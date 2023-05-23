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Shiba Inu’nun (SHIB) son dönemdeki volatilite eksikliği, meme coin’in önemli bir fiyat hareketi yapma kabiliyetini sınırladı. Ancak, son 24 saat içinde Shiba Inu için anlamlı bir hacim akışı görüldü. Yazım saati itibariyle, bu durum boğaların, SHIB’in 0,00000905 dolardan işlem görmesiyle %6,8’lik bir kazanç sağlamalarıyla sonuçlandı.

Bitcoin’in (BTC) aynı zaman diliminde %2,5 kazanç kaydetmesiyle, bu durum Shiba Inu’nun fiyatını artıracak mı, yoksa düşüş ivmesi devam etmeden önce kısa bir artış mı olacak?

Shiba Inu Kaç Dolar?

CoinMarketCap’e göre, küresel kripto piyasası son 24 saat içinde %1,63’lük bir artış kaydetti. Dört saatlik zaman dilimine bakıldığında Shiba Inu boğalarının avantaj elde etmek istediği görülüyor. Fiyat 0,00000905 dolarda konsolide olmadan önce 0,00000841 dolardan 0,00000918 dolara keskin bir yükseliş gösterdi.

Teknik göstergeler kısa vadeli fiyat artışlarını yansıttı. Göreceli Güç Göstergesi (RSI), nötr 50 işaretinin keskin bir şekilde üzerine çıktı ve yazı yazıldığı sırada 66 seviyesindeydi. Bu, alım momentumunda bir artışa işaret ediyordu. Müthiş Osilatör (AO) de sıfır işaretinin üzerine çıktı ve bir dizi yeşil çubuk yayınlayarak artan yükseliş hissiyatını vurguladı.

Tam bir yükseliş toparlanması, alıcıların dört saatlik zaman diliminde düşüş yapısını kırıp kıramayacağına ve 0.00000980 dolar direncini zorlayıp zorlayamayacağına bağlı olabilir. Bu, daha yüksek zaman dilimlerinde toparlanmayı teşvik edebilir. Alternatif olarak, ayılar fiyatı 0,00000807 dolar destek seviyesine itmek için hacim düşüşleri arayışında olabilir.

Santiment Verilerine Göre Shiba Inu

Santiment’te Shiba Inu’nun yedi günlük Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) oranına bakıldığında SHIB’nin aşırı değerlenmiş bölgeye geçtiği görülüyor. MVRV metriği, yazım saatine göre yaklaşık %2,9 seviyesindeydi. Bu da SHIB için potansiyel bir yükseliş eğilimine işaret ediyordu.

Borsalardaki arz da azalarak SHIB üzerindeki satış baskısının azaldığına işaret etti. Bu durum, boğaların yükselişe geçmesi için iyi bir fırsat olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.