili en iyi altcoinler Aralık ayının ilk haftasında fiyat artışları kaydetti. 2 Aralık’ta ETC 19,01 dolardan işlem gördü. Bir hafta sonra, ETC %16,47 değer kazandı ve 22,08 dolardan satıldı. Uzmanlar, ETH Spot ETF’nin sonunda onaylanması halinde Ethereum Classic’in büyük bir ETC yatırımcısı akını kaydedeceğini söylüyor. Bu nedenle, ETC’nin 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 29,50$’dan işlem görmesini bekleyebiliriz.

MATIC Whale Staking Programı

Kısa bir süre önce WhaleAlert, belirli bir Polygon balinasının Polygon stake programına 6 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını ortaya çıkardı. Bu platform, bilgili ve yeni başlayan kripto para yatırımcılarının Polygon’un katman-2 blok zincirinde doğrulayıcı olarak kolayca ödül kazanmalarına olanak tanıyor. Raporlara göre, balina Aralık ayında 7.543.889 MATIC tokenini staking programına aktardı; uzmanlar bunun Polygon için bir yükseliş göstergesi olduğunu söylüyor.

Beklendiği gibi, MATIC Aralık ayının ilk haftasında çift haneli bir artış kaydetti. MATIC 2 Aralık’ta 0,8065 dolardan işlem gördü. Yedi gün sonra, MATIC %14,66 değer kazandı ve 0,9241 dolara satıldı. Uzmanlara göre Polygon, son zamanlarda stake programına balina akını nedeniyle 2024 yılının 1. çeyreğinde büyük olasılıkla bir boğa koşusu kaydedecek. Bu nedenle, MATIC 2024’ün başlarında 0,8750 ila 1,5580 dolar arasında işlem görebilir.

Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.