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Son zamanlarda, Bitcoin ve Ethereum gibi yerleşik kripto para birimlerinden daha iyi performans gösteren XRP’nin öncülüğünde yükselen bir altcoin piyasası var. Ünlü influencer Ben Armstrong, stablecoin hakimiyeti azaldıkça yaklaşan bir altcoin sezonu öngörüyor.

XRP, Bitcoin ve Ethereum’u Geride Bıraktı

Ünlü kripto influencer’ı Ben Armstrong, XRP’nin liderliği ele geçireceği ve potansiyel olarak Bitcoin’in performansını aşacağı, yaklaşmakta olan bir altcoin sezonu öngördü. Armstrong, piyasanın Elon Musk’ın etkisine karşı savunmasız olduğunu ve Tesla’nın kripto kabulüne ve sonraki kararlarına bağlı olarak fiyatlarda dalgalanmalara neden olduğunu vurguladı.

Kripto piyasasında sabit coinlerin azalan hakimiyeti, hem Bitcoin hem de Ethereum’un hakimiyetinin azalmasıyla birlikte yaklaşan bir altcoin artışına işaret ediyor. XRP’nin önemli talep akışı, onu bu potansiyel altcoin patlamasında bir öncü olarak konumlandırdı. Ripple’ın XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını iddia eden yasal savaşının son başarısı, konumunu daha da sağlamlaştırıyor ve XLM ve XDC dahil olmak üzere diğer ISO 20022 uyumlu coinleri olumlu yönde etkiliyor.

Piyasa dinamikleri değiştikçe, altcoinler ilgi görüyor ve XRP’nin performansı, iddialara göre InQubeta‘nın $QUBE’si gibi diğer ISO 20022 uyumlu coinler için iyimserlik yarattı. Bu tür coinler, gelişen yapay zeka teknolojisi startup sektöründe yatırım fırsatları sunuyor. Çeşitlendirme ve potansiyel getiri arayan yatırımcıların dikkatlerini bu altcoinlere çevirmesi, kripto piyasasında değişen bir manzaraya işaret ediyor olabilir.

InQubeta: Yapay Zeka Startup Yatırımları

InQubeta, yapay zeka girişimlerinin fon toplama ve topluluklarıyla etkileşim kurma şeklini dönüştürmeyi amaçlayan dikkat çekici bir kripto kitle fonlaması platformu olarak tanımlanıyor. Bu platformun merkezinde $QUBE adlı deflasyonist ERC20 tokeni yer almakta. InQubeta’nın NFT pazarı, $QUBE tokenlerini kullanarak AI girişimlerine kısmi yatırım yapılmasını sağlayarak yatırımcıların erken destekçi olmanın avantajlarından yararlanırken bütçelerine uygun bir şekilde katılmalarına olanak tanır.

Açıklamalara göre her yatırım fırsatının bir NFT’ye dönüştürülmesi ve parçalara ayrılmasıyla, yatırımcılar inandıkları projeleri seçme esnekliğine sahip olurlar. Buna ek olarak, $QUBE token, hem token sahiplerine hem de daha geniş InQubeta topluluğuna fayda sağlayan benzersiz bir vergi yapısına sahip.

Tüm alım satım işlemlerinden alınan %2’lik bir vergi, zaman içinde tokenin değerine katkıda bulunan bir yakım cüzdanına gider. Ayrıca, %5’lik bir satış vergisi özel bir ödül havuzuna tahsis edilerek yatırımcıların tokenlarını stake ederek ödül kazanmalarına olanak tanır.

Açıklamalara göre $QUBE aynı zamanda bir yönetişim tokenı olarak da hizmet vermekte ve token sahiplerinin platform içindeki karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlamakta. Token sahipleri fikir önerebilir, topluluk tartışmalarına katılabilir, önerileri oylayabilir ve InQubeta ekibi tarafından uygulanan onaylanmış değişiklikleri görebilir. Bu demokratik yaklaşım, yapay zeka teknolojisi girişimlerinin büyümesini ve başarısını destekleyen kapsayıcı bir ekosistemi teşvik etmekte.

InQubeta’nın vizyonu, ekibin açıklamasına göre hem yatırımcılara hem de girişimlere fayda sağlayan şeffaf, güvenli ve demokratik bir yatırım ekosistemi oluşturmak için yapay zeka teknolojisi ve kripto kesişiminden yararlanmak. Platformun gelecekte çok zincirli olma planı, iddialara göre InQubeta’nın yatırım ekosistemini genişletme ve destekçi toplulukları için çeşitli ve erişilebilir bir platform sağlama konusundaki kararlılığını göstermekte.

Solana ve Cardano Altcoin Rallisi

Devam eden altcoin rallisinin ortasında, Solana ve Cardano, dev kripto para birimleri Bitcoin ve Ethereum’u bile gölgede bırakan göze çarpan performanslar olarak ortaya çıktı.

Yüksek performanslı bir blok zinciri platformu olan Solana, popülerlik ve değer açısından kayda değer bir artışa tanık oldu. Ethereum’a kıyasla daha düşük maliyetlerle yüksek işlem hacmini idare etme kabiliyeti, hem geliştiricilerin hem de yatırımcıların büyük ilgisini çekmiştir. Solana’nın ekosistemi, platform üzerine inşa edilen çok sayıda merkezi olmayan uygulama (dApps) ve proje ile hızla genişlemektedir. Benimsemedeki bu artış Solana’nın etkileyici büyümesine katkıda bulundu ve onu altcoin rallisinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Benzer şekilde Cardano da altcoin sezonu boyunca önemli bir ivme kazandı. Hakemli araştırmalara, ölçeklenebilirliğe ve sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanmasıyla bilinen Cardano, kurumsal yatırımcıların ve merkeziyetsiz finans (DeFi) meraklılarının büyük ilgisini çekmiştir. Alonzo güncellemesiyle akıllı sözleşme özelliklerinin kullanıma sunulması, Cardano’nun karmaşık merkeziyetsiz uygulamalara ev sahipliği yapma potansiyelini daha da artırdı. Bu yükseltme, Cardano ekosistemi için yeni olasılıkların önünü açarak geliştirici faaliyetlerinde bir artışa neden oldu.

Hem Solana hem de Cardano, geleneksel blok zinciri ağlarının karşılaştığı ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alma konusunda esneklik ve yenilikçi yaklaşımlar sergilemiştir. Yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum’a alternatifler ararken, Solana ve Cardano’nun etkileyici performansı ve teknolojik gelişmeleri onları altcoin rallisinde önde gelen rakipler olarak konumlandırdı ve kripto dünyasında potansiyel bir değişimin habercisi oldu.

Sonuç

Sonuç olarak Armstrong’un öngörüsü, XRP’nin performansı öncülüğünde potansiyel bir altcoin sezonuna işaret ediyor. Sabit coinlerin hakimiyeti azaldıkça, iddialara göre InQubeta’nın $QUBE’si gibi diğer altcoinler de büyüyen yapay zeka teknolojisi startup sektöründe fırsat arayan yatırımcıların artan ilgisini görebilir. İddialara göre XRP ve diğer ISO 20022 uyumlu coinlerin yükselişi, kripto piyasası dinamiklerinde bir değişime işaret ediyor; altcoinler ön plana çıkıyor ve geleneksel devler olan Bitcoin ve Ethereum’u gölgede bırakıyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.