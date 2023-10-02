  Yeniden 30 Dolara Göz Kırptı Yatırımcısı Nefes Aldı! FTX Bile Yıkamadı! Solana Fiyatı Yükselişe Devam Edecek Mi?

Kripto para dünyasının önemli taşlarından birisi olarak kabul edilen Solana‘da fiyat pazartesi günü Bitcoin‘in de yükselişiyle %4,5’luk bir artış yaşadı ve 24 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bu fiyat hareketi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ilk Ethereum vadeli ETF’ler’ine onay vermesiyle tetiklendi.

Yaşanan bu gelişme tüm kripto para borsasında olumlu bir hava yaratırken Bitcoin (BTC) fiyatı 28.000 doların üzerine çıktı. Ethereum’da fiyat 1.700 doların üzerine hareket ederken Solana’da ise 24 doların hemen üzerine bir fiyat hareketi gerçekleşti.

Solana Fiyatı Yükselecek Mi?

Solana da fiyat hedefi 30 dolar olarak görülürken önünde ise 25 dolarlık ciddi bir engel bulunuyor. Bulunan bu direnç seviyesi tüm yukarı yönlü hareketleri geçersizleştirebilir. İncelenen günlük fiyat grafiğine göre yükseliş potansiyeli bulunuyor. MACD göstergesinde yaşanan alım belirtisi, yükseliş görünümünü bir alım sinyaliyle de desteklemiş görünüyor.

Bunun yanı sıra, Solana’da long pozisyonlarını koruyan yatırımcılar, dikkat etmeleri gereken bölge olarak ortalama çizginin (0.00) üzerinde olan momentum göstergesini seçebilirler. MACD’de yaşanabilecek pozitif bölgeye yükseliş, Solana’da yatırımcıların 30 dolara gerçekleşebilecek fiyat hedefine olan hareketi konusunda coşkulu kalmalarına yardımcı olabilir.

Solana’nın grafikleri incelendiğinde kırmızı ile ifade edilen 50,100 ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) tümü konumları itibariyle boğaların ayılara göre daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Bu göstergeler incelendiğinde ise 25 doların üzerine gerçekleşebilecek ve devamında 30 dolara ilerleyebilecek bir fiyat hareketi, 20 doların altına gidebilecek bir fiyattan daha olası olabilir.

Tradingview’de analizleriyle dikkat çeken TradingBrokersView yine yaptığı bir analizde sırasıyla Solana fiyatının birkaç düşen trend çizgisi direncini kırdığını, ardından ralli yaptığı ve yaşanabilecek potansiyel bir geri çekilmeden önce bir yükseliş/düşüş grafiğine sahip olduğu bir yapıyı vurguladı.

Analistin konu ile iligli açıklaması ise şu şekilde oldu:

Son 12 ay içinde bu tür Dirençler üzerinde gerçekleşen önceki iki kırılma, ana kanal yukarı formasyonumuzda yeni bir yüksek tepe ile sona erdi. Dolayısıyla, devam eden kırılmanın düzeltme yapmadan ve daha yüksek bir desteğe, tercihen 25 doların üzerine tutunmadan önce 33 dolara kadar uzanma olasılığı var.

Solana’nın Geleceği

25 dolarda bulunan fiyat direnci, dört saatlik fiyat grafiğinde görülen alçalan bir trend çizgisiyle kesişmiş görünüyor. Fiyatta yaşanabilecek olan yukarı yönlü hareketin devam etmesi için Solana’nın bu kesişim noktasının üzerine çıkması gerekecek. Eğer bu durum gerçekleşmez ve aşağı yönlü bir hareket gerçekleşirse Solana’nın 20 dolar dolar doğru hareketi gerçekleşebilir ve daha çok likidite toplamak zorunda kalabilir.

Yatırımcıların son olarak dikkat etmeleri gereken diğer bir gösterge ise Hareketli Ortalamanın Yakınsaması/Iraksaması (MACD) olabilir. Ortalama çizginin (0,00) üzerine gerçekleşebilecek ve +1,13’e denk gelen noktaya net bir hareketin ardından yükseliş trendinin sona ermesi mümkün olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.