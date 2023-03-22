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  •   0,64 Dolar İmkansız Değil! Popüler Altcoin Hedefine Odaklandı!

0,64 Dolar İmkansız Değil! Popüler Altcoin Hedefine Odaklandı!

Popüler altcoin 0,6 doları hedefleyebilir. Olası hedefler ve güncel durum.
18:30
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi Fed toplantısının saati yaklaşıkça 28.300 doların üzerine tırmandı ve altcoinler de hareketlendi. Gündem yoğun, bankacılık krizi, düşüş hızını yavaşlatan enflasyon ve kripto paralar özelindeki düzenleyici baskı fiyatın yönünü tayin ediyor. Peki Fantom (FTM) yatırımcılarını neler bekliyor? Güncel veriler hangi seviyeye işaret ediyor?

Fantom (FTM)

Fantom, son işlem haftasında bir başka fiyat sıçramasıyla son rallisini pekiştirdi. Nötr piyasa duyarlılığının ortasında yüksek fiyat volatilitesi daha fazla yükselişi tetikleyecek mi? On-chain veriler diğer faktörlerin yanı sıra artan fiyat volatilitesinin Fantom’un önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanç elde etmesini sağlayabileceği görülüyor. Blockchain analiz firması Santiment’ten alınan veriler, FTM fiyat volatilitesinin geçtiğimiz ay neredeyse iki katına çıktığını ortaya koyuyor.

Fiyat volatilitesi ölçütü, FTM tokenlerinin adresler arasında hareket ettiği fiyattaki ortalama değişiklikleri izler. Yoğun volatilite dönemleri genellikle FTM Coin özelinde fiyat artışları öncesinde görülür. Bitcoin (BTC)’in güncel görünümü de Fed eğer bir sürpriz yapmazsa pozitif olduğu için FTM Coin yükselebilir.

FTM Coin Yorum

Peki ağırlıklı duyarlılık metriği FTM Coin için yükseliş temelini oluşturdu mu? Bu veri sosyal medya platformlarında bir varlıktan olumlu ve olumsuz bahsedilme sayısı arasındaki farkı izler. Genellikle düşüş gösterdiğinde, düşüşü satın almak isteyen kripto yatırımcıları için bir yükseliş sinyali olabilir. Sosyal duyarlılık henüz coşkulu seviyelere ulaşmamışken henüz yükseliş talebini tetikleyecek bir bölgeye de inmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda bu tersine dönebilir.

IntoTheBlock verileri bize fiyat hedefi konusunda fikir verebilir. Fantom, 10 milyon FTM token’lık bir arz duvarı ile 0,57 dolara yaklaşırken büyük bir dirençle karşılaşması pek olası değil. Bu direnç seviyesinin aşılması halindeyse FTM 0,64 dolara doğru ilerleyebilir. Eğer satıcılar oyuna dahil olursa 0,43 dolar civarındaki 5,9 milyon FTM alım duvarı, ayıların kontrolü ele geçirmesi halinde önemli bir destek sunabilir. Ancak, FTM bu talep bölgesini tutamazsa, 12 milyon FTM satın alma emrinin başka bir önemli destek hattı sağlayacağı 0,36 dolara kadar düşüşünü devam ettirme riski bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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