Yargıç Binance Kurucusu İçin Kararını Verdi

Binance borsası ile ABD’li kurumlar arasında Kasım ayı sonunda yapan anlaşmanın yankıları devam ediyor. Kripto para piyasalarındaki son yükselişin sebebi olan anlaşma büyük bir FUD’ın önünü kesti ve Binance temiz sayfa açtı. Ancak Binance kurucusu CZ için işler bu kadar kolay hallolmayabilir. Peki son Yargıç kararı ne anlama geliyor?

Binance Kurucusu Dava

Piyasa değerine göre en büyük borsa olan Binance bundan yıllar önce CZ tarafından başlatıldı. Bugüne kadar kökeninden yaptığı işlere kadar her şeyi ana akım medya tarafından eleştirildi. Ardından yıllarca süren Adalet Bakanlığı soruşturmasıyla boğuştu. Ancak yetkililer kapsamlı incelemelere, istihbarat araştırmalarına rağmen müşteri varlıklarının izinsiz kullanımı gibi yüksek riskli suçlar tespit edemedi.

Bunun yerine ABD’ye karşı işlenen KYC ihmallerinden doğan suçlara odaklanan bir iddianame gördük. Yetkililer kripto para piyasalarında büyük bir çöküş tetikleyip 2024 seçimleri öncesinde yatırımcıların öfkesini çekmemek için uzlaşı yolunu seçti. 4,36 milyar dolar cezaya karşılık Binance, CZ ve eski üst düzey uyum yöneticisi 3 yıllık inceleme süresi tamamlanana kadar denetlenmek şartıyla serbest rahat bırakılacaktı.

Ancak CZ halen ABD’de ve Şubat ayında görülecek ceza davası duruşmasında karar çıkana kadar ülkesine gidemiyor.

Yargıç Kararını Verdi

Yargıç Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun cezai hüküm giymeden önce ABD’den ayrılamayacağına karar verdi. 23 Şubat tarihinde yapılacak duruşmaya kadar Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki asıl ikametinde olmayı hayal eden CZ için bu iyi bir haber değildi.

Yargıç Changpeng Zhao’nun “muazzam serveti” ve ABD ile bağlarının olmaması nedeniyle cezasını çekmeden önce ABD’den ayrılmaması gerektiğini düşünüyor. ABD Bölge Yargıcı Richard Jones şunları söyledi;

“Bu alışılmadık bir vaka. Sanığın yurtdışında muazzam bir serveti ve mülkü var ve Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir bağı yok. Ailesi BAE’de ikamet ediyor ve görünüşe göre BAE’de ayrıcalıklı bir statüye sahip. Bu koşullar altında Mahkeme, sanığın BAE’ye dönmesi halinde kaçma ihtimalinin olmadığını açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koymadığını tespit etmiştir.”

Yargıç, Zhao’nun “önemsiz bir cezayla karşı karşıya olmadığını” zira hükümetin kendisini 18 aya kadar hapsetmeyi talep edebileceğini de sözlerine ekledi. Uzlaşının sonucu olarak bu cezanın da 3 yıl içinde tekrar suç işlenmemesi halinde düşme ihtimali olabilir.