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Yeni Twitter CEO’su Hangi Kriptonun Fanatiği? Az Bilinen Gerçekler!

Özet

  • Twitter'ın yeni CEO'su Linda Yaccarino oldu.
  • Yeni CEO, Doge ve Shiba Coin resmi hesaplarını takip ediyor.
  • Linda aynı zamanda Dogecoin ile bağlantılı birden fazla hesapla takipleşiyor.
01:45
13 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Elon Musk’ın koltuğuna artık Linda Yaccarino oturacak ve muzip milyarder arka planda daha teknik işlere odaklanacak. Malum Elon Musk’ın X App projesi var sadece bunun için Twitter’ı satın aldı. Üstelik yeni CEO duyurusunu yaparken de X App için çalışmaların daha da hızlanacağından bahsetti. Peki yeni CEO kripto paralara nasıl bakıyor? Hangi altcoinlere ilgi duyuyor?

Yeni Twitter CEO’su

Perşembe günü yeni CEO müjdesini veren isim Cuma günü o ismi açıkladı. NBCUniversal’ın mevcut reklam şefi Linda Yaccarino muzip milyarderin CEO’luk koltuğuna oturacak. Deneyimli bir medya yöneticisi olan Yaccarino, NBCUniversal’da yaklaşık 12 yıl geçirmiş ve bundan önce de 20 yıl boyunca medya holdingi Turner Broadcasting’in reklam bölümünü yönetmişti. Musk için öncelikli konulardan biri kazanç elde etmek ve Linda bu konuda Twitter’ın bulduğu isim oldu.

Onun hakkında, Twitter hayalleriyle ilgili çok kapsamlı bilgiler yok. Fakat kripto paralara pek uzak bir isim de değil. Elon Musk’ın görev teslimiyle birlikte Dogecoin ve diğer meme coinlerin pump organizasyonları da ona kalabilir. Bu yüzden yatırımcıların en az Musk kadar onu da yakından izlemesi gerekecek.

Linda Yaccarino Kripto Paralar

Yaccarino şu anda Twitter’da Dogecoin ve Shiba Inu’ya bağlı çok sayıda hesabı takip ediyor ve bunlar arasında her iki coin’in ana hesapları var. Yaccarino ayrıca Twitter’da Dogecoin topluluğuna katkıda bulunan ve aralarında Dogecoin’in ortak yaratıcısı Billy Markus’un da bulunduğu çok sayıda kişiyi takip ediyor DogeDesigner, kendi kendine çalışan bir Dogecoin cüzdanı olan MyDoge’un yaratıcısı; ve Sir Doge of the Coin, önde gelen bir Dogecoin evangelisti ve fenomeni.

İşin eğlenceli tarafı bu isimlerin ortak özelliği Musk ile yaptıkları eğlenceli yazışmalar. Elon Musk özellikle Dogecoin ile direkt bağlantılı yukarıdaki hesaplarla sık sık eğlenceli memleri paylaşıyor. Üstelik Musk’ın Dogecoin sevdası da bitmedi. Bir kullanıcıya 3 DOGE karşılığında yakın zamanda merkez ofisi gezdirdi ve 3 DOGE ödemeyi aldığını yazdı.

Linda da yaptığı paylaşımlarla tıpkı patronu Musk gibi gündem oluşturmak isteyebilir. Dahası kitleleri nasıl etkileyeceğini bilen muzip milyarder ona bunu yapmasını da tavsiye edebilir.

Yaccarino’nun kripto ve Twitter ile ilgili birçok konudaki pozisyonu belirsizliğini korurken, yönetici geçmişte Musk’ın liderliğinde sitenin açık kaynak kodlama ve dijital şeffaflığı benimseme çabalarını güçlü biçimde destekledi.

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