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Önde gelen zincir üzeri veri platformu Santiment, yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 150’nin üzerinde artıran ve en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana’nın (SOL) ivme kaybettiğini bildirdi.

Solana İçin Fonlama Hızla Düşüyor

Santiment, son Solana rallisinin short (kısa) pozisyon tasfiyesi ile desteklendiğini ve şimdi bu desteğin tükenmeye başladığını söyledi. Veri platformuna göre, Solana satın almak için en iyi zaman, fonlama oranının düşüş trendine girdiği Haziran ayının ikinci haftasıydı ve o düşüş trendi yerini yükseliş trendine bırakmış durumda:

Solana’nın Binance ve DyDx’teki fonlama oranından da görülebileceği gibi, alım yapmak için ideal zaman, Haziran ayının ikinci haftasında fonlama oranında sert artışın görüldüğü zaman olurdu. Short pozisyonlar likide edilmeden fiyatlar tırmanmaya devam edebilir, ancak yükseliş ihtimali kesin olarak düşmüş durumda.

Santiment’ın dikkat çektiği fonlama oranının sıfırın üzerinde pozitif olması yükseliş trendinin daha baskın olduğunu, sıfırın altında negatif olması ise piyasada düşüş trendinin daha baskın olduğunu gösterir. Artan fonlama oranı yükselişe işaret ederken, düşen fonlama oranı düşüşe işaret eder.

Bu yazının yazıldığı sırada, Solana’nın dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’teki fonlama oranı yüzde 0,010 ile pozitif. Haziran’ın başında Binance’teki fonlama oranı sıfırın altında yüzde 0,045’e kadar düşmüştü.

Altcoin’in Sosyal Baskınlığı Hızla Düşüyor

Santiment ayrıca, Solana’nın yılın başından bu yana azalan sosyal baskınlığının alıcıların mevcut fiyat seviyesini destekleme konusunda yetersiz kaldıklarına işaret edebileceğinin altını çizerek şu uyarıyı yaptı:

Solana’nın sosyal baskınlığının yılın başından bu yana düşmeye devam ettiğini sosyal baskınlık metriğindeli düşüşten de görülebiliyor.

2022’nin Aralık ayında 8 dolara kadar düşen SOL, yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 152 artıdı ve bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,76 düşüşle 19,47 dolardan işlem görüyor.