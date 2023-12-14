Dikkat! Shiba Inu’da (SHIB) Önemli Kilometre Taşı Geride Kaldı!

Shiba Inu’nun (SHIB) Layer 2 blok zinciri Shibarium, kripto para piyasalarında ön plana çıkan bir başarı ile bugün 100 milyon işlem sınırını aşarak etkileyici bir dönüm noktasına ulaştı. Geçtiğimiz Ağustos ayının sonundaki tam lansmanından bu yana Shibarium, Shiba Inu ağındaki işlemlerde son zamanlarda yaşanan ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeyen artışa yönelik faaliyetlerde çok hızlı bir artış kaydetti.

SHIB’de Kilometre Taşı

Günlük ortalama 20.000 işlem gerçekleştiren Shibarium, her gün 7,5 milyon işlem gerçekleştirerek yatırımcıların dikkatini üzerine çekti ve yalnızca 3,5 ay içinde hızlı büyümesinin ve yaygın şekilde benimsenmesinin altını çizdi. Shiba Inu’nun önde gelen isimleri bu artışın münferit bir olay değil, Shibarium ağının ölçeklenebilirliğinin bir kanıtı olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte Shibarium kayda değer başarısını kutlarken, Shiba Inu’nun yerel token’ı SHIB’de benzer şekilde bir ivme kazandı. Hafta başında hafif bir düzeltme yaparak token başına geçici olarak 0,00001 doların altına düşmesine neden olan SHIB, bu sıfırı silmeye kararlı olarak bir kez daha toparlandı. SHIB’in bu kritik eşiğin üzerine çıkıp konumunu koruyup koruyamayacağını yatırımcılar sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

SHIB Geleceği

Shibarium’un başarılı problemsiz entegrasyonu ve SHIB fiyatının devam eden yeniden canlanması, Shiba Inu’nun geliştirdiği dinamik ekosistemi vurgulayabilir. Bu iki dönüm noktası arasındaki sinerji, Shiba Inu’yu 2024’te dikkat edilmesi gereken bir proje olarak konumlandırabilir.

Sonuç olarak Shiba Inu’nun (SHIB) Layer 2 blok zinciri Shibarium, 100 milyon işlem sınırını aşarak dikkat çekici bir dönüm noktasına ulaştı. Shibarium, Ağustos ayının sonundaki tam lansmanından bu yana hızla büyüyerek günlük ortalama 20.000 işlem gerçekleştirdi ve 3,5 ay içinde yaygın bir benimsenme elde etti. Shibarium’un entegrasyonu ve SHIB token’ın fiyatındaki toparlanma, Shiba Inu ekosistemine olan ilgiyi artırarak projenin gelecekteki potansiyelini güçlendirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.