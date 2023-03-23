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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para birimleri, aracılara ihtiyaç duymadan sınırlar arasında değer aktarımı için merkezi olmayan ve güvenli bir araç sağlayarak finans ve yatırım dünyasında devrim yaratıyor. Geçtiğimiz on yıl içinde kripto piyasası önemli bir büyümeye tanıklık etti ve binlerce dijital varlık dünya çapındaki borsalarda işlem görmeye başladı.

Bitcoin ve Ethereum piyasa değeri açısından ilk iki kripto para birimi olmaya devam ederken, daha az bilinen bazı tokenlar da büyüme için bir potansiyel sunuyor olabilir. Bu makalede, 10 kat büyüme vaat ettiği iddia edilen 5 kripto para biriminden bahsediliyor.

DigiToads (TOADS)

Stellar (XLM)

Tron (TRX)

Metacade (MCADE)

Basic Attention Token (BAT)

DigiToads (TOADS)

İnsanların hayatlarını çeşitli şekillerde olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip bir yardımcı meme coin olduğu iddia edilen DigiToads (TOADS) ön satışının başladığı ifade ediliyor DigiToads, P2E oyunlarına, NFT stake etmeye ve topluluk oluşturmaya benzersiz bir şekilde odaklanmasıyla tanıtılıyor.

Ekip, DigiToads’un P2E oyun ekosistemine katılarak ve DigiToads’ları toplayabileceğiniz, besleyebileceğiniz ve savaşabileceğiniz yeni web3 oyununu tasarladıklarını ifade ediyor. DigiToads’ların boyutunu, gücünü ve öğrenme yeteneklerini artırmak için yiyecek, iksir ve eğitim ekipmanı satın almak için TOADS tokenları kullanılıyor. Ayrıca yapılan açıklamalara göre, liderlik tablosundaki en iyi %25 oyuncu, bir ay süren DigiToads sezonunun sonunda ödül olarak TOADS tokenları kazanıyor.

DigiToads aynı zamanda hayır işlerine de kendini adadığını iddia ediyor ve kârın %2,5’ini ağaç dikmek ve yağmur ormanlarını korumak için bağışlama sözü veriyor. Ayrıca, projeden toplanan fonların %10’u her ay TOADS sahiplerine airdrop ile gönderilerek topluluğun önemi vurgulamayı hedefliyor.

NFT stake etme, DigiToads’un bir başka özelliği olarak lanse ediliyor ve her TOADS işleminde %2’lik bir ücret stake havuzuna ekleniyor. Açıklamalara göre NFT’leri düzenli aralıklarla stake ederek ödüller kazanabilirsiniz, daha uzun stake süreleri daha yüksek ödüller ile sonuçlanabilir.

Ayrıca ekibin açıklamasına göre, yıl boyunca kazanabileceğiniz on iki ödülden biri olan Platin Kurbağa aylık ticaret yarışmalarına da katılabilirsiniz. Bir Platin Kurbağa sahibi olarak, ticaret yapmak için TOADS hazinesinin 1/12’sine uzaktan erişiminiz olacak ve tüm ticaret karlarının %10’u 12 yatırımcıya gidecek.

Genel olarak DigiToads, topluluk oluşturma, P2E oyun ve NFT stake etmeye güçlü bir şekilde odaklanan, yüksek büyüme oranına sahip bir tokena yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat sunan proje olarak tanıtılıyor. İddialara göre hayırsever girişimleri ve gelir potansiyeli ile DigiToads, bir yatırım seçeneği olabilir. Ayrıca yapılan açıklamalara göre FINTECH10 kodu ile yatırımcılar bir sonraki TOADS satın alma işleminde %10 ekstra token kazanabilir.

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Stellar (XLM)

Stellar Lumens (XLM), bankasız bireylere düşük maliyetli finansal hizmetler sunmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar Development Foundation tarafından 2014 yılında oluşturulan dijital bir para birimidir. Stellar ağı açık kaynaklı ve eşler arasıdır ve kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde para biriminin dijital temsillerini oluşturmasına, göndermesine ve takas etmesine olanak tanır.

Stellar’ın en önemli özelliklerinden biri, işlem başına yalnızca 0,00001 XLM olan düşük işlem ücretleri olarak lanse ediliyor. Bu da onu sık sık küçük miktarlarda para transferi yapması gereken bireyler ve işletmeler için cazip bir seçenek haline getiriyor olabilir.

Açıklamalara göre bir değişim aracı olmasının yanı sıra XLM, Stellar ekosisteminde de önemli bir rol oynamaktadır. Kullanıcıların Stellar’ın hizmetlerini kullanmak için küçük bir miktar XLM tutmaları gerekir ve XLM, ağ gereksinimlerini ve işlem ücretleri için kullanılır. XLM, Stellar ağının yerel para birimidir ve tüm işlem ücretlerini ödemek ve ağdaki minimum bakiyeleri karşılamak için kullanılır.

Stellar ağı, hızlı ve sınırsız ödeme anlaşmasına olanak tanıyan dağıtılmış bir defter teknolojisi olan Stellar Consensus Protokolünü kullanır. Protokol esnektir ve özel kullanım durumlarına bağlı olarak güvenin çeşitli şekillerde oluşturulmasına izin verir.

Bazı teknik analizlere ve iddialara göre göre, XLM’nin fiyatı 2023 yılında 0,129987 dolara ulaşabilir. Bununla birlikte, XLM’nin tüm zaman dilimlerinde düşüş trendinde kaldığını ve trendin tersine döndüğüne işaret etmek için 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması gerektiğini belirtmek önemlidir.

Genel olarak, Stellar Lumens (XLM) düşük işlem ücretleri, hızlı ödeme mutabakatı ve esnek bir güven tesis mekanizması sunan dijital bir para birimi olarak tanıtılıyor. İddialara göre gelecekte daha değerli hale gelme potansiyeline sahip olabilir, ancak fiyatı piyasadaki dalgalanmalara tabi olmaya devam edecek.

Tron (TRX)

Tron (TRX), küresel bir dijital içerik eğlence sistemi oluşturmayı amaçlayan merkezi olmayan bir blok zinciri platformu olarak tanıtılıyor. TRX, Tron blok zincirinin yerel kripto para birimi ve işlem ücretlerini ödemek, süper temsilciler için oy kullanmak ve ağdaki dApp’lere erişmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılır.

Tron platformunun en önemli özelliklerinden biri, merkezi olmayan uygulamalara (dApp’ler) ev sahipliği yapabilmesi. Tron’un dApp ekosistemi son yıllarda önemli ölçüde büyüdü ve şu anda ağda 2.000’den fazla dApp barındırılıyor. Bu dApp’ler oyun ve eğlenceden finans ve DeFi uygulamalarına kadar uzanıyor.

Tron’un ekosisteminin bir diğer önemli yönü de topluluk katılımına verdiği önem şeklinde ifade ediliyor. Tron, token sahiplerinin işlemleri doğrulamaktan ve ağın bütünlüğünü korumaktan sorumlu olan süper temsilciler için oy kullanmasına olanak tanıyan Delegated Proof of Stake (DPoS) mutabakat mekanizmasını kullanmaktadır. Fikir birliğine yönelik bu demokratik yaklaşım, merkezsizliği ve topluluk katılımını teşvik etme kabiliyeti nedeniyle dikkat çekiyor olabilir.

Genel olarak iddialara göre, Tron’un platformu ve ekosistemi, topluluk katılımına ve merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesine güçlü bir vurgu yaparak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Metacade (MCADE)

Metacade (MCADE), kendi kendine sürdürülebilir olmayı ve yenilikçi bir token stake etme mekanizması aracılığıyla topluluğunu ödüllendirmeyi amaçlayan bir blok zinciri oyun platformu olarak lanse ediliyor. Şirket, Metacade topluluğunun güçlü yönlerini geliştirmek ve blok zinciri oyunlarının geleceğini iyileştirmek için bir hazine rezervi oluşturmayı planlıyor. Platform, ilk üç kazananın sırasıyla 5.000 $, 1.000 $ ve 500 $ alacağı 6.500 $ ödül havuzlu bir Ashika Island Warzone turnuvası düzenliyor.

Metacade’in amac iddialara göreı, topluluğunun ihtiyaçlarına ve çıkarlarına öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi bir blockchain oyun platformu sağlamak. Bunu yapmayı planladıkları yollardan biri, topluluk üyelerinin platforma katkıları için ödüller kazanmalarına olanak tanıyacak bir token stake etme mekanizması kullanmaktır. Şirket ayrıca platformu ve topluluğunu geliştirmek için kullanılacak bir hazine rezervi oluşturmayı planlıyor.

Genel olarak Metacade, topluluğuna odaklanan sürdürülebilir ve ödüllendirici bir blockchain oyun platformu olmayı hedefliyor. Şirketin yenilikçi token stake etme mekanizması ve hazine rezervi, bu hedefe ulaşmayı planladığı yollardan birkaçı.

Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT), Brendan Eich tarafından Brave olarak bilinen yeni bir dijital reklam platformunun parçası olarak oluşturulan bir yardımcı program tokenıdır. BAT, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiştir ve kullanıcıların izlenmediği veya sömürülmediği ve yayıncıların içeriklerinden para kazanabileceği yeni, verimli bir dijital reklamcılık ekosistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. BAT, kullanıcılar, yayıncılar ve reklamverenler olmak üzere ilgili tüm taraflara fayda sağlayan merkezi olmayan, şeffaf, özel bir reklamcılık deneyimi sağlar.

BAT, reklamları engelleyen ve kullanıcıların kişisel verilerini ve kimliklerini koruyan Brave tarayıcısı ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Tarayıcıyı kullanmaları karşılığında kullanıcılar, favori yayıncılarını desteklemek veya kripto para borsalarında işlem yapmak için kullanabilecekleri BAT tokenleri ile ödüllendiriliyor. BAT ayrıca reklamverenlerin reklam alanı satın almasına ve kullanıcı gizliliğini korurken belirli demografik özellikleri hedeflemesine olanak tanır.

Mevcut dijital reklamcılık sektöründeki temel sorunlardan biri iddialara göre dolandırıcılık ve takip meselesidir. Reklamverenler genellikle hiç görüntülenmeyen veya tıklanmayan reklamlar için ödeme yapmakta ve kullanıcılar rızaları olmadan izlemektedir. BAT, reklamverenlerin gerçek olmayabilecek gösterimler veya tıklamalar için ödeme yapmak yerine doğrudan kullanıcı ilgisi için ödeme yaptığı bir sistem getirerek bu sorunları çözmeyi hedefliyor. Bu, ilgili tüm taraflar için daha verimli ve adil bir reklamcılık ekosistemi yaratmaya yardımcı olabilir.

Kullanıcılar sadece Brave tarayıcısını kullanarak iddiaya göre BAT token’ları kazanabilirler. Bir kullanıcı belirli bir reklama ne kadar çok ilgi gösterirse, o kadar çok BAT tokenı kazanır. Bu, kullanıcıları ilgilerini çeken reklamlara dikkat etmeye teşvik ederken, aynı zamanda dikkatleri için onları ödüllendirir.

Genel olarak BAT, dijital reklamcılık sektöründeki mevcut sorunlara umut verici bir çözüm olarak nitelendiriliyor. Kullanıcıların istismar edilmediği ve yayıncıların içeriklerinden adil bir şekilde para kazanabildiği daha şeffaf ve verimli bir ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır. BAT ve Brave tarayıcısını kullanarak, kullanıcılar dikkatleri için ödüllendirilirken özel ve güvenli bir tarayıcı deneyimi yaşayabilir.

DigiToads Yorumları

DigiToads, hem eğlence hem finansal faydalar sunan bir oyun deneyimi olarak lanse ediliyor. Hızla büyüdüğü iddia edilen bu dijital varlık, oyunculara kendi DigiToads’larını toplayabilecekleri, besleyebilecekleri ve savaşabilecekleri sürükleyici bir oyuncu-çevre (P2E) platformu sunduklarını ifade ediyor.

İddialara göre ödül havuzu aracılığıyla para kazanma ve NFT stake etme ve takas yarışmalarına katılma fırsatı sunan DigiToads, topluluğun ilgisini çekiyor. Yine ekibin iddialarına göre uzmanlar, TOADS’ın değerinin 2023 yılında potansiyel olarak başlangıç değerinin 50 katından fazla artabileceğini tahmin ediyor. DigiToads’ın bir parçası olmak için ön satışına katılabilirsiniz.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.