Okuma Süresi: 4 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

YZ teknolojisi dünyası, yenilik ve büyüme için görünüşte sınırsız bir potansiyele sahip heyecan verici ve sürekli gelişen bir alan. Startup şirketleri bu hareketin ön saflarında yer alıyor ve yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, yeni yapay zeka paraları muhtemelen dünyanın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

İçerik Rehberi 1 InQubeta

Fetch

Bittensor

InQubeta

Yapılan açıklamalara göre kripto topluluğunun $QUBE tokenleri kullanarak yapay zeka girişimlerine kesirli yatırımlar yapmasına olanak tanıyan dünyanın ilk kripto kitle fonlaması platformu InQubeta. InQubeta, sorunsuz ve erişilebilir bir yatırım süreci sağlayarak yatırımcıların yapay zeka girişimleriyle etkileşim kurma şeklini değiştiriyor.

İddialara göre QUBE token, yapay zeka teknolojisi girişimlerinin büyümesi ve başarısı konusunda tutkulu destekçiler topluluğu için tasarlanmış bir token. Her alım satım işleminde, %2’lik bir vergi yakma cüzdanına gider ve zaman içinde tokenin değerini artırır. Ek olarak, %5’lik bir satış vergisi özel bir ödül havuzuna katkıda bulunarak yatırımcıların token stake etme yoluyla ödüller kazanmasına olanak tanır.

Platformun NFT pazarı, yapay zeka girişimlerinin ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’ler sunarak fon toplamasına olanak tanıyor ve $QUBE token sahiplerinin inandıkları belirli projelere kolayca yatırım yapmasına izin veriyor. Bu ekosistem, dahil olan herkese fayda sağlayarak bir kazan-kazan durumu yaratıyor.

Açıklamalara göre QUBE token, sahiplerine platformun gelişimini ve geleceğini şekillendirmeye aktif olarak katılma yetkisi veren bir yönetişim tokenı olarak da hizmet vermektedir. Token sahipleri fikir önerebilir, topluluk tartışmalarına katılabilir ve platformun işleyişi ve yönü ile ilgili çeşitli konularda oy kullanabilir. Bu demokratik yaklaşım, tüm paydaşların ekosistemin evriminde söz sahibi olmasını sağlar.

İddialara göre InQubeta’nın $QUBE token’ı, topluluğun ve platformun büyümesini desteklemek için stratejik olarak dağıtılan toplam 1.500.000.000 token arzına sahiptir. Token’ın alım ve satım vergi yapısı, token sahiplerine ve daha geniş InQubeta topluluğuna fayda sağlamaktadır. InQubeta, vergilerin bir kısmını ödüllere, likiditeye, pazarlamaya ve tokenleri yakmaya ayırarak şeffaf ve demokratik bir yatırım ekosistemi sağlar.

Yapay zeka girişimlerinin büyümesini ve başarısını destekleyen bir hareketin parçası olmak için InQubeta’ya ve $QUBE tokenine katılın. InQubeta, iddialara göre blok zinciri teknolojisi ve NFT’lerden yararlanarak yatırım ortamında devrim yaratıyor, bunu herkes için erişilebilir hale getiriyor ve yapay zeka teknolojisinin geleceğini şekillendiriyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Fetch

Fetch, dijital verilerin depolanma, paylaşılma ve kullanılma biçiminde devrim yaratmayı amaçlayan yaratıcı ve merkezi olmayan bir ağdır. Bir blok zinciri altyapısı üzerine inşa edilen Fetch, veri alışverişi için sağlam ve verimli bir platform oluşturmak üzere dağıtık defter teknolojisini yapay zeka ile birleştirmektedir. Fetch’in ana hedefi, bireylerin ve kuruluşların şeffaf ve verimli bir şekilde güvenli ve sorunsuz bir şekilde veri alışverişi yapmalarını sağlayan merkezi olmayan bir çerçeve sağlamaktır.

Fetch’in temel özelliklerinden biri, kullanıcıların veri paylaşımı için otonom anlaşmalar oluşturmasına ve yürütmesine olanak tanıyan benzersiz akıllı sözleşme işlevselliğidir. Bu, veri işlemlerinin güvenli bir şekilde ve otomatik olarak uygulanan önceden tanımlanmış koşullarla gerçekleştirilmesini sağlar. Yapay zekanın gücünden yararlanan Fetch, gelişmiş veri analizi ve makine öğrenimi yeteneklerini de etkinleştirerek kullanıcıların ağda bulunan büyük miktarda veriden anlamlı içgörüler elde etmelerini sağlar.

Ek olarak Fetch, katılımcıları ağa değerli hesaplama kaynaklarıyla katkıda bulundukları için ödüllendiren “Proof of Useful Work” (PoUW) adlı benzersiz bir iş kanıtı mutabakat algoritması kullanmaktadır. Bu, kullanıcıları Fetch ekosistemine aktif olarak katılmaya teşvik ederek işbirlikçi ve merkezi olmayan bir veri paylaşım ortamını teşvik eder.

Bittensor

Bittensor, merkezi olmayan bir yapay zeka (AI) platformu geliştirmeye odaklanan iddialı bir blok zinciri projesidir. Bittensor’un temel amacı, dağıtılmış bir ağ üzerinde yapay zeka modellerinin oluşturulmasını ve dağıtılmasını sağlayarak verimli ve ölçeklenebilir yapay zeka eğitimi ve çıkarım süreçlerini kolaylaştırmaktır. Bittensor, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak merkezi YZ sistemlerinin sınırlamalarının üstesinden gelmeyi ve YZ geliştirme için işbirliğine dayalı bir ekosistemi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bittensor, geliştiricilere ağ üzerinde yapay zeka modelleri oluşturmak, eğitmek ve dağıtmak için kapsamlı araçlar ve kütüphaneler sağlar. Bu araçlar arasında veri ön işleme, model optimizasyonu için çerçeveler ve yapay zeka modellerini paylaşmak ve bunlardan para kazanmak için bir pazar yeri bulunmaktadır. Bittensor ayrıca mevcut yapay zeka çerçeveleriyle birlikte çalışabilirliği destekleyerek geliştiricilerin modellerini platforma entegre etmelerini kolaylaştırıyor.

Bittensor, merkezi olmayan bilgi işlemin gücünden yararlanarak yapay zekayı demokratikleştirmeyi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Farklı veri kaynakları ve perspektifler üzerinde eğitilmiş yapay zeka modellerinin oluşturulmasını sağlayarak daha sağlam ve tarafsız yapay zeka sistemlerine yol açıyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.