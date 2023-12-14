Kripto Para Dünyasında Bir Tarihi An Daha! Eski Credit Suisse Yöneticisi Bombayı Patlattı!

İsviçre bankası Credit Suisse‘nın eski yöneticisi David Riegelnig’in liderlik ettiği Rulematch, kripto para dünyasında çığır açan bir hamle ile yalnızca bankalar ve menkul kıymet şirketleri için özel olarak tasarlanan kripto para ticaret platformunu tanıttı. Platform, geleneksel finans kurumlarının kripto para dünyasına ilgilerinin artmasından faydalanmayı amaçlayarak ABD doları karşısında Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) spot ticaretini başlattı.

Kurumsal Kripto Para Ticaretine Odaklanıldı

Eski Credit Suisse’nın yöneticisi David Riegelnig‘in yönettiği Rulematch, ABD dışındaki bankaların ve menkul kıymetler şirketlerinin kripto para dünyasına önemli ölçüde katılımını baz alarak, geleneksel finansın güç merkezlerini hedefleyen bir kripto ticaret platformu olarak ortaya çıktı. Zürih merkezli girişim, yalnızca bir ticaret platformu olarak faaliyet göstererek, geleneksel finans piyasalarının yapısını yansıtan alım satım işlemlerine odaklanarak diğer kripto para ticaret platformlarından ayrılıyor.

Dahası Riegelnig, bazı bankaların kripto para ticaretine giriştiği Avrupa, Birleşik Krallık ve belirli Asya pazarlarında da faaliyet gösteriyor. Özellikle, aralarında BBVA ve DLT Finance‘in de bulunduğu yedi banka ve menkul kıymetler şirketiyle Rulematch, ConsenSys Mesh, Flow Traders ve FiveT Fintech gibi önemli oyuncuların 14 milyon dolarlık yatırımlarıyla aldığı destekle daha fazla genişlemeye hazırlanıyor.

Kripto piyasası yeniden canlanırken, Rulematch kurumsal katılımcılar için süreci yeniden şekillendiren ve kripto para dünyasında devam eden evrime katkıda bulunan önemli bir oyuncu olmaya aday.

Rulematch’in Benzersiz Ticaret Platformu

Gelen bilgilere göre Rulematch, operasyonlarında yüksek şeffaflık ve esneklik sağlamak için stratejik olarak Nasdaq‘ın işlem öncesi risk, ticaret ve piyasa gözetim teknolojisinden faydalanıyor. Platformun Zürih metro bölgesindeki iki veri merkezinde barındırılan eşleştirme motoru, katılımcıların 30 mikrosaniyeye kadar düşük işlem sürelerinden yararlanmasını sağlayarak benzersiz bir işlem hızı sunuyor.

Dahası Rulematch, net uzlaştırma mekanizması sunarak yatırımcılar için sermaye verimliliğini artırmak ve mevcut işlem platformlarına kıyasla yüzde 75’e kadar daha az peşin likidite ile işlem yapmalarına olanak sağlıyor. Platformun Flow Traders ve Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist gibi anlaştığı piyasa yapıcılar tarafından sağlanan kurumsal düzeydeki likiditeye olan bağlılığı, kurumsal kripto para ticaretinde yeni bir dönemin önünü açıyor.

Özellikle, ABD’de kripto para piyasasında artan düzenleyici belirsizlikler ve diğer endişelerin ortasında Rulematch’in piyasaya çıkışı şimdiden küresel yatırımcılardan kayda değer bir ilgi gördü. Platformun yenilikçi yaklaşımı, stratejik ortaklıkları ve üstün teknolojisi geleneksel piyasalar ile kripto para piyasasının yakınlaşmasında oldukça önemli bir ana işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.