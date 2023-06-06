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İddialara göre DigiToads (TOADS), yıl sonuna kadar 450 kat kâr getirisi potansiyeliyle yatırımcıların 2023’te takip ettikleri kriptosu haline geliyor.

Kripto endüstrisi sürekli gelişirken, bu dijital yatırım dünyası yatırımcılar için yeni ve heyecan verici yatırım fırsatları sunmakta başarılı oluyor olabilir. Sonuç olarak ekibin iddialı açıklamalarına göre DigiToads, heyecan verici ve ödüllendirici bir yatırım projesi olarak ivme kazanan bu tür yüksek potansiyelli bir meme parası. Bu yılın ilgi gören kripto para projesi olarak piyasada ilgi gören yeni bir oyuncu olduğu iddia edilen DigiToads, token’ının resmi olarak listelenmesinden önce rekabetçi piyasada başarı elde etmiş olabilir.

XRP ve MATIC, aynı zamanda, rakipleri arasında iniş ve çıkış paylarına tanık olmuş ancak yükseliş eğilimiyle piyasadaki konumlarını yeniden kazanmayı başarmış projeler olabilir.

İçerik Rehberi 1 DigiToads

XRP

MATIC

Sonuç

DigiToads

DigiToads, eşler arası oyun ve NFT staking için bir platform olarak kullanılabilecek yeni bir yardımcı program tokenidir. Yarışmalar ve ticaret etkinlikleri aracılığıyla ekosistemine katıldıkları için sahiplerini ödüllendirerek piyasadaki en büyük memecoin olmayı hedeflemektedir.

TOADS’ın ekibi ayrıca, yağmur ormanlarını koruyan veya ağaçları yeniden dikenler gibi çevre dostu hayır kurumlarına kârın %2,5’ini taahhüt ederek, gezegenimizin kaynakları üzerindeki etkileri nedeniyle diğer kripto para girişimlerinden ayrılıyor olabilir.

NFT stake etme yoluyla, sahipleri varlıklarını ne kadar süreyle kilitlediklerine göre belirlenen aralıklarla aylık ödemelerle artık pasif bir gelir getirisi elde edebilirler. Açıklamalara göre bu işlevsellik topluluk üyeleri düşünülerek oluşturulmuştur, çünkü tüm TOADS işlemlerinin %2’si, sadece onlar için oluşturulmuş özel bir stake havuzu aracılığıyla bu kullanıcıları ödüllendirmeye geri dönmekte.

Ekibin açıklamalarına göre diğer eğlenceli unsurlar arasında, kullanıcıların dijital kurbağaları kullanarak birbirleriyle mücadele ettiği ve her savaşın kazananlarının $TOADS şeklinde ödüller aldığı Toad-Cade oyun yarışmaları yer alıyor. Proje aynı zamanda kazananların önemli ödüller aldığı ticaret turnuvaları ve kursları da içeriyor.

İddialara göre DigiToads yatırımcıları ve topluluğu için erişilebilir hale getirilen çeşitli gelişmiş ve heyecan verici fırsatlarla proje, 2023’te insanların takip ettiği bir proje olabilir. Ekibin açıklamasına göre bu erken başarı, TOADS hala Lilypad 7 ön satış aşamasındayken ve 0,036 USD’lik yetersiz bir oranda mevcutken, bu meme parasının kripto topluluğunda ilgi görmesine neden oldu. Tahsis edilen TOADS tokenlerinin %98’inden fazlasının satılması, TOADS’ın 2023’ün dikkat çeken ICO olmasını sağlamış olabilir.

Proje ile ilgili detaylara websitesinden ulaşabilirsiniz.

XRP

Son dönemdeki fiyat artışıyla birlikte XRP cazip bir yatırım seçeneği olarak ortaya çıkmış ve önemli miktarda finansal akış toplamıştır. Ripple’a karşı açılan mevcut SEC davası, yatırımcıların XRP’ye yönelik tutumlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Son raporlara göre, XRP’nin arkasındaki firma olan Ripple, dava sonuçlanmaya yaklaşırken bir İlk Halka Arzı (IPO) düşünüyor. Eğer Ripple yasal süreçleri başarıyla atlatır ve halka açılırsa, XRP’nin değeri hızla yükselebilir. Yatırımcılar, kripto para birimine daha fazla meşruiyet ve şeffaflık kazandıracağı, daha fazla yatırımcı çekeceği ve fiyatını artıracağı için olası halka arzı iyimser bir işaret olarak görüyor.

MATIC

MATIC, Polygon ağının kendi token’ı yerine Ethereum blok zincirinin üzerinde çalışan yerel token’ının adıdır. Ethereum popülerlik kazandıkça daha pahalı ve kullanımı daha yavaş hale geldi. Polygon, Ethereum’un üzerinde çalışan bir katman 2 çözümüdür.

Ethereum 2022’de proof-of-stake sistemine geçse bile, bu ağdaki maliyetler henüz Polygon seviyelerine düşmedi. Bununla birlikte, MATIC’in bu çözümü yatırımcılara sunmasıyla birlikte, talep ve piyasa değeri son zamanlarda artış gösterdi.

Sonuç

Zorlu bir kripto piyasasının ortasında, birçok yatırımcı yatırım portföylerinin değerine değer katabilecek kripto varlıkları arıyor. Bununla birlikte, rekabetçi piyasada performans göstermekte zorlanan tonlarca kripto para birimi projesi ile uzmanlar, iddialara göre, TOADS’ın erken satış öncesi başarısının ve patlayan talebinin, yatırımcıları için muazzam kar getirileri sağlayacak, satın alınması gereken bir varlık haline getirdiğini tahmin ediyor.

XRP ve MATIC de sürekli fiyat artışlarına tanık oluyor. Bu nedenle ekibin iddiaları açıklamalarına göre uzmanlar, yatırımcıların bu köklü kripto para birimlerini ve yükseliş piyasası tahminlerinin ortasında yeni gelen TOADS’ı toplamalarını öneriyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.