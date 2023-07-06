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WB ana ağının (mainnet) piyasaya sürülmesine hazırlık olarak WhiteBIT kripto borsası temsilcileri, WB Ağı blok zincirini test etmenin bir ödülü olan retrodropun ayrıntılarını paylaştı.

Avrupa’nın en büyük kripto borsalarından biri olan WhiteBIT, WB Ağı blok zincirini test etmek için bir retrodrop duyurdu. Testnet’in lansmanı bu yılın Mart ayında gerçekleşti ve ana ağ (mainnet) sürümünün yaklaşmasıyla birlikte borsa, olası bir retrodroptan bahsetmeye başladı. 9 Haziran’da WhiteBIT, borsa topluluğu ve genel olarak kripto para topluluğu arasında heyecan yaratan “retrodrop” kod kelimesini içeren bir gönderi yayınladı.

“Retrodrop”, kripto topluluğunun WB Ağı testine aktif olarak katılmaları ve blok zincirinin potansiyelini kişisel olarak değerlendirmelerini sağlamak için borsanın onayını ifade ediyor. WhiteBIT ekibi bu amaçla ekosistem fonundan henüz açıklanmayan bir miktar WBT tahsis etti. Bu fırsat, yalnızca blockchain projesinin yolculuğu için değil, aynı zamanda daha geniş kripto topluluğu için de önem taşıyor. Ağın yeteneklerini keşfetme arzusunda olan herkese bu sürece katılma ve ödüller alma imkanı veriyor.

Üç tür aktivitenin tamamlanması retrodropa katılım şartlarını sağlar.

Borsa ile ilgili görevler, yani WB Soul’un oluşturulması ve WhiteBIT Token’ın (WBT) tutulması. Detayları makalede okuyabilirsiniz. WB Soul, WhiteBIT borsası ile blok zinciri arasında bir köprü görevi görerek WB Ağı blok zincirindeki bir kullanıcının dijital temsili olarak hizmet eder. Retrodropa katılmak için bir WB Soul oluşturmanın zorunlu olduğuna dikkat etmek gerekir. Diğer etkinlikler isteğe bağlı olsa da, bunları tamamlamak genel deneyimi iyileştirebilir.

WBT’yi hold etmek, borsanın yerel tokenını borsadaki özel bir elde tutma bakiyesinde saklamayı içerir ve bu da sahiplerine bir dizi avantaj ve bonus sağlar. 11 hold seviyesi vardır. Seviye ne kadar yüksek olursa ödül de o kadar büyük olur. Borsa temsilcileri, retrodroplar için alışılmışın dışında bu özel şartı getirerek WhiteBIT ekosisteminin sadık destekçilerini ve meraklılarını onurlandırma niyetlerini ifade ettiler.

Testnet ile ilgili görevler: WhiteBIT ekibi, sürecin şeffaflığını sağlamak için bu faaliyetlerin listesini açıklamamaya karar vermiştir. Kullanıcılar blok zincirini keşfetmeye ve test etmeye yönelik kendi yaklaşımlarını tanımlamaya teşvik edilmektedir.

Son olarak, Zealy platformundaki topluluk ve sosyal medya görevleri.

WBT ödülleri, ana ağın (mainnet) ilanından kısa bir süre sonra dağıtılacaktır. Ekip, kullanıcıları ayrıntılar hakkında ayrı yayınlarda bilgilendirmeyi planlıyor.

WB Ağı’nın ana özellikleri nelerdir?

EVM uyumluluğunu ve DeFi çözümlerinin entegre edilebilmesini sağlamak için WB Ağı, Geth (Go-Ethereum) temelinde geliştirilmiştir. Konsensüs algoritması olarak Proof-of-Authority (PoA) seçilmiştir. PoA’nın çalışma prensibine göre, yalnızca doğrulayıcılar ve blok oluşturucular güvenilir yetkili düğümlerdir. Proof-of-Authority, yüksek TPS (ağın saniyede işleyebileceği işlem sayısı), düşük ücretler, öngörülebilir bir blok oluşturma aralığı ve tekil saldırılara karşı koruma sağlar. WB Ağı blok zincirinin benzersiz özelliklerinden biri de kendi WB Soul Ekosistemidir. WB Ağı’ndaki bir kullanıcının bir tür kimlik kartı olan ve blok zinciri ile WhiteBIT borsası arasında köprü kuracak bir WB Soul oluşturmayı mümkün kılar. WB Soul, CEX ile Web3 ekosistem çözümlerini birleştirecek olan borsa ve WB Ağı kullanıcıları için dijital bir kimlik görevi görecek. Buna ek olarak WhiteBIT temsilcileriyle yapılan bir görüşmede, WB Soul’un uzun zamandır beklenen WBT Earn programında önemli bir rol oynayacağı anlaşıldı.

WhiteBIT CEO’su Volodymyr Nosov, heyecan uyandıran test ve retrodrop haberlerini yorumladı. Nosov, “Amacımız WB Ağı blok zincirinin, sektör liderlerinin uzmanlığını kullanıcıların, geliştiricilerin ve meraklıların içgörüleriyle harmanlayan kolektif topluluk etkileşiminin bir ürünü olmasıdır. Kullanıcılar, blok zinciri kadar geniş bir projenin rahatlığını ve verimliliğini optimize etmek için en iyi donanıma sahiptir. Dolayısıyla herkesi bu geleceğin blok zincirinin potansiyelini keşfetmeye ve ortak vizyonumuzun gerçekleşmesine tanık olmaya davet ediyoruz.”

WhiteBIT, 2018’de kurulan, aslen ukrayna kökenli, Avrupa’nın en büyük merkezi kripto borsalarından biridir. Şirket bugün itibariyle 1000’den fazla uzmana sahiptir. Borsa, 350’den fazla işlem çifti, 270’den fazla varlık ve 10’dan fazla devlet para birimi sunmaktadır. En yüksek ortalama günlük işlem hacmi 2,5 milyar doların üzerindedir. WhiteBIT, Barcelona, Trabzonspor futbol takımları ile Ukrayna milli futbol takımının resmi kripto ortağıdır.

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