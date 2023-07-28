Kripto para piyasalarının her geçen gün yatırımcılar için yeni risklerle dolu olduğunu görüyoruz. Bu defa çok daha enteresan bir olay oldu. Pond0X isimli projenin lansmanındaki hata yatırımcıların kafasını karıştırdı. Uyanık bir grup kripto yatırımcısı süreci kazanca çevirmeyi başarırken diğerleri milyon dolarlık kayıp yaşadı.

Pond0X Token

Memecoin Pond0x‘in (PNDX) piyasaya sürülmesiyle yatırımcılar milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı. Token lansmanı Not Larva Labs kurucusu “Pauly” tarafından duyuruldu. Larva Labs, CryptoPunks için bir NFT trade uygulamasının ve “CryptoPhunks” adlı ayrı bir parodi koleksiyonunun geliştiricisidir. CryptoPunks’ın yaratıcıları olan Larva Labs ile ilişkili değildir.

Duyuruda Pauly, PNDX’in sözleşme adresini ve resmî web uygulamasının URL’sini listeledi. Web uygulaması, PepeCoin gibi başarılı memecoinlerde kullanılanlara benzer bir Pepe meme grafiği içeriyordu. Uygulama, kullanıcıların bir ön satışa veya bağış toplamaya benzer şekilde sabit miktarda Ether karşılığında yeni PNDX tokenleri basmasına izin verdi. Ancak sosyal medyada yer alan haberlere göre, pek çok kullanıcı bağış toplama işleminin Uniswap üzerinden yapılmasını bekliyordu ve hem web sitesinin hem de sözleşme adresinin aynı gönderide listelenmesi kafa karışıklığına neden oldu.

Milyonlarca Dolar Kaybettiler

Bazı kullanıcılar Uniswap üzerinden Maestrobots gibi trade botlarıyla token satın alarak fiyatı artırdı. Bu arada, diğer kullanıcılar web uygulamasını kullanarak token bastı ve bunları karla piyasaya sattı. Kripto kaybeden kullanıcılar binlerce hatta milyonlarca dolar kaybettiklerinden şikayet etti. Pauly’nin ilk gönderisine yanıt olarak, bir PepeCoin meraklısı şunları yazdı;

“WTH !!!! Az önce mahvoldum 7.484 dolarım neredeyse sıfır oldu.”

Diğer bir kullanıcıysa 50.000 dolarının 10 doların altına düştüğünü yazdı. Farklı bir yatırımcı fiyat sıfıra giderken 2,5 milyon dolarlık yatırımının 15 cent yani yaklaşık 4 TL’ye düştüğünü söyledi. RuneCrypto‘nun bir raporuna göre, yatırımcılar lansmanda 2,2 milyon doların üzerinde para kaybetti.

Başka bir kullanıcı, PNDX‘in kullanıcıların başka herhangi bir kullanıcıdan para transfer etmesine olanak tanıyan hatalı bir transfer işlevine sahip olduğunu bildirdi. Blockchain verileri, coin için transfer işlevinin olağandışı olduğunu gösteriyor. Kullanıcının bakiyesini güncelleyen bir kod satırı içermek yerine, ayrı bir “brutalized_” işlevi çağırıyor. Ekipse mağdurların zararını tazmin için bir airdrop yapmayı planladıklarını söyledi.