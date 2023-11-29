Hukuk

Yıldız Oyuncu Cristiano Ronaldo’ya Şok Binance Davası!

Özet

  • Cristiano Ronaldo'ya Binance ile işbirliği yaparak kayıtsız menkul kıymetlerin tanıtımını teşvik ettiği iddiasıyla ABD'de dava açıldı.
  • Davacılar, Ronaldo'nun NFT'lerini satın alanların Binance ve BNB gibi araçlara yönlendirilmiş olabileceğini öne sürdü.
  • Ronaldo'nun Binance'in popülerliğini artırmada önemli bir rol oynadığı ve milyonlarca takipçisini Binance'e yönlendirdiği iddia edildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Profesyonel futbolcu Cristiano Ronaldo‘ya kripto para borsası Binance’i ve kayıtsız menkul kıymetlerin tanıtımını yaptığı iddiasıyla ABD’de dava açıldı. Ronaldo’nun Binance bağlantılı NFT‘lerinin kripto para borsasındaki kayıtsız menkul kıymetlere yatırım yapılmasını teşvik ettiği ileri sürüldü.

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Ciddi Suçlamalarla Karşı KarşıyaBinance ve Changpeng Zhao’nun ABD’deki Yasal Mücadelesi Sürüyor

Ciddi Suçlamalarla Karşı Karşıya

Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, yasal olarak ABD’de ağır bir darbe alan kripto para borsası Binance ile yaptığı işbirliğinden zarar gördüklerini iddia edenler tarafından açılan toplu davanın hedefi oldu. Florida’daki ABD bölge mahkemesinde 27 Kasım’da açılan davada Ronaldo’nun Binance ile koordineli olarak kayıtsız menkul kıymetlerin tanıtımını ve satışını teşvik edecek şekilde tanıtım yaptığı, bu sürece yardımcı olduğu ve/veya aktif katılım sağladığı iddia edildi.

Bilindiği gibi Binance, Ronaldo ile 2022 yılının ortasında profesyonel futbolcunun koleksiyonlarından en az üçünün Binance’e bağlı olduğu bir dizi kendi NFT’lerini tanıtması için uzun soluklu bir işbirliğine gitmişti. Açılan davada, Ronaldo’nun NFT’lerini satın alan kullanıcıların Binance’i, Binance’in BNB‘sini ve kripto para borsasının kazanç programları da dahil olmak üzere kayıtsız menkul kıymetler olduğunu belirtilen araçlara yöneltilmiş olma ihtimallerinin yüksek olduğu iddia edildi. Bu doğrultuda dava dosyasında “Ronaldo’nun yaptığı tanıtım, milyonlarca takipçisini, hayranını ve destekçisini Binance platformunda yatırım yapmaya teşvik ederek Binance’in kayıtsız menkul kıymetlerine yatırım yapmasını talep etti veya buna yardımcı oldu.” ifadeleri yer alıyor.

Davada, Ronaldo’nun sosyal medyada 850 milyon takipçisiyle Binance’in popülaritesini artırmada konusunun önemli bir parçası olduğu savunuluyor. Bu iddiayı desteklemek için ise Ronaldo’nun kripto para borsasının NFT satışlarının tanıtımında inanılmaz derecede başarılı olduğu ve ilk NFT satışını takip eden haftada arama motorlarındaki Binance ile ilgili aramaların yüzde 500 artması gösterildi. Dahası, Ronaldo’nun yatırım deneyimi ve danışmanlar edinmek için yeterli kaynağı olduğu ve Binance’in kayıtsız kripto menkul kıymetleri sattığını bildiğini veya bilmesi gerektiği savunuldu.

Davada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ünlüleri kripto paraları tanıtmak için aldıkları ödemeleri açık bir şekilde paylaşmaları gerektiği konusunda uyaran kılavuz kurala da atıfta bulunulurken, Ronaldo’nun bunu yapmadığı da belirtildi.

Binance ve Changpeng Zhao’nun ABD’deki Yasal Mücadelesi Sürüyor

Binance ve kurucusu Changpeng Zhao, geçen hafta ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), ABD Hazine Bakanlığı ve federal düzenleyicilerle anlaşarak Kara Para Aklamayı Önleme yasalarını ihlal ettikleri ve kayıt dışı para aktardıkları suçlamalarını kabul etmişti. Binance anlaşmanın bir parçası olarak ABD hükümetine 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Dahası Zhao, CEO’luk görevinden istifa etti ve 18 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Binance ise beş yıla kadar yasalara uygun şekilde hareket ettiğinin kontrolünün ve takibinin DoJ ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılmasını kabul etti. Öte yandan SEC‘in diğer suçlamaların yanı sıra kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Binance’e açtığı dava sürüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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