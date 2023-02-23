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  •   Zararları Karşılayacaklar! Binance Borsası Kripto Yatırımcılarının Tepkisini Görmezden Gelmedi!

Zararları Karşılayacaklar! Binance Borsası Kripto Yatırımcılarının Tepkisini Görmezden Gelmedi!

Binance yeniden gündemde ve zararları karşılayacaklarını açıklamak durumunda kaldılar.
17:47
23 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance hali hazırda dünyanın hacim bakımından kral kripto para borsası ve hep gündemde kendine yer buluyor. Bugün akşamüzeri Binance kullanıcılarının bir kısmı Twitter üzerinden tepkilerini dile getirmeye başladı. Binance CEO’su yaşananlara sessiz kalmadı ve zararların tazmin edileceğini açıkladı.

Binance Avustralya

Binance Australia Derivatives kullanıcıları, 23 Şubat’ta dijital varlık platformu tarafından gönderilen ve belirli türev pozisyonlarını ve hesaplarını kapatmaya başladığını söyleyen ani bildirimler raporladı. Aniden bu bildirimleri alan yatırımcıların türev pozisyonları kapatılıyor ve daha fazla detay verilmiyordu. Twitter‘da çeşitli kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, “toptan yatırımcı” olma şartlarını karşılamayan kullanıcılara tüm pozisyonlarının kapatılacağı ve artık Binance Avustralya Türev Platformuna erişemeyecekleri söylendi.

Kullanıcılar, Binance Avustralya’nın türev platformunu kullanmaya devam edebilmek için “wholesale investor” sınıfında olması gerekiyor ve eğer bunu ispatlayamazlarsa hesaplarını kapatmaları gerekecek. Birçok ülke risk piyasalarına farklı yatırımcı segmentlerinin giriş yapabilmesine imkan tanıyor.

Binance Zararı Karşılayacak

Bildirimin devamında, Binance Australia Derivatives’in güncelleme ışığında herhangi bir geri ödeme borçlu olduğu kullanıcılar için bir iyileştirme ve tazminat planı üzerinde çalıştığı belirtildi.  Daha sonra, bu eylemlerin Avustralya’daki yerel düzenlemelere uygun olduğu, bu nedenle kullanıcılarla derhal iletişime geçildiği ve etkilenen hesapların kapatıldığı belirtildi. Binance CEO’su CZ ise bölgede türev hizmetleri yeniden başlatıp başlatamayacaklarını incelediklerini ve zararların karşılanacağını söyledi. Ayrıca FUD’a kulak asmayın ifadelerini de kullandı.

Temmuz 2022’de yayınlanan resmi duyuru türev ürünlerin yalnızca Avustralyalı wholesale sınıfından müşterilere sunulduğu açıkça ifade ediliyor. Bununla birlikte, kullanıcılar Binance’in Twitter’daki gönderisine yanıt verdi ve Avustralya merkezli bir kullanıcı bölgesel sorunlar nedeniyle artık kriptolarını stake edemediklerini iddia etti. Bir diğeri ise esnek kazancın artık Avustralya’da kullanılamadığını iddia etti.

Kripto para şirketlerinin peş peşe iflası birçok borsanın yakın takibe alınmasına neden oldu. Özellikle stake hizmetleri SEC’in de gündeminde bir konu. Coinbase ve Kraken düzenleyici kuruma karşı hukuki mücadele başlatacaklarının sinyalini vermişti.

Avustralya kripto para şirketlerine ekstra temkinli yaklaşıyor. FTX çöküşünden kısa süre önce bu detaylı incelemeleri nedeniyle borsanın ciddi riskler taşıdığını resmi kurumları raporlamıştı.

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