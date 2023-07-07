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Yatırımcılar, kripto paraların dinamik dünyasında portföylerini çeşitlendirmek ve kârlarını maksimize etmek için sürekli olarak yeni fırsatlar arıyor. Dogecoin (DOGE) gibi yerleşik kripto paralar DeFi piyasasının ilerlemesinde rol oynamış olsa da, somut uygulamalar ve gerçek dünyadaki kullanım açısından sınırlamalarla karşı karşıya olabilir. Sonuç olarak, iddialara göre yatırımcılar artık DigiToads (TOADS) gibi daha fazla kâr potansiyeli sunan alternatif kripto paralar arıyor.

Yapılan açıklamalara göre DigiToads en yeni meme coin ve oynayarak kazanma mekanizması, NFT stake etme özelliği ve ön satışı sayesinde hızla satın alınabilecek kriptolardan biri haline geldi. Dünya çapındaki kripto analistleri tarafından Dogecoin’in rakibi olarak görülen DigiToads, farklı özellikleri ve kârlı ön satışıyla yatırımcıların kripto portföy kârlarını artırmaları için cazip bir fırsat sunduklarını iddia ediyor.

DigiToads (TOADS)

DigiToads, birincil amacı kullanıcıları için önemli getiriler ve karlar elde etmek olan yenilikçi bir meme coin projesi olarak tanımlanıyor. Bu, son derece kazançlı olduğu iddia edilen canlı ön satışı, play to earn (P2E) oyunu ve NFT stake etme özellikleri ile mümkün olabilir. DigiToads’un ön satışı, yatırımcılara TOADS tokenlerini özel fiyatlarıyla elde etmek için bir fırsat sunuyor olabilir. Ön satış, şu anda token başına 0,047 $ fiyatla bu tokenlerin satışını içeriyor.

Yapılan açıklamalara göre TOADS tokenleri, DigiToads projesinin operasyonlarını besleyen yerel hizmet tokenleridir. ERC-20 standardına uygundurlar ve Ethereum (ETH) blok zincirinde desteklenirler. Bu tokenlar, projenin Web3 oyununda DigiToads olarak bilinen oyun avatarlarını geliştirmek için eğitim ekipmanı, yiyecek ve iksir elde etmek için kullanılan birincil para birimidir. DigiToads, oyundaki katılımcıların en iyi %25’ini her oyun sezonunun sonunda TOADS tokenleri ile ödüllendirmektedir. Bu mekanizma, oyuncular arasında sürekli katılımı ve aktif katılımı teşvik etmeye hizmet etmektedir.

DigiToads kısa bir süre önce, şu anda ön satış yoluyla satın alınabilen 3500 farklı NFT serisini tanıttı. Bu NFT’ler, DigiToads stake havuzundan ödüller kazanmak için stake edilebilir ve ilgilenen yatırımcılar tarafından basılabilir. DigiToads, iddialara göre devam eden ön satışın sonuçlanmasından önce TOADS tokenlerini kripto portföylerine dahil eden yatırımcılar için ilk yatırımın 5,5 katı garantili potansiyel getiri vaat ettiği için mevcut kripto pazarındaki en iyi DeFi seçeneklerinden biri olabilir.

Dogecoin’in (DOGE) Öncü Gücü

Dogecoin, Bitcoin (BTC) gibi geleneksel kriptolara gönülsüz bir alternatif olarak tasarlanmış eşler arası bir meme coin projesidir. Bununla birlikte, meme coin kripto piyasasında kademeli olarak ivme kazandı ve şu anda coin piyasasında bulunan en iyi DeFi kripto paralardan biri olarak kabul edilmektedir. DOGE, Dogecoin ekosistemindeki işlemlere güç sağlayan yerel bir token’dır.

Token öncelikle bir ödeme sistemi olarak işlev görür ve Dogecoin ağındaki katılımcılar arasında sorunsuz elektronik işlemler yapılmasını sağlar. DOGE token aynı zamanda canlı Dogecoin topluluğunun kullanıcılarına ve üyelerine bahşiş vermek için de kullanılmaktadır. Piyasa değeri 10 milyar doları aşmasına rağmen, iddialara göre Dogecoin’in kripto piyasasında önde gelen bir meme coin olma statüsü şu anda sorgulanmakta. DOGE tokeninin iyi tanımlanmış bir amacı ve somut bir faydası olmaması, yatırımcıların odak noktalarını DigiToads’a kaydırmalarına neden olmuş olabilir.

Sonuç

İddialara göre Dogecoin’in pratik uygulamalardaki sınırlamaları ve gerçek dünyadaki faydası, yatırımcıları DeFi piyasasında DigiToads gibi karlı alternatif seçenekleri keşfetmeye yöneltti. DigiToads’un özellikleri ve başarılı ön satışı, dünya çapındaki kripto meraklıları ve yatırımcılar arasında tanınmasına ve zorlu bir varlık oluşturmasına yardımcı oluyor olabilir.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.