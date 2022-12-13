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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Oyna-Kazan (P2E) endüstrisi muazzam bir büyüme kaydederken oyuncular, Oyna-Kazan coin ekonomisinin büyümesini sağlayan en önemli aktörler haline geldiler. Her geçen gün yeni bir oyun piyasaya ekleniyor. Bu oyunlara yatırım yaparken hangi fırsatların sunulduğunu iyice anlamak oldukça önemli.

Bu nedenle Oyna-Kazan kripto para oyunları neler olduğunu incelenerek detayları, sizler için bu yazıda bir araya getirildi.

Kripto Para Oyunları Nedir?

Blok zinciri ve NFT teknolojisi hızla ilerlemeye devam ederken Oyna Kazan coin projeleri de büyüme göstermeye devam ediyor. Xbox ve Playstation gibi konsollarda oynanan geleneksel oyunlardan farklı olarak Oyna-Kazan (P2E) oyunları, oyuncuların Oyna Kazan coinleri aracılığıyla gerçek dünya ödülleri kazanmalarını sağlıyor. Peki Oyna-Kazan tam olarak ne anlama geliyor?

Blok zinciri oyunları veya NFT oyunları olarak da bilinen kripto para oyunlarının, blok zinciri teknolojisine dayanan video oyunları olduğu söylenebilir. Ayrıca oyuncular oyun oynadıkları zamanı kazanca çevirebiliyor.

Başka bir deyişle, kripto para oyunları sayesinde oyun oynamak bir hobiden çok daha fazlası olmaya başladı. Oyna-Kazan oyunlarıyla oyuncular, sevdikleri oyunu oynayarak kripto para ve çeşitli ödüller kazanabiliyor. Bu ödüller genellikle dijital varlık biçiminde sunuluyor. Böylece oyuncular, oyunlara harcadıkları zamanın karşılığını finansal olarak da alabiliyor. Genel amaç ise oyun içi varlıklara sahip olmak ve oyunu oynayarak bu varlıkların değerlerinin artmasını sağlamak.

Bu yazıda sizler için şu anda blok zinciri endüstrisinde bulunan temeli en sağlam olduğu iddia edilen P2E oyunların neler olduğu açıklanıyor:

Calvaria (RIA) – Popüler Oyna-Kazan Kart Oyunu

Tamadoge (TAMA) – Metaverse Evrenine Uyumlu Köpek Temalı En Yeni Oyunlardan Biri

Battle Infinity (IBAT) – Metaverse Evrenine Uyumlu Yeni Nesil Fantezi Spor Oyunu

Calvaria (RIA) – Popüler Oyna-Kazan Kart Oyunu

Calvaria, çok yakın zamanda piyasaya sürülen savaş temalı Oyna-Kazan oyunlarından biri. Koleksiyon kartları ve diğer oyuncularla savaşma seçenekleri açısından diğer kart oyunlarına benzese de ekibe göre geleneksel oyunlardan çok daha fazlasını vadediyor.

10 Ekim’de ön satışını başlatan Calvaria’da erişilebilirlik, oyunun büyük bir parçasıdır. Bu amaçla oyuncular hem bilgisayar üzerinden hem de mobil uygulama yoluyla oyuna erişebiliyor. Ayrıca oynamaya başlamak için herhangi bir kriptoya veya dijital varlığa, hatta bir kripto cüzdanına bile ihtiyaç duyulmuyor. Bu anlamda Calvaria yalnızca Oyna-Kazan oyunu değil aynı zamanda oynaması ücretsiz bir oyun (F2P- free to play). Bu ekibin iddialarına göre, kripto konusunda başlangıç seviyesinde olanlara da oyuna kolayca adapte olabilmelerini sağlıyor.

Oyunda oyuncular, savaşta başarılı olmak için kartlarını kazanıyor ve onları yükseltebiliyor. Her kart, benzersiz yeteneklere sahip bir 3D karakteri temsil ediyor ve oyuncular, diğer oyuncularla savaşmak için özel desteler ve çeşitli stratejiler oluşturabiliyor.

Calvaria’daki tüm savaş kartları NFT’lerden oluşuyor. Bu sayede oyuncular topladıkları kartlar üzerinde tam mülkiyete sahip. Calvaria’nın bir diğer önemli yönü de kendi DAO’suna (merkeziyetsiz otonom organizasyonlar) sahip olması. Oyunun native kripto tokeni olan RIA’ya sahip olan oyuncular mevcut DAO’da oy hakkına sahip, dolayısıyla Calvaria’nın geleceği hakkında söz hakkı bulunuyor.

Oyun içi kaynakları satın almak isteyen oyuncuların eRIA veya RIA tokenlerine sahip olması gerekiyor. Calvaria, şu an ön satışının ilk aşamasında 0,01 dolar karşılığında RIA tokenleri sunuyor. Toplam arzı 1 milyar RIA ve ön satışında 300 milyon RIA veya toplam arzın %30’unun piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Tamadoge (TAMA) – Metaverse Evrenine Uyumlu Köpek Temalı En Yeni Oyunlardan Biri

Tamadoge hem bir Oyna-Kazan hem de bir meme coinidir. Tamadoge, Dogecoin topluluğunun desteğini arkasına alan ve Dogecoin’den farklı olarak birçok yeniliği barındıran bir proje olarak lanse ediliyor.

Bu oyun NFT tabanlı ve Metaverse evrenine uyumlu bir Oyna-Kazan oyunudur. Oyunun native tokeni ise TAMA’dır. Oyun içi herhangi bir şey satın alınmak istendiğinde TAMA coin kullanılıyor. Yani TAMA bir hizmet tokenidir (utility token). Ayrıca ekibin açıklamalarına göre bu oyun, Ethereum blok zincirine dayalı bir ekosisteme sahip olduğu için az enerji harcar ve çevreye minimum miktarda zarar verir.

Tamadoge oyunculara, NFT entegrasyonuna sahip bir yavru köpek veriyor. Oyuncular kendi yavru köpekleri büyütmekten, yetiştirmekten, eğitmekten ve daha sonra birbirleriyle savaştırmaktan sorumlu. Savaştırılan NFT tabanlı köpekler kazandıkça oyuncular da çeşitli ödüller kazanarak oyunda yükseliyor.

Oyuncular, her ay “en iyi köpek”in açıklanacağı skor tablosunu takip etmesi gerekir. Bir diğer deyişle, oyuncular “Dogepoints” kazanmak ve sıralamada yükselmek için yarışıyor. Her ay, en fazla Dogepoint biriktiren kullanıcılar, Dogepool’da bir pay karşılığında puanlarını nakite çevirebiliyor.

Ekibin iddialarına göre oyunun geliştiricileri Metaverse fikrini oldukça önemsiyor ve TAMA ekosisteminin merkezinde yer alacak olan bir ‘Tamaverse’ evreni yaratmayı planlıyor. Tamaverse’nin ilk sürümünde bir web uygulaması olacağını ve ardından artırılmış gerçeklik tabanlı bir mobil uygulamanın da geleceğini açıkladılar. Ayrıca, oyuncular yavru köpekleriyle 3D modelli çeşitli Metaverse projelerine bağlanabildiğinden, sanal gerçekliği tam anlamıyla deneyimleyebilecekler.

Yakın tarihli bir tweet’e göre yeni NFT lansmanı, oyuncuların gelecek Metaverse platformu Tamaverse’de etkileşime girmesine yardımcı olacak ve 20.000 ortak Tamadoge NFT’yi içerecek.

Ayrıca ekibin iddialarına göre Tamadoge deflasyonist tokendir yani, harcanan tüm TAMA tokenlerinin yüzde 5’i yakıldığı için 2 milyar arzı sürekli olarak azalıyor. Tokeni daha da az bulunur hale getirmek için Tamadoge yaratıcıları, ön satış sırasında hedefledikleri gibi tokenlerin yarısını satmayı başardılar. TAMA’ya olan talebin yükselmesi ama arzın daha düşük olması kazanç açısından en ideal durum.

Tamadoge’un native tokeni TAMA’nın ön satışları 0,01 dolardan yatırımcılara sunulmuştu. 19 milyon dolardan fazla fon toplayarak ön satışını tamamlayan Tamadoge, bunun ardından merkezi kripto para borsalarında listelenmeye başladı. OKX, MEXC ve LBank ve Bitforex’te listelenen TAMA, büyük kripto para borsalarına listeleme başvuruları yapmaya devam ediyor.

Battle Infinity (IBAT) – Metaverse Evrenine Uyumlu Yeni Nesil Fantezi Spor Oyunu

Blok zinciri teknolojisinin gelişmesiyle birlikte Metaverse tabanlı Oyna-Kazan projelerinin sayıları da günden güne artıyor. Battle Infinity, kripto para piyasasında son zamanlardaki en göze çarpan projelerden biri olarak iddia ediliyor.

Battle Infinity, NFT’yi, Oyna-Kazan (P2E) fikrini ve Metaverse evrenini birleştiren oldukça yenilikçi ve merkeziyetsiz bir kripto projesi. Hindistan’da ortaya atılan bu proje, kendi Metaverse serüvenini IBAT Premier League adlı bir fantezi spor oyunuyla başlatmayı planlıyor.

Oyunda oyuncular, bir yandan takımlarının bütçesini dengelerken bir yandan puan kazanmak amacıyla birbirleriyle rekabet edip kendi takımlarını kuruyor. İlk spor ligi, Hindistan’ın popüler kriket Premier Ligi’ni temel alıyor. Ancak projenin planlarından biri de zaman geçtikçe daha fazla spor liginin takip edilmesi.

Ekibin iddialarına göre platform kullanıcılarına oldukça titiz bir şekilde oluşturulmuş birçok özellik sunuyor. Çoğu analiste göre IBAT evreni, oyuncuların her ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip olabilir. Platformun bazı özelliklerine değinilecek olursa Battle Arena, Battle Swap, Battle Market ve Battle Stake bunlardan en göze çarpanları.

Platformun sanal dünyası, IBAT Battle Arena adı ile biliniyor. Battle Arena’da her oyuncu kendi avatarına sahiptir. Oyuncular avatarlarına veya karakterlerine herhangi bir şey satın almak isterlerse Battle Market’ten satın alabilirler. Kıyafetten saça, şapkadan gözlüğe kadar birçok şey satın alabilirler ya da özelliklerini yükseltebilirler.

IBAT Battle Swap, IBAT ve diğer kripto para birimleri arasında alım satım yapılmasını sağlar; yani platformun merkeziyetsiz borsasıdır (DEX). Bu, oyuncuların kazançlarını diğer para birimlerine çevirmelerine olanak tanır.

IBAT Battle Market NFT’ler ile alım satım yapılabilen farklı bir borsa türüdür. İster karakterler ister herhangi bir oyun eşyası olsun, tüm oyun öğeleri BEP-721 standardı kullanılarak NFT olarak saklanıyor. Ayrıca yatırımcılar daha sonra bu varlıkları piyasada takas edebiliyor.

IBAT Battle Stake ise daha yüksek APY’ler (annual percentage yield- yıllık faiz getirisi) elde etmek için bahisçilere karşı savaşabileceğiniz kripto stake etmeyi sağlayan özelliğe sahiptir.

Ekibin açıklamalarına göre yokenler yani IBAT’lar, katılımcılar için oyun içinde kazandıkları bir ödül görevi görüyor ve küresel likidite havuzlarında alım satım yapılabiliyor. Ayrıca oyuncular, IBAT’ları ile Oyna-Kazan (P2E) oyunlarında NFT olarak oluşturulmuş sanal araziler satın alabiliyor.

Native token IBAT, şu anda LBank ve PancakeSwap’ta işlem yapılabiliyor ve yakın gelecekte daha fazla platform ile iş birliği kurmayı planlıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.