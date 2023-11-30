Yeni Piyasa Duygusu: Bu Token Cardano’nun Hakimiyetini Ele Geçirecek Mi? 

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VC Spectra’nın (SPCT) %900’lük artış yaşadığı iddia ediliyor ve Cardano’nun (ADA) hakimiyetine rakip olup olmadığı sorgulanıyor.

VC Spectra (SPCT): DeFi Ön Satışı

İddialara göre VC Spectra (SPCT), DeFi alanında ilgi çekiyor ve devam eden ön satışında %900’lük dikkat çekici bir kâr potansiyeli ile öne çıkıyor. Kripto piyasasındaki iniş çıkışlara rağmen, VC Spectra’nın (SPCT) merkezi olmayan varlık yönetimi ve alım satım platformu onu dikkat çeken DeFi projesi olarak konumlandırmış olabilir.

Ekibin açıklamasına göre uzun vadeli yatırımlara ve yapay zeka algoritmalarının akıllı kullanımına odaklanan VC Spectra (SPCT), düşük ön maliyetlerle yatırımcılar için bir fırsat sunuyor olabilir. İddialara göre devam eden 5. Aşama ön satışı, 450 milyondan fazla token satarak ve VC Spectra’nın (SPCT) fiyatını önemli ölçüde artırarak büyük bir başarı elde etti.

Aşama 5’te 0,077 $ olarak fiyatlandırılan VC Spectra’nın (SPCT) tokenı, 0,008 $ olan ilk Aşama 1 fiyatından %862,5 oranında bir artış göstererek 2023’te ICO statüsünde dikkat çekmiş olabilir. Piyasa analistleri iddialara göre iyimser bir yaklaşımla, satış öncesi hedef fiyat olan 0,080$’a ulaşmak için potansiyel 100 kat artış öngörüyor.

Uzmanlar, iddialara göre VC Spectra’nın (SPCT) 2024 yılının 1. çeyreğinde büyük kripto borsalarına ulaştığında büyük bir sıçrama yapacağını tahmin ediyor. Yatırımcılar ekibin açıklamasına göre satış öncesi fiyatlardan faydalanabilir ve VC Spectra’nın kripto piyasasındaki yükselişine ilişkin heyecanı artırarak para yatırma işlemlerinde bonuslardan yararlanabilir.

Cardano’nun Teknolojik Atılımı

27 Kasım 2023’te, en iyi altcoinlerden biri olan Cardano (ADA), ilk özel jeneratif yapay zeka tabanlı sohbet robotu Girolamo’nun tanıtımıyla çığır açan bir dönüm noktasına ulaştı. CardanoGPT tarafından hayata geçirilen chatbot, Discord aracılığıyla kullanıcılara Cardano (ADA) ekosistemi hakkında gerçek zamanlı ve kesin yanıtlar sunuyor. Bu entegrasyon Cardano fiyat tahminlerinde artışa yol açtı.

Adını matematikçi Girolamo Cardano’dan alan sohbet robotu Beta modunda çalışıyor ve görüntü oluşturma ve yorumlama gibi gelişmiş işlevlere sahip.

CardanoGPT, Girolamo’yu Cardano (ADA) ağı içindeki ilk özel üretken chatbot olarak kabul ediyor. Kullanıcılar, internette gezinmeden zamanında bilgiye erişebilir ve blok zinciri topluluğundaki deneyimlerini geliştirebilirler. Chatbot’un tanıtımı, sektördeki üretken yapay zeka çözümlerini entegre etme, halkın ilgisini artırma, mevcut teklifleri zenginleştirme ve Cardano fiyat tahminini geliştirme eğilimiyle uyumludur.

CardanoGPT, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın çok önemli rolünü kabul ederek, AI chatbot’u gerçeğe dönüştürdüğü için minnettarlığını ifade ediyor. Hoskinson, Cardano’nun (ADA) trend teknolojileri benimsemesini aktif olarak savunuyor ve son zamanlarda OpenAI ile potansiyel bir ortaklığa işaret ediyor. Bu da büyük bir soruyu gündeme getiriyor: Cardano iyi bir yatırım mı?

Kripto piyasası Cardano’nun fiyatında önemli bir artış gördü ve ADA 1 Kasım ile 27 Kasım arasında 0,289 $’dan 0,386 $’a yükseldi. Bu, Cardano (ADA) fiyatında %33,56’lık bir artışa işaret ediyor.

Bu gelişme, Cardano’nun (ADA) teknolojik ilerlemelerin ön saflarında yer alma ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için yapay zekayı blok zinciri ile harmanlama konusundaki kararlılığını göstermektedir. Blok zinciri endüstrisi geliştikçe, Girolamo gibi yenilikler Cardano’nun (ADA) en yeni çözümleri benimsemeye olan bağlılığını sergileyerek Cardano fiyat tahminini daha da artırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.