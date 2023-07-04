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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Yapay zeka (AI) ve kripto para birimlerinin yükselişi, dünya çapında yatırımcıların, geliştiricilerin ve meraklıların dikkatini çekerek yeni bir inovasyon dalgası doğurdu. Kripto yapay zeka projeleri, çığır açan iki teknolojinin güçlü bir birleşimini temsil ettikleri için son zamanlarda büyük bir popülerlik kazandı. İddialara göre piyasadaki yeni oyuncular arasında, bir kripto yapay zeka projesi ayırt edici özellikleri ve umut verici beklentileriyle dikkat çekiyor. Bu makalede, InQubeta adlı bu projeyi 2023’ün ikinci yarısında potansiyel olarak piyasalarda dikkat çekecek ve Ripple’ın XRP’si ve Binance’in BNB tokenleri ile birlikte kripto ilk 10’a katılacak şekilde konumlandıracağı iddia edilen beş temel faktörden bahsediliyor.

Yapay Zeka Odaklı Yatırım Platformu

Ekibin açıklamalarına göre, InQubeta, gelecek vaat eden yapay zeka start-up’larını belirlemek ve değerlendirmek için yapay zekanın gücünden yararlanan yapay zeka destekli yatırım platformuyla fark yaratmayı hedefliyor. InQubeta, gelişmiş algoritmalardan yararlanarak yatırımcılara hızla büyüyen yapay zeka sektöründe seçilmiş yatırım fırsatları sunmakta. Bu son teknoloji yaklaşım, yüksek potansiyelli projelere yatırım yapma şansını en üst düzeye çıkararak InQubeta’ya pazarda bir avantaj sağlıyor olabilir.

Fraksiyonel Yatırım ve NFT’ler

InQubeta, yapay zeka endüstrisine kısmi yatırım ve NFT’leri (Non-Fungible Tokens) sunarak yatırım yapma biçiminde devrim yaratmayı hedeflediğini ifade ediyor. Kısmi yatırım sayesinde, bireyler bütçelerine göre yapay zeka start-up’larına yatırım yapabilir ve daha geniş bir yatırımcı tabanına kapı açabilir. Ayrıca InQubeta, yatırım fırsatlarını NFT’lere dönüştürerek yatırımcıların bu dijital varlıkları takas etmesine, satmasına ve toplamasına olanak tanıyor. Kısmi yatırım ve NFT’lerin bu kombinasyonu, yatırımcılar için likidite, esneklik ve gelişmiş değer sağlıyor olabilir.

Deflasyonist Token Modeli

Açıklamalara göre InQubeta’nın QUBE olarak bilinen yerel tokenı, deflasyonist bir model üzerinde çalışarak onu cazip bir yatırım teklifi haline getiriyor. Her işlemde tokenların bir kısmı yakılarak token arzı zaman içinde etkin bir şekilde azaltılır. Bu deflasyonist mekanizma kıtlık yaratır ve QUBE’nin değerini artırarak erken yatırımcılara fayda sağlama potansiyeline sahip olabilir. Deflasyonist token modeli, iddialara göre InQubeta’nın topluluğuna uzun vadeli değer ve büyüme sunma hedefiyle uyumlu.

Güçlü Ekosistem ve Ortaklıklar

İddialara göre InQubeta, büyümesini desteklemek için sağlam bir ekosistem inşa etti ve stratejik ortaklıklar kurdu. Yerleşik yapay zeka kuruluşları, teknoloji sağlayıcıları ve sektör uzmanlarıyla yapılan işbirlikleri, projenin güvenilirliğini artırmakta ve erişim alanını genişletmekte. InQubeta, ekibin açıklamasına göre bu ortaklıklardan yararlanarak kaynaklara, uzmanlığa ve daha geniş bir ağa erişim kazanıyor ve sonuçta rekabetçi kripto yapay zeka ortamında başarı için kendini konumlandırıyor.

Şeffaf Yönetişim ve Topluluk Katılımı

InQubeta şeffaf yönetişim ve topluluk katılımını vurgulamakta, güven ve işbirliğini teşvik etmekte gibi görünüyor. Proje, topluluğunu karar alma süreçlerine aktif olarak dahil etmekte ve oylama mekanizmaları aracılığıyla aktif katılımı teşvik ettiklerini iddia ediyor. Bu yaklaşım, projenin yönünün paydaşlarının çıkarlarıyla uyumlu olmasını sağlayarak şeffaflığı artırmakta ve güçlü bir topluluk sahipliği duygusu oluşturmakta olabilir.

Sonuç

Ekibin iddialarına göre InQubeta, bir kripto yapay zeka projesi olarak, onu benzerlerinden ayıran ve 2023’ün ikinci yarısında potansiyel yatırım için konumlandıran beş ayırt edici özelliğe sahip. Ekibinin açıklamalarına göre yapay zeka destekli yatırım platformu, kısmi yatırım ve NFT’ler, deflasyonist token modeli, güçlü ekosistem, şeffaf yönetişim ve topluluk katılımı büyüme potansiyeline katkıda bulunmakta. Bununla birlikte, her yatırımda olduğu gibi, bireylerin kripto piyasasında herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmalarını yapmaları ve profesyonel tavsiye almaları çok önemlidir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.