Solana (SOL)

Yükseldikçe Yükselen Solana İçin Dikkat Çeken Uyarı: Yemliyorlar!

Özet

  • Altcoin Sherpa, Ethereum'un en güçlü rakibi olarak görülen Solana'daki yükselişin devam etmesini bekliyor.
  • Analist FTX'in elindeki SOL'leri piyasaya sürmesinin ardından ciddi bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.
  • Analist, altcoin'in yatırımcılarının sabırlı olmalarını ve FTX'in SOL satışlarının etkisiyle gelebilecek düşüşe karşı hazırlıklı olmalarını önerdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, en büyük akıllı sözleşme paltformu Ethereum’un (ETH) en güçlü rakibi olarak gösterilen Solana‘daki (SOL) yükselişin devam etmesini bekledini açıkladı. Analist altcoin için en iyi satın alım aralığını da verdi.

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“Yükselişle Yatırımcıları Yemliyorlar”SOL’da En İyi Satın Alım Aralığını Paylaştı

“Yükselişle Yatırımcıları Yemliyorlar”

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından önde gelen akıllı sözleşme platformu Solana’nun gelecekte çok daha yüksek seviyelere çıkacağına inandığının altını çizdi. Analist bu beklentisine rağmen iflas eden kripto para borsası FTX’in elindeki SOL’leri piyasayı doldurmasının ardından ciddi bir düşüş olabileceği konusunda uyarıda bulundu:

Hala biraz daha düşeceğimizi düşünüyorum. FTX arzı eninde sonunda piyasaya akacak ve bence bu yükseliş bazı alıcıları yemlemek için. Solana konusunda sabırlı olmak gerekiyor. Ayrıca SOL’un gelecekte çok daha yukarılara çıkacağını düşündüğümü de belirtmeliyim.

Analiste göre kripto para borsası FTX’in elindeki SOL’leri satmaya başlaması altcoin’in fiyatı üzerinde ciddi bir satış baskısına neden olacak. Bu bakımdan SOL yatırımcılarının sabırlı ve sakin kalmaları gerekiyor.

SOL’da En İyi Satın Alım Aralığını Paylaştı

Öte yandan Altcoin Sherpa, SOL‘un geçen ay boyunca konsolide olduğunun altını çizerek 65 dolar ile 50 doların altına kadar olan seviyelerin en iyi sayın alım noktaları olabileceğini ifade etti:

FTX arzının bir süre sonra (kim bilir ne zaman) piyasaya girecek olması nedeniyle biraz sabırlı olunması gerektiğini düşünsem de, Solana da genel makro görüntü sağlıklı BTC (Bitcoin) yükselişinde bir ay boyunca konsolide oldu. Bana göre bu, eğer buna dahil olmak istiyorsanız, en azından şimdi yatırım yapmanız gerektiği anlamına geliyor.

Bu işlemde parçalı alımlar yapmanızı ve buradan 50 doların altına kadar alımlar yapmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda, bunu altı aydan fazla tuttuğunuz ve elinizde tutmaya devam ettiğinizde harika olur. Çünkü fiyatın daha sonra daha da artma ihtimali yüksek.

Solana bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 72,21 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlarla SOL şu an için analistin grafiğinde bir geri çekilmenin tetiklenebileceğini bekleyerek tepe noktası olarak gösterdiği 68,5 dolar civarındaki seviyenin hemen üstünde seyrediyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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