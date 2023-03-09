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Meme coinler benzersiz, eğlenceli ve topluma yönelik coinler olarak değerlendiriliyor. Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB), meme coinlerin ve topluluk tokenlarının yatırımcısına dönem dönem çok kazandırabileceklerini kanıtlamış olabilirler. Ekibin açıklamalarına göre yeni kripto, Big Eyes Coin (BIG) ise şu anda rekor bir ön satış üzerinde çalışıyor.

Yine ekibin açıklamalarına göre şimdiden 30,7 milyon doların üzerinde ön satışa ulaşan topluluk için coin lansmanı yakın olabilir. İddialara göre BIG hızla popülerlik kazanıyor ve yatırımcılara piyasada başarılı olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Ekip bu yazıda Big Eyes’ın yatırımcılar ve kullanıcılar için sunduğu avantajları açıklıyor.

Dogecoin: Kripto’nun İlk Meme Coin’i

Dogecoin 2013 yılında ilk meme coin olarak piyasaya sürüldü. İlk başta bir şaka olan bu coin, büyük coinler arasında meşruiyet kazandı ve 2021’de patladı. Dogecoin’in zirvesinden önce yatırım yapanlar büyük getiriler elde etti, ancak çoğu maalesef bu fırsatı kaçırdı.

Dogecoin, 2021’in ihtişamlı günlerinden bu yana düşmüş olsa da, en iyi meme coin ve dünyanın en üst sıradaki para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Dogecoin şu anda 0,08044 $’a satılıyor ve 10,67 Milyar $’lık bir piyasa değerine sahip. Kullanıcılar Dogecoin’den hoşlanıyor çünkü verimlilik ve düşük işlem maliyetleri gibi Bitcoin’in sağlamadığı özelliklere sahip. Dogecoin’in başarısı büyük ölçüde Twitter ve Reddit gibi sosyal medya sitelerindeki güncellemelerle aktif kalan sadık takipçi topluluğuna bağlı olabilir.

Shiba Inu: Dogecoin Rakibi

Shiba Inu, 2020 yılında “Dogecoin Katili” olarak sahneye çıktı ancak Dogecoin’in başarısına tam olarak ulaşamadığı için daha çok dostane bir rakip olarak kaldı.

Shiba Inu, platformun topluluğu için kullanımını kolaylaştıran sürekli iyileştirmeler yaptığı için öne çıkıyor. Şu anda karbon ayak izini azaltacak bir iş kanıtı protokolünden bir hisse kanıtı protokolüne geçiş sürecindeler. Merakla beklenen Shibarium da yakında piyasaya sürülecek. Bu, Shiba’yı daha verimli hale getirmek için tasarlanmış bir katman-2 projesi olacak. Shibarium’un SHIB kullanımını artıracağı ve SHIB tokenlerinin düzenli olarak yakılmasını sağlayacağı tahmin ediliyor. Shiba Inu, Shibarium piyasaya sürüldüğünde bir ralli yaşayabilir.

SHIB şu anda 0,0001195 dolardan satılıyor ve Shiba Inu’nun sadık topluluğunun üyeleri, Shibarium piyasaya sürüldüğünde değerin önemli ölçüde artabileceğine inanıyor.

Big Eyes: Gözler Ödülde

Big Eyes, büyük hedefleri olan yeni bir kripto topluluğu olarak tanımlanıyor. Ekibin açıklamalarına göre Big Eyes, zenginliği DeFi ekosistemine kaydırmayı ve büyümeyi kendi kendine ilerleten bir blok zinciri ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bunu yapmak için BIG, topluluk öncelikli bir yaklaşım benimsiyor.

Big Eyes, topluluklarındaki gücün farkında olduklarını iddia ediyor. Topluluk ne kadar büyük ve ilgili olursa, proje de o kadar büyük olma potansiyeli taşıyor olabilir. Big Eyes Swap, back-end sistem eğitimleri ve nasıl yapılır, süreci topluluk için olabildiğince kolaylaştırmayı amaçlıyor. Topluluğun bir parçası olarak, NFT’ler ve token eşantiyonları gibi düzenli ödüller de vaat ediliyor.

Ekibin açıklamalarına göre, ilk on NFT koleksiyonu, Big Eyes Coin’i büyütme planının bir parçası. NFT’ler topluluğa neşe getirmeyi ve coin için daha fazla farkındalık ve değer yaratmayı hedefliyor. Bunun da ötesinde, NFT’ler topluluğa özel içerik ve etkinliklere erişim sağlamayı da amaçlıyor.

Ekibin iddialarına göre Big Eyes aynı zamanda hayırsever bir platform olarak öne çıkmayı hedefliyor. Platform, okyanusu koruyan hayır kurumlarına bağış yapmak için tokenlerin %5’inin tutulacağı görünür bir hayır cüzdanına sahip olacak. 10 NFT vergisinin %1’i de yardım cüzdanına eklenecek.

Topluluk tokenleri ve özellikle de meme coinleri eğlenceli yatırım fırsatları sunuyor olabilir. Big Eyes Coin’in, potansiyelini şimdiden gösteren en yeni kripto olduğu iddia ediliyor. Açıklamalara göre Big Eyes ekosisteminin her özelliği, proje ve topluluk için zenginlik yaratmak üzere tasarlandı.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.